Глава Еврокомиссии понесла потери в цифрах

Выступление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, состоявшееся в среду, закончилось скандалом. Она заявила, что военные потери Украины составили свыше 100 тыс. человек, а финансовые — порядка €600 млрд. Вторая цифра не вызвала публичных возражений, хотя президент Владимир Зеленский оценивает финансовые потери Украины в триллион долларов. Зато первая была подвергнута в Киеве резкой критике. В итоге в Брюсселе пошли на беспрецедентный шаг — удалили видеообращение чиновницы и перезалили его в сокращенном формате, уже без данных об украинских военных потерях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Thierry Monasse / Getty Images Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Thierry Monasse / Getty Images

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен произнесла речь, которая, по идее, должна была вызвать резонанс в Москве. «Россия должна заплатить за свои ужасающие преступления, включая агрессию против суверенного государства,— сказала госпожа фон дер Ляйен.— И поэтому, продолжая поддерживать Международный уголовный суд, мы предлагаем запустить специальный суд при поддержке ООН, который займется расследованием и преследованием России за ее агрессию. Мы готовы начать работу с международным сообществом, чтобы получить всю возможную международную поддержку для этого специального суда».

Однако идея создания трибунала, который будет изучать действия российских войск на Украине, не привлекла такого внимания, как оценка украинских потерь, прозвучавшая в выступлении европейской чиновницы.

«Согласно оценкам, на сегодняшний день было убито более 20 тыс. мирных жителей и 100 тыс. украинских военных»,— сказала она, не назвав источник данных.

В Киеве такие оценки комментировать отказались. «Мы не можем подтвердить эту цифру,— сказал изданию "Украинская правда" глава управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины Богдан Сеник.— Обращаем внимание, что потери украинской армии являются служебной информацией и подпадают под гриф, который ограничивает ее распространение. В то же время, если то, что озвучила глава Еврокомиссии, позволит привлечь к ответственности страну-агрессора, мы можем лишь поддержать действия, которые способствуют законному наказанию для тех, кто организовал геноцид украинского народа».

В офисе президента Украины к заявлению госпожи фон дер Ляйен отнеслись менее терпимо. По словам пресс-секретаря украинского лидера Сергея Никифорова, достоверную информацию о потерях могут огласить лишь главнокомандующий (Валерий Залужный), министр обороны (Алексей Резников) или верховный главнокомандующий Украины (то есть президент Владимир Зеленский).

Сергей Никифоров уточнил, что господин Зеленский огласит эти данные, «когда настанет подходящий момент».

Как отмечают украинские СМИ, оценка в 100 тыс. погибших уже не раз звучала в западной прессе и заявлениях американских военных — например, главы Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли. Правда, по словам господина Милли, столько же потеряли и российские войска. В Москве эти оценки не комментировали, но можно с уверенностью сказать, что там назвали бы их сильно завышенными. Последние официальные данные о потерях глава Минобороны России Сергей Шойгу назвал 21 сентября, и они, по его словам, составляли 5937 человек.

Так или иначе, после заявлений украинских официальных лиц выступление главы Еврокомиссии было отредактировано. Из текста ее выступления на сайте ведомства слова о потерях просто вырезали, а вот видеозапись пришлось удалять и загружать снова — уже без скандального фрагмента. «Огромная благодарность всем, кто обратил внимание на неточность цифр в предыдущей версии видео,— написала в Twitter заместитель пресс-секретаря Еврокомиссии Дана Шпинант.— Использованная оценка, взятая из внешних источников, должна была относиться к потерям, которые включают и убитых, и раненых, и должна была показать жестокость России».

«Сообщение потерли и отредактировали. Очевидно, что тетушке прилетело по голове из вашингтонского обкома. Прилетело, похоже, больно. Выглядит крайне унизительно»,— прокомментировал ситуацию в своем стиле зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. И резюмировал: «Нет никакого ЕС, есть штат номер 51».

Кирилл Кривошеев