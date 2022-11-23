В крепких парламентских выражениях

Европейский парламент принял резолюцию о провозглашении России «государством—спонсором терроризма». За документ проголосовали 494 парламентария, 58 выступили против, 44 воздержались. Резолюция — самая жесткая по отношению к России из всех, когда-либо принимавшихся евродепутатами — ожидаемо вызвала негативную реакцию Москвы. В МИД РФ предложили признать Европарламент «спонсором идиотизма», в Совете федерации назвали документ «глупым», а в Госдуме — «бессовестным и юридически ничтожным». В Киеве резолюцию, наоборот, приветствовали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Европарламента в Страсбурге, Франция

Фото: Jean-Francois Badias / AP Здание Европарламента в Страсбурге, Франция

Фото: Jean-Francois Badias / AP

Как и предсказывал “Ъ” (см. номер от 23 ноября), Европарламент подавляющим большинством голосов принял резолюцию о провозглашении России «государством—спонсором терроризма». «Преднамеренные нападения и зверства, совершенные Российской Федерацией против гражданского населения Украины, разрушение гражданской инфраструктуры и другие серьезные нарушения прав человека и международного гуманитарного права равносильны актам террора и военным преступлениям»,— говорится в документе.

Резолюция носит скорее символический характер. Во-первых, потому что документы, принимаемые Европарламентом, сами по себе не имеют юридически обязывающего характера. А во-вторых, потому что пока ни Евросоюз, ни его страны-члены не признают понятия «государственный терроризм» и лишь ведут списки лиц, групп и организаций, «причастных к террористическим актам».

В пояснительной записке к резолюции уточняется: «Объявив Россию "государством—спонсором терроризма", депутаты Европарламента хотят подготовить почву для того, чтобы Путин и его правительство были привлечены к ответственности за свои преступления перед международным трибуналом».

В России на принятие этого документа отреагировали ожидаемо негативно. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале предложила признать Европарламент «спонсором идиотизма».

Бывший постпред России при ЕС, первый зампред комитета Совета федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов в интервью «РИА Новости» назвал резолюцию Европарламента «глупой», добавив, что она «способствует не урегулированию проблем, а нагнетанию напряженности». По его мнению, появление этого документа «вызвано попытками европарламентариев выставить себя в качестве "радетелей" западных либеральных порядков».

«Практических последствий, кроме шума с целью пиара и очередных всплесков эмоций, я полагаю, не будет. По крайней мере, ни исполнительные структуры Евросоюза, ни, тем более, страны-члены ЕС формально не обязаны это выполнять. По традиции они якобы прислушиваются, но иногда Европарламент такого нагородит»,— сказал Владимир Чижов.

Вице-спикер Совета федерации Константин Косачев также отметил в своем Telegram-канале, что резолюция Европарламента «не порождает правовых последствий для России».

Напомнив, что Россия всегда выступала против понятия «государственный терроризм», он заявил: «Коллективный Запад активно пытается внедрить принцип коллективной ответственности и наказать все “неугодные” страны и режимы просто за то, что есть альтернативная точка зрения и иная модель поведения. Для этого и генерируются подобные концепции... Само по себе признание России и любого другого государства в качестве “спонсора терроризма” является псевдоюридической концепцией».

Зампред комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров предложил Европарламенту принять вторую резолюцию, провозглашающую страны-члены ЕС «государствами—спонсорами неонацизма». «Иначе не объяснить их безграничную симпатию к киевскому режиму»,— добавил он.

В схожем духе высказался и заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Евгений Ревенко: «До сих пор мы не слышали от евродепутатов четко сформулированных не то что обвинений, а хотя бы упрека в адрес Украины ни в связи с методичным истреблением населения Донбасса в течение последних восьми лет, ни после террористической атаки на Крымский мост, ни после подлого убийства Дарьи Дугиной. Никто в Европарламенте не обсуждал резолюцию с осуждением киевского режима после зверской расправы украинских нацистов над российскими военнопленными… Европарламент солидаризировался со страной, идеология режима которой — нацизм, а инструментарий — тотальный террор. Бессовестное и юридически ничтожное решение».

В Киеве резолюцию Европарламента, наоборот, приветствовали.

«Россия должна быть изолирована на всех уровнях и привлечена к ответственности, чтобы положить конец ее многолетнеи политике терроризма в Украине и по всему миру»,— написал в Twitter украинский президент Владимир Зеленский.

«Россия — это террористическое государство: подтверждено Европейским парламентом»,— заявил в свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, поблагодарив евродепутатов «за четкую позицию». При этом он предположил, что «свое признание “государством-спонсором терроризма” Россия празднует новым ракетным террором против столицы Украины и других городов». «Для тех, кто еще сомневался, должно быть понятно: Россия должна быть признана террористическим государством во всем мире, а Украина должна как можно скорее получить все необходимые системы ПВО»,— написал он в Twitter.

Елена Черненко