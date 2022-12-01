Бизнесмена арестовали через границу

Мещанский суд Москвы заочно арестовал бизнесмена Юрия Орехова. Он является фигурантом уголовного дела о легализации денежных средств. Господин Орехов недавно был задержан в Германии в рамках расследования, которое ведется в США в отношении пяти россиян, в том числе Артема Усса, сына красноярского губернатора Александра Усса. Нью-йоркский суд выдвинул против них обвинения в контрабанде нефти, экспорте из США через подставные компании военных технологий, а также отмывании денег. Заочный арест господина Орехова позволит России отправить запрос на экстрадицию бизнесмена на родину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Усс

Фото: социальные сети Артем Усс

Фото: социальные сети

Решением Мещанского суда столицы Юрий Орехов арестован на два месяца. Поскольку ходатайство следствия о его помещении под стражу рассматривалось в заочном режиме, то срок ареста будет исчисляться с момента задержания господина Орехова на территории России или его экстрадиции на родину.

Юрию Орехову инкриминируется совершение преступления, предусмотренного п. «а» и «б» ч. 2 ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем в составе организованной группы в особо крупном размере). По данным “Ъ”, уголовное дело следственным департаментом МВД было возбуждено еще в 2020 году, а затем из него стали выделять в отдельное производство материалы в отношении разных фигурантов. Речь в деле идет о легализации денежных средств организованной группой, а вменяемая фигурантам в вину сумма может составлять несколько десятков миллионов рублей. Связаться с адвокатом Юрия Орехова “Ъ” в среду не удалось.

Ранее стало известно, что власти США предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег пятерым гражданам РФ, а также двум нефтетрейдерам из Венесуэлы. Как следует из заявления Министерства юстиции США, обвинения предъявлены россиянам Юрию Орехову, Артему Уссу, Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тулякову, а также Хуану Фернандо Серрано Понсе и Хуану Карлосу Сото.

По данным ФБР, противоправной деятельностью на территории США соучредители NDA GmbH (торгует промышленным оборудованием) Артем Усс и Юрий Орехов, а также руководители трех российских компаний Тимофей Телегин, Сергей Туляков и Светлана Кузургашева занимались с января 2018 года по сентябрь 2022 года. Как ранее рассказывал “Ъ”, по итогам собранных спецслужбой США материалов судья Восточного округа Нью-Йорка выдвинул против россиян и двоих сотрудничавших с ними нефтетрейдеров из Венесуэлы обвинение по 12 пунктам. Артема Усса по запросу США 17 октября арестовали в Италии, а его делового партнера тогда же — в Германии. В миланском апелляционном суде господин Усс отказался от добровольной экстрадиции в США, теперь его судьба решится в ходе судебного разбирательства. Аналогичный процесс предстоит и Юрию Орехову. Остальные трое россиян, которых обвиняют американские правоохранители, сейчас находятся на родине, причем один из них является фигурантом уголовного дела о мошенничестве с бюджетными средствами.

Из решения американского суда следует, что Артем Усс и Юрий Орехов, действуя через свою немецкую компанию, организовали ряд многоходовых комбинаций, связанных с поставками в Россию и Китай нефти из находящейся под санкциями Венесуэлы, кражу военных технологий США, а также отмывание полученных преступным путем миллионов долларов.

«Чтобы скрыть тот факт, что корабли перевозили нефть, которая происходила из Венесуэлы, упоминавшейся под кодовым словом "Диснейленд", танкеры должны были отключать сигнал GPS, а название судна не должно было фигурировать ни в каких документах и упоминаться только как "баржа". В рамках схемы Юрий Орехов регулярно информировал ответчика Артема Усса о сделках NDA GmbH с PDVSA»,— говорится в материалах расследования. Груз по документам проходил как продукты, в частности «цельный зеленый горошек или рис». Что касается закупок продукции военного или двойного назначения, то, по версии американцев, о том, что российские фирмы, сотрудничающие с отечественным оборонным комплексом, закупают микросхемы и полупроводники у американских компаний в обход санкций, появилась у спецслужб еще в 2016 году.

Причем, как отмечается в материалах расследования, долгое время никаких претензий к компании Артема Усса и Юрия Орехова не возникало в связи с тем, что в качестве конечных приобретателей продукции военного или двойного назначения российские компании практически никогда не фигурировали.

После задержания россиян за границей активизировалось и российское следствие. Артем Усс был заочно арестован тем же Мещанским судом столицы в конце октября. Сейчас такая же мера пресечения избрана и Юрию Орехову. Эти судебные решения позволяют требовать от властей Италии и Германии выдачи обоих бизнесменов на родину. Впрочем, практика показывает, что предпочтение в таких случаях отдается инициаторам розыска, а не другой участвующей в нем стороне.

Александр Александров