Северные леса ждут госпомощи

Российские лесопромышленники через региональных чиновников просят правительство и депутатов о новых мерах поддержки, основные из которых стали уже стандартными. Речь идет об отсрочке обязательств по инвестпроектам, компенсации транспортных затрат и улучшении условий экспорта. Наиболее сильно, признают на рынке, в них нуждаются компании Северо-Запада, ориентированные на поставки в Европу. Эксперты ожидают падения показателей по отдельным направлениям ЛПК в 15%, но ждут стабилизации ситуации уже в 2023 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, губернаторы Архангельской и Вологодской областей Александр Цыбульский и Олег Кувшинников, а также глава Республики Карелия Артур Парфенчиков в ближайшие дни направят обращения к Михаилу Мишустину по мерам поддержки лесопромышленной отрасли. Чиновники указывают на трудности предприятий ЛПК Северо-Запада после потери крупных рынков ЕС, разрыва контрактов на поставку оборудования и снижения цен. Из-за этого снижается загрузка мощностей, падают объемы заготовки древесины, а по некоторым видам продукции предприятия работают в убыток, так как расходы на транспортировку увеличились, а цены — снизились более чем вдвое, говорит источник “Ъ”, знакомый с содержанием обращений.

По мнению глав регионов, помочь может продление на три года срока выполнения обязательств по созданию и модернизации объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, мораторий на предписания о срыве графика и запрет на исключение инвестпроектов из перечня приоритетных до 2023 года. Также они предлагают в упрощенном порядке корректировать инвестпроекты в части расположения площадки, перечня оборудования, объемов и ассортимента продукции, сроков ввода, объемов инвестиций и др. Депутаты архангельской думы просят главу комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрия Кобылкина о реструктуризации на 12 месяцев для предприятий ЛПК страховых взносов 2022 года, продлении моратория на банкротство, увеличении субсидирования транспортных затрат.

В компаниях ЛПК соглашаются, что предприятия в европейской части РФ пострадали наиболее сильно. Как пояснил “Ъ” вице-президент по реализации государственных программ, устойчивому развитию и лесной политике Segezha Group Николай Иванов, компания участвовала в подготовке предложений возможных форм господдержки. «Целесообразно сделать акцент не на поиске вариантов непосредственного субсидирования лесного бизнеса, за исключением прямых компенсаций резко возросших логистических затрат, а на перенос обязательных налоговых и иных платежей в период адаптации»,— отметил он.

В «Рослесинфорге» “Ъ” сообщили, что российский лесной комплекс сейчас находится в сложном, но не критическом состоянии, а падение производства не такое сильное, как, например, в период пандемии, и большинство предприятий загружены. Они напоминают, что в 2021 году Архангельская и Вологодская области были в числе лидеров по заготовке древесины, то есть их показатели упали с высокой базы. Сейчас падение производства древесины в СЗФО составляет 16%, уточнили в «Рослесинфорге». При этом, говорят там, по основному виду продукции регионов СЗФО — целлюлозе, бумаге и картону — падение незначительное, 3%. К тому же, поясняют эксперты, часть мер поддержки, о которых просят региональные чиновники, уже действует. По оценкам «Рослесинфорга», в первом полугодии 2023 года ситуация в российском леспроме стабилизируется.

Марина Зотова из WhatWood отмечает, что по итогам девяти месяцев производство пиломатериалов снизилось на 7,5%, до 22,5 млн кубометров, а по итогам года агентство прогнозирует падение на уровне 10–15% от рекордного 2021 года. Эксперт отмечает, что в условиях санкций и ограничения экспорта, на который приходилось 70% сбыта пиломатериалов, их потребление на домашнем рынке не может загрузить установленные мощности. По ее мнению, поддержку компаниям ЛПК могли бы оказать быстрые действия по сокращению сроков согласования заявок на перевозку, установка квот для производителей Северо-Запада на компенсацию транспортных расходов и другие меры.

Ольга Мордюшенко