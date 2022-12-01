США закупились по алюминимуму

Поставки алюминия из России в США в сентябре упали до минимальных значений на фоне слухов о возможных запретах российского импорта или санкций в отношении «Русала». Хотя в действительности такие решения пока не приняты, американские контрагенты отмечают отказ западных банков от финансирования поставок российского металла. Тем не менее в целом за январь—сентябрь экспорт алюминия из РФ в денежном выражении вырос как в США, так и в ЕС. Аналитики отмечают, что американский рынок составляет 5–6% продаж «Русала» и компания сможет перенаправить экспорт в другие страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Импорт российского алюминия и изделий из него (ТН ВЭД 76) в США по итогам сентября составил $1,4 млн, что является минимальным значением c февраля 2019 года, когда с «Русала» были сняты санкции США, следует из данных Министерства торговли США. В сентябре 2021 года алюминиевый импорт составлял $25,4 млн. Напомним, с апреля по декабрь 2018 года «Русал» находился в SDN-листе как актив попавшего под санкции бизнесмена Олега Дерипаски.

Несмотря на падение в сентябре, по итогам января—сентября 2022 года Россия увеличила алюминиевый экспорт в США на 29%, до $553 млн. Однако дальнейшие перспективы роста под большим вопросом. Информационный фон является негативным: в октябре Лондонская биржа металлов (LME) вела консультации о запрете поставок алюминия, меди и никеля из России на свои склады. Bloomberg в октябре сообщал, что администрация США рассматривает эмбарго на российский алюминий или санкции в отношении «Русала».

В обоих случаях никаких официальных решений принято не было. При этом, хотя LME не стала вводить запрет на российские поставки, биржа отметила, что в ходе проведенных консультаций многие североамериканские и некоторые европейские респонденты заявили о том, что банки отказываются финансировать российский металл для физической торговли. Так, некоторые респонденты на рынке алюминия заявили, что там, где ранее банки настаивали на том, что финансируемый металл является «поставкой на LME», они все чаще слышат, как банки оговаривают условия финансирования с формулировкой «материал, зарегистрированный на LME, за исключением российских брендов». Некоторые респонденты также прогнозировали, что к началу 2023 года западные банки почти не будут финансировать сделки с российским металлом даже при отсутствии санкций правительств. Азиатские респонденты в ходе опроса высказались за сохранение статус-кво в рамках LME.

Наиболее важным для «Русала» рынком является Европа, которая занимает в выручке компании долю в 40%. По данным Eurostat, поставки алюминия из России в ЕС выросли по итогам девяти месяцев на 49%, до €2,3 млрд. Российский экспорт алюминия в Китай достиг рекордных значений: за десять месяцев года поставки туда составили €1 млрд.

На российские поставки приходится около 5–7% от общего объема импорта алюминия в США, говорит Борис Красноженов из Альфа-банка. Продажи в США исторически составляли около 7–10% от выручки «Русала», и США могут заместить объемы, поставляемые российской компанией, считает эксперт. В то же время «Русал» может перенаправить эти объемы на другие рынки.

Аналитик говорит, что потребление первичного алюминия в США составило около 4,65 млн тонн в 2021 году, в то время как производство сократилось до 880 тыс. тонн (менее 2% от общего мирового объема производства первичного алюминия). Основными поставщиками алюминия в США остаются Канада и Китай (38% и 13% от общего импорта в долларовом эквиваленте в 2021 году).

Евгений Зайнуллин