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Коммерсантъ FM
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Алюминий оседает на складах

Промышленный спрос на металл падает

Запасы алюминия на складах биржи LMЕ в октябре выросли почти на 80% после непрерывного снижения в течение лета. Некоторые участники рынка связывают это с рисками санкций в отношении «Русала», из-за чего потребители не хотят получать российский металл и продают его на бирже. Однако, по другим данным, прирост складских запасов в октябре обеспечен в основном металлом нероссийского происхождения и может быть связан с общим снижением спроса со стороны промышленности. По мнению аналитиков, второе объяснение более вероятно, при этом объем запасов пока нельзя назвать существенным.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Запасы первичного алюминия на складах Лондонской биржи металла (LME) за прошедший месяц выросли на 77%, до 584 тыс. тонн, следует из данных LME. Рост в сравнении с августом, когда был зарегистрирован 32-летний минимум запасов, составляет 100%.

Рост запасов отметил Argus в своем октябрьском обзоре металлов. На неделе с 17 по 23 октября на склады попало более 100 тыс. тонн металла, что позволило вернуть запасы к состоянию апреля. Участники рынка, пишет Argus, разошлись в оценках происходящего. Некоторые считают, что всплеск может быть связан с тем, что западные потребители избегают покупок российского алюминия.

В октябре мировой рынок алюминия был напуган новостями о возможных санкциях в отношении российского металла. Во-первых, LME начала консультации о запрете поставок алюминия, меди и никеля из России на свои склады. Напрямую этот запрет, если он и будет, на деятельности «Русала» не сказывается, так как крупные металлургические компании, как правило, продают свою продукцию по долгосрочным контрактам напрямую конечным потребителям, а излишки — трейдерам. В «Русале» не предоставили комментариев.

Во-вторых, Bloomberg в октябре сообщал, что администрация США рассматривает эмбарго на российский алюминий или санкции в отношении «Русала». При этом европейские бизнес-ассоциации выступили против любых ограничений на российский алюминий, так как это поставит под угрозу работу тысяч европейских компаний. В 2018 году введение американских санкций против «Русала» вызвало рост цен на алюминий на 29%.

LME не делится информацией о происхождении металла в запасах. Как сообщает консалтинговая компания Harbour Aluminium, большая часть алюминия, поступающего в последнее время на склады LME, произведена в Индии или на Ближнем Востоке. По ее оценкам, металл российского производства составляет менее 10% от объема, поставленного в октябре, или 25 тыс. тонн. Именно такой объем находится на складе в южнокорейском Кванъяне. По сообщению Reuters, трейдер Glencore именно туда поставил в октябре российский алюминий. Этот объем остается непроданным до сих пор. У «Русала» действует долгосрочный контракт с Glencore на поставку 6,9 млн тонн алюминия. Из них 344,7 тыс. тонн должны были быть поставлены в 2020 году, а около 1,6 млн тонн — ежегодно с 2021 по 2024 год. 28 октября Reuters сообщило, что Glencore не будет отказываться от алюминия «Русала» в 2023 году.

Другие участники рынка считают, что причина роста складских запасов в неутешительных макроэкономических перспективах. Из-за этого покупатели по долгосрочным контрактам и трейдеры продают часть объемов на бирже, поскольку ожидают дальнейшего снижения спроса. С января биржевая цена на алюминий снизилась на 25% (см. график).

Борис Красноженов из Альфа-банка считает, что объем запасов на уровне 600 тыс. тонн не является значительным, учитывая, что мировое потребление первичного алюминия составляет более 65 млн тонн в год. По его словам, в прошлом десятилетии запасы на LME достигали порой и 8 млн тонн. «В целом рост запасов LME может говорить об ослаблении спроса на металл»,— заключает аналитик.

Евгений Зайнуллин

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