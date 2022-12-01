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Коммерсантъ FM
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ВИЧ демонстрирует симптомы привыкания

Чем моложе россияне, тем меньше они знают о способах передачи и методах профилактики инфекции

Российский Красный Крест сегодня, во Всемирный день борьбы со СПИДом, представил результаты опроса 6 тыс. молодых россиян об осведомленности в вопросах ВИЧ. Оказалось, что более 70% опрошенных «отреагируют спокойно», если узнают, что у близкого выявлено это заболевание. Избегать контакта с инфицированным будет лишь 1%. Тем не менее в обществе все еще живы мифы и заблуждения о вирусе иммунодефицита: 18% считают, что инфекция может передаваться через укус комара, 27% — через одежду, 8% думают, что ВИЧ можно легко вылечить, а 4% — что с инфицированными людьми нужно общаться только на расстоянии 20 м. Большинство респондентов считают, что проводить ликбез должна семья, однако 76% опрошенных родителей не всегда готовы оказывать внимание половому просвещению своих детей из-за стеснения и стыда.

Часть россиян убеждена, что заразиться ВИЧ можно исключительно при переливании крови

Часть россиян убеждена, что заразиться ВИЧ можно исключительно при переливании крови

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Часть россиян убеждена, что заразиться ВИЧ можно исключительно при переливании крови

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В анонимном онлайн-анкетировании Российского Красного Креста (РКК) приняли участие 6250 человек от 14 до 46 лет. Респондентов-женщин оказалось более чем в два раза больше, чем мужчин (68,5% и 31,5%), 97,7% участников пришлось на возрастную группу 17–25 лет.

Опрос показал, что около 78% россиян считают ВИЧ проблемой мирового масштаба, при этом респонденты до 20 лет оценивают ее значимость ниже средних показателей. Опрошенные отмечают высокую степень участия в ее решении преимущественно медицинских (65%), общественных (53%) и образовательных организаций (53%), а также семьи (61%), а вот высокую степень вовлеченности федеральных, региональных и местных властей видят менее половины респондентов (45%).

Около 9% опрошенных ответили, что знакомы с людьми, у которых выявлена ВИЧ-инфекция. Наибольший процент таких ответов среди мужчин и женщин группы 26–46 лет. Если один из близких людей сообщает о наличии у него ВИЧ-инфекции, 72% на это отреагируют спокойно, 20% сомневаются, что смогут принять ситуацию, 6% затруднились с ответом, избегать контакта будут 1,1%. При этом около 4% респондентов уверены, что общаться с человеком, имеющим ВИЧ-инфекцию, можно только на расстоянии 20 м.

Абсолютное большинство мужчин и женщин всех возрастов наиболее вероятным путем распространения назвали половой контакт (94%). В то же время 22% женщин и 32% мужчин в возрасте 18 лет считают, что единственно возможный способ заражения — при переливании крови. Около 27% уверены, что ВИЧ-инфекция может передаваться через предметы быта, одежду или объятия. А 18% — что ВИЧ-инфекция может передаваться через укус комара. Особенно часто соглашались с данным утверждением участники 14–16 лет. Авторы опроса отмечают: таким образом, более трети россиян имеют ошибочные знания о путях передачи ВИЧ-инфекции или затрудняются дать развернутый ответ. Еще около 8% респондентов считают, что даже профилактика не нужна: если у человека появился ВИЧ, его можно легко вылечить. А 66%, напротив, уверены, что, если у человека ВИЧ, значит, у него есть и СПИД (на самом деле СПИД — конечная стадия течения ВИЧ-инфекции, сама инфекция не лечится, но ее можно подавить, если регулярно принимать терапию).

Из перечисленных методов профилактики инфекций, передающихся половым путем, 5% респондентов выбрали прерванный половый акт. 44 человека из 300 выбравших данный вариант ответа считают его единственно верным. На барьерные методы контрацепции (презервативы) указали 79% опрошенных. Около 21% выбрали оральные контрацептивы, прохождение регулярного медицинского осмотра — 65%.

«30 лет мне приходится отвечать на вопрос, передается ли ВИЧ с комарами»,— говорит заведующий специализированным научно-исследовательским отделом эпидемиологии и профилактики СПИДа Роспотребнадзора Вадим Покровский. По его словам, подрастающее поколение не знает, что ВИЧ на самом деле «довольно малозаразное заболевание в сравнении с тем же коронавирусом»: «Люди боятся заразиться при бытовом контакте, при этом есть только два пути передачи — при половых контактах и с кровью, например при использовании несколькими людьми одного шприца». Председатель РКК Павел Савчук отмечает, что результаты опроса, напротив, показали «высокую степень» информированности общества в вопросах ВИЧ-инфекции. В то же время, по его мнению, очевидна необходимость работы с молодежью.

Член делегации НКО в Координационном совете ЮНЭЙДС (Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу) Алексей Лахов объясняет низкую осведомленность об опасности ВИЧ-инфекции у людей моложе 20 лет присущей подросткам установке «со мной это точно не случится» и отсутствием сексуального просвещения в школах. «Глобальная стратегия по ВИЧ/СПИДу на 2021–2026 годы предусматривает профилактику ВИЧ в том числе с помощью реализации комплексных программ по сексуальному и репродуктивному здоровью и правам среди молодежи,— говорит господин Лахов.— Важно не забывать про другие научно обоснованные методики профилактики ВИЧ-инфекции: распространение презервативов, программы снижения вреда среди наркопотребителей, информационные кампании, созданные с участием ключевых в отношении инфицирования ВИЧ групп населения».

Около 62% россиян считают основной причиной неграмотности молодого поколения «невнимательность родителей в вопросах полового просвещения». При этом 37% респондентов отметили, что обсуждать вопросы, связанные с интимной жизнью, в их семье не принято. 76% опрошенных родителей не всегда готовы оказывать внимание половому просвещению и воспитанию своих детей из-за наличия психологических барьеров (стеснения, чувства стыда). Недостаточный уровень грамотности в вопросах интимной жизни самих родителей является причиной проблем у 45% респондентов, еще 31% указали на собственный негативный опыт разговора на тему интимного здоровья с родителями. А около 19% убеждены в том, что половым воспитанием и просвещением должны заниматься образовательные учреждения и общественные организации.

Психолог телемедицинской компании «Доктор рядом» Олеся Толстухина говорит, что в клинической психологии есть понимание: проблемы ребенка — это симптом семьи. Госпожа Толстухина уверена: честный и открытый разговор с подростком может ему много дать, даже если родитель смущается, сам не имеет партнера или его личный опыт нельзя назвать позитивным.

В Минздраве заявили “Ъ”, что в рамках госстратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России на период до 2030 года ведомство реализует «комплексные информационно-коммуникационные кампании, направленные на повышение уровня информированности граждан по вопросам ВИЧ-инфекции, а также формирование социальной среды, снижающей уровень стигматизации и дискриминации по отношению к людям с ВИЧ-инфекцией». В ведомстве уточнили, что для этого используются СМИ, соцсети и специальный портал Минздрава.

Наталья Костарнова

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