Свидетели не убедили подсудимого

Мещанский суд Москвы во вторник начал рассматривать по существу уголовное дело в отношении экс-главы Красносельского района столицы Ильи Яшина (внесен в реестр иноагентов). Политика обвиняют в распространении фейков о российской армии по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) из-за высказываний об убийстве жителей украинской Бучи на его YouTube-канале. До того как заседание прервали из-за сообщения о минировании суда, подсудимый принять участие в допросе трех свидетелей: составившего на него рапорт сотрудника Центра «Э», эксперта-лингвиста и понятого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Яшин (включен в реестр иноагентов) считает, что аргументы следователей и свидетелей обвинения не доказывают его виновности в распространении фейков о российской армии

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Илья Яшин (включен в реестр иноагентов) считает, что аргументы следователей и свидетелей обвинения не доказывают его виновности в распространении фейков о российской армии

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Заседание прошло в открытом режиме, хотя ранее судьи, продлевавшие арест находящемуся в СИЗО Илье Яшину, не допускали слушателей и прессу. Зал был полностью забит людьми, и, хотя их передвижение во время заседания явно раздражало судью, никто не был удален с процесса.

Из зачитанного прокурором обвинительного заключения следовало, что 7 апреля господин Яшин организовал трансляцию на своем YouTube-канале, в которой «публично распространил недостоверные сведения» об убитых в украинском городе Буче «под видом достоверных». В видеоролике оппозиционер утверждал, что жителей города убили российские военные, и сопровождал свои комментарии пренебрежительными отзывами о действующей власти, добавил прокурор. Подсудимый знал, что «распространенная им ложная информация» вызовет интерес широкого круга лиц, уверено гособвинение, поскольку он является публичным лицом.

Илья Яшин заявил, что вину не признает и считает дело политическим преследованием за оппозиционную деятельность.

Он отметил, что помимо своего оценочного суждения привел в видеоролике официальные версии событий в Буче с российской и украинской сторон, а также продемонстрировал материалы СМИ, как поддерживающих, так и критикующих российскую власть. «Моя вина фактически сводится к публичному сомнению в словах чиновников. Разве можно за это отправлять в тюрьму? Разве это не противоречит Конституции?» — обратился к суду господин Яшин. По его словам, никакой «политической ненависти» при комментировании трагедии в Буче не испытывал, и реальных доказательств этому у обвинения нет. Адвокаты оппозиционера также считают недоказанным утверждение гособвинения, будто подсудимый заранее знал, что высказывает ложную информацию о том, кто убил жителей Бучи.

Из зачитанных прокурором материалов дела выяснилось, что оно было возбуждено по рапортам следователя и оперуполномоченного из Центра «Э». В них указывалось, что сделанную Ильей Яшиным видеозапись с более чем 1 млн просмотров правоохранители обнаружили в июле. В ней они усмотрели признаки преступления, а эксперт-лингвист заключил, что слова оппозиционера об убийстве украинцев российскими войсками были именно утверждением, противоречащим заявлениям Минобороны.

Фигурирующие в материалах дела оперуполномоченный Центра «Э» Иван Кучеров и эксперт Марина Савосина стали первыми допрошенными на процессе свидетелями.

Суд также вызвал понятого Егора Приходько, который присутствовал при обыске в квартире господина Яшина. Господин Кучеров заявил, что подсудимый действительно использовал в видеоролике разные источники информации, но подавал их в интерпретированном виде, в частности критиковал сообщение Минобороны, подавая версии других сторон как достоверные. На вопрос адвокатов политика, в чем он увидел нарушение закона при просмотре ролика, полицейский заявил, что слышал «о геноциде». Защита и подсудимый тут же возразили, что такое слово в стриме не произносилось. Почти все остальные вопросы к сотруднику Центра «Э» суд снял.

Эксперт-лингвист Савосина подтвердила, что считает высказанные Ильей Яшиным в видеоролике комментарии утверждениями. Его отношение к информации Минобороны она назвала негативным, отметив, что альтернативные точки зрения на события в Буче он не критиковал. Защита упрекнула эксперта в размытости выводов и ангажированности, так как она работает в судебно-экспертном центре Следственного комитета, но госпожа Савосина эти обвинения отвергла. Тогда господин Яшин иронично назвал лингвиста «независимым подполковником юстиции», добавил, что ни она, ни следствие не проверяли факты, которые он комментировал, а значит, и исследование его слов заведомо некорректно.

Допрос понятого Егора Приходько был коротким: он рассказал, что во время обыска находился в районе, где проживает господин Яшин. Когда к нему подошли полицейские, господин Приходько согласился присутствовать при обыске, а позже посмотрел видеоролик оппозиционера и убедился, что он, судя по обстановке, записывался в обыскиваемой квартире. Подсудимый назвал понятого подставным и пытался подтвердить это с помощью задаваемых ему вопросов, но вопросы по существу суд снимал, а на остальные не отвечал сам свидетель.

После перерыва суд должен был перейти к доказательствам защиты, начав с просмотра видеозаписи, которая легла в основу уголовного дела. Но в этот момент по громкой связи объявили об эвакуации из здания.

Вышедшим на улицу слушателям адвокаты оппозиционера сообщили, что процесс отложен до среды из-за поступившего в суд сообщения о минировании.

Кира Хейфец