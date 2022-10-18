Александр Овечкин включился в гонку

Очередной день в регулярном чемпионате НХЛ стал «днем России». В матчах, которые на него пришлись, отличились сразу несколько отечественных хоккеистов, а ярче всех — забросивший сразу две шайбы после трех подряд встреч совсем без голов Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталс», а также набравший четыре очка и взлетевший на верхнюю строчку бомбардирского рейтинга лиги Артемий Панарин из «Нью-Йорк Рейнджерс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В матче с «Ванкувером» форварда «Вашингтона» Александра Овечкина прорвало — он забросил две шайбы и сделал две результативные передачи

Фото: Reuters В матче с «Ванкувером» форварда «Вашингтона» Александра Овечкина прорвало — он забросил две шайбы и сделал две результативные передачи

Фото: Reuters

Вторая полноценная неделя регулярного чемпионата НХЛ открылась очень насыщенным матчами днем. Их было в общей сложности девять, и во многих находились безусловные герои. Но выбрать среди них героя главного, первую звезду, лиге, разумеется, не составило особого труда. Помог контекст.

Пройти мимо домашнего матча «Вашингтона» с «Ванкувер Кэнакс» было просто невозможно. Здесь дело даже не в его любопытном сюжете: перед заключительным периодом вашингтонцы уступали 2:4, но смогли добиться перелома, выиграв со счетом 6:4. Основная причина выделить эту встречу заключалась в показателях лидера хозяев Александра Овечкина.

До столкновения с «Ванкувером» «Вашингтон» сыграл в регулярном первенстве три матча — уступил «Бостон Брюинс» и «Торонто Мейпл Лифс» и с трудом справился с «Монреаль Канадиенс». Так себе старт для команды, которую, учитывая качество ее заявки, опыт, по-прежнему включают по крайней мере в расширенный список охотников за Кубком Стэнли. Но персональный старт Овечкина был еще хуже коллективного.

В этих трех матчах лучший снайпер современности добыл всего один балл за результативность, а главное, не забил ни одного гола. Такая серия на старте сезона в НХЛ у Овечкина в жизни случилась лишь однажды — десять лет назад. В общем, все, кто уже привык внимательно следить за тем, как российский форвард штурмует вершину снайперской иерархии лиги всех времен, слегка растерялись: а вдруг в 37 лет он уже все-таки не тот?

Но теперь можно успокоиться.

В матче с «Ванкувером» Александра Овечкина прорвало. Он забил дважды — первый и шестой голы своей команды — и добавил к шайбам столько же результативных передач.

А изучение положения в снайперской иерархии снова стало актуальным. У Овечкина после этой игры в активе 782 гола в регулярных чемпионатах. И до занимающего второе место вслед за Уэйном Гретцки Горди Хоу всего 19 шайб.

Колоссальной порции внимания в этот день удостоился также Артемий Панарин. Его «Нью-Йорк Рейнджерс» с тем же счетом 6:4 обыграл «Анахайм», а Панарин предстал в этой встрече человеком-оркестром, умеющим все: разгонять атаки, дирижировать ими в чужой зоне, завершать. В итоге в его активе оказалось четыре балла — гол и три передачи.

На самом деле к широте функционала Панарина в НХЛ давно привыкли, как и к его высокой результативности. В предыдущем чемпионате ему, например, не хватило лишь четырех очков, чтобы наконец покорить гроссмейстерскую отметку в 100 баллов за регулярку. А виноваты в том, что она не покорилась, исключительно пропуски матчей — таких накопилось семь.

Судя по разгону в сезоне текущем, Артемий Панарин готов не просто взять 100-очковую планку, а перелететь ее с огромным запасом.

Ведь матч с «Анахаймом» был для него уже вторым после игры с «Миннесота Уайлд», в котором он собрал четыре балла. А всего у Панарина их уже десять в четырех матчах, и это, конечно, шикарная статистика.

Артемий Панарин сейчас возглавляет бомбардирскую гонку НХЛ, а взгляд на нее должен греть душу любому поклоннику российского хоккея. В ее верхней части немало отечественных нападающих, которые удачно вошли в сезон, с ходу взяв хороший темп. Например, бомбардирскую топ-пятерку занимает Валерий Ничушкин, который в октябре вдруг превратился в самого опасного игрока действующего обладателя Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш» и уже четыре раза поразил ворота соперников. Неподалеку от него имеющие, как и Овечкин, по пять очков Андрей Свечников из «Каролина Харрикейнс» и Кирилл Капризов из «Миннесоты». Чуть ниже с 4 баллами — ветеран Евгений Малкин из «Питсбург Пингвинс» и одноклубник Александра Овечкина Евгений Кузнецов.

Алексей Доспехов