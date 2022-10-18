Александр Овечкин включился в гонку

Очередной день в регулярном чемпионате НХЛ стал «днем России». В матчах, которые на него пришлись, отличились сразу несколько отечественных хоккеистов, а ярче всех — забросивший сразу две шайбы после трех подряд встреч совсем без голов Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталс», а также набравший четыре очка и взлетевший на верхнюю строчку бомбардирского рейтинга лиги Артемий Панарин из «Нью-Йорк Рейнджерс».
В матче с «Ванкувером» форварда «Вашингтона» Александра Овечкина прорвало — он забросил две шайбы и сделал две результативные передачи
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Вторая полноценная неделя регулярного чемпионата НХЛ открылась очень насыщенным матчами днем. Их было в общей сложности девять, и во многих находились безусловные герои. Но выбрать среди них героя главного, первую звезду, лиге, разумеется, не составило особого труда. Помог контекст.
Пройти мимо домашнего матча «Вашингтона» с «Ванкувер Кэнакс» было просто невозможно. Здесь дело даже не в его любопытном сюжете: перед заключительным периодом вашингтонцы уступали 2:4, но смогли добиться перелома, выиграв со счетом 6:4. Основная причина выделить эту встречу заключалась в показателях лидера хозяев Александра Овечкина.
До столкновения с «Ванкувером» «Вашингтон» сыграл в регулярном первенстве три матча — уступил «Бостон Брюинс» и «Торонто Мейпл Лифс» и с трудом справился с «Монреаль Канадиенс». Так себе старт для команды, которую, учитывая качество ее заявки, опыт, по-прежнему включают по крайней мере в расширенный список охотников за Кубком Стэнли. Но персональный старт Овечкина был еще хуже коллективного.
В этих трех матчах лучший снайпер современности добыл всего один балл за результативность, а главное, не забил ни одного гола. Такая серия на старте сезона в НХЛ у Овечкина в жизни случилась лишь однажды — десять лет назад. В общем, все, кто уже привык внимательно следить за тем, как российский форвард штурмует вершину снайперской иерархии лиги всех времен, слегка растерялись: а вдруг в 37 лет он уже все-таки не тот?
Но теперь можно успокоиться.
В матче с «Ванкувером» Александра Овечкина прорвало. Он забил дважды — первый и шестой голы своей команды — и добавил к шайбам столько же результативных передач.
А изучение положения в снайперской иерархии снова стало актуальным. У Овечкина после этой игры в активе 782 гола в регулярных чемпионатах. И до занимающего второе место вслед за Уэйном Гретцки Горди Хоу всего 19 шайб.
Колоссальной порции внимания в этот день удостоился также Артемий Панарин. Его «Нью-Йорк Рейнджерс» с тем же счетом 6:4 обыграл «Анахайм», а Панарин предстал в этой встрече человеком-оркестром, умеющим все: разгонять атаки, дирижировать ими в чужой зоне, завершать. В итоге в его активе оказалось четыре балла — гол и три передачи.
На самом деле к широте функционала Панарина в НХЛ давно привыкли, как и к его высокой результативности. В предыдущем чемпионате ему, например, не хватило лишь четырех очков, чтобы наконец покорить гроссмейстерскую отметку в 100 баллов за регулярку. А виноваты в том, что она не покорилась, исключительно пропуски матчей — таких накопилось семь.
Судя по разгону в сезоне текущем, Артемий Панарин готов не просто взять 100-очковую планку, а перелететь ее с огромным запасом.
Ведь матч с «Анахаймом» был для него уже вторым после игры с «Миннесота Уайлд», в котором он собрал четыре балла. А всего у Панарина их уже десять в четырех матчах, и это, конечно, шикарная статистика.
Артемий Панарин сейчас возглавляет бомбардирскую гонку НХЛ, а взгляд на нее должен греть душу любому поклоннику российского хоккея. В ее верхней части немало отечественных нападающих, которые удачно вошли в сезон, с ходу взяв хороший темп. Например, бомбардирскую топ-пятерку занимает Валерий Ничушкин, который в октябре вдруг превратился в самого опасного игрока действующего обладателя Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш» и уже четыре раза поразил ворота соперников. Неподалеку от него имеющие, как и Овечкин, по пять очков Андрей Свечников из «Каролина Харрикейнс» и Кирилл Капризов из «Миннесоты». Чуть ниже с 4 баллами — ветеран Евгений Малкин из «Питсбург Пингвинс» и одноклубник Александра Овечкина Евгений Кузнецов.
Последние матчи чемпионата НХЛ
«Бостон»—«Флорида» 5:3 (Бобровский («Флорида») отразил 29 из 33 бросков). «Детройт»—«Лос-Анджелес» 4:5. «Монреаль»—«Питсбург» 3:2 (Малкин («Питсбург»), 2+0). «Нью-Йорк Рейнджерс»—«Анахайм» 6:4 (Панарин, 1+3; Шестеркин отразил 18 из 22 бросков — Куликов, 0+1). «Торонто»—«Аризона» 2:4. «Вашингтон»—«Ванкувер» 6:4 (Овечкин, 2+2; Кузнецов, 0+3 — Кузьменко, 0+1). «Миннесота»—«Колорадо» 3:6 (Капризов, 2+0 — Ничушкин, 1+2; Георгиев отразил 36 из 39 бросков). «Даллас»—«Виннипег» 4:1. «Сиэтл»—«Каролина» 1:5 (Свечников («Каролина»), 2+1).