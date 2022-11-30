Роналду не касался мяча

Международная федерация футбола (FIFA) установила, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не был автором гола в ворота команды Уругвая в матче чемпионата мира, сообщает ESPN со ссылкой на информацию от FIFA.

Португальцы 28 ноября в матче группы Н обыграли уругвайцев со счетом 2:0. Оба мяча были записаны на Бруну Фернандеша. В случае с первым голом на 54-й минуте Фернандеш навесил в штрафную на Роналду, который пытался пробить головой. В итоге мяч залетел в ворота. Португальская футбольная федерация (PFT) решила направить в FIFA доказательства, что мяч после подачи Фернандеша забил Роналду, чтобы техническая комиссия провела более детальный анализ гола. В итоге технология, которая используется в мячах чемпионата мира в Катаре, показала, что Роналду не касался снаряда.

«Используя технологию Connected Ball, размещенную в официальном мяче чемпионата мира, мы можем окончательно установить отсутствие контакта Криштиану Роналду с мячом при первом голе»,— говорится в заявлении производителя мячей, предоставленном FIFA.

На чемпионате мира в Катаре используется специальный мяч для полуавтоматической системы определения офсайда. Внутри мяча расположен специальный датчик, который отправляет данные в видеооперационную 500 раз в секунду, что позволяет точно определить точку удара.

«РИА Новости»

Сборная Камеруна избавилась от непослушного вратаря

Вратарь Андре Онана покинул расположение сборной Камеруна на чемпионате мира в Катаре из-за разногласий с главным тренером команды Ригобером Сонгом и национальной федерацией футбола, сообщает La Gazzetta dello Sport. По информации источника, вратарь, Сонг и Федерация футбола Камеруна во главе с Самюэлем Это’о не пришли к компромиссу.

В понедельник Онана остался вне заявки на матч второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Сербии (3:3) по дисциплинарным причинам. Сообщалось, что у Сонга были претензии к голкиперу, который, по его мнению, слишком рискует, часто выходя из ворот. Федерация футбола Камеруна поддержала решение Сонга отстранить вратаря.

Андре Онана 26 лет. В нынешнем сезоне он принял участие в 13 матчах за миланский «Интер», в пяти из которых не пропустил. На чемпионате мира он сыграл в первом туре группового этапа против команды Швейцарии (0:1).

«РИА Новости»