Севморпуть привел на Запад

НОВАТЭК готовится завершить навигацию этого года в Азию по Северному морскому пути, снизив поставки сжиженного газа по этому маршруту на 30% по сравнению с 2021 годом. По данным “Ъ”, всего за сезон компания поставила в Азию 30 партий СПГ, или около 2,1 млн тонн. Большую часть грузов компания стремилась доставить в Европу, где цены на газ практически весь год были выше, чем в Азии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

НОВАТЭК отгрузил последнюю в этом году партию сжиженного газа в Азию с доставкой по Северному морскому пути. Ее доставил танкер Arc 7 «Федор Литке» в Китай 23 ноября, теперь танкер возвращается в Сабетту, следует из данных Kpler. Из Сабетты новые партии СПГ на восток уже не идут, соответственно, навигацию по Севморпути в восточном направлении в этом году можно считать законченной. По подсчетам “Ъ” на основе данных Kpler, всего в 2022 году НОВАТЭК отправил 30 партий СПГ в Азию, или 2,1 млн тонн. В НОВАТЭКе на запрос “Ъ” не ответили.

Годом ранее НОВАТЭК доставил в страны АТР 44 партии СПГ, или около 3 млн тонн СПГ. В 2020 году с «Ямала СПГ» в Азию по Севморпути были отгружены 34 партии, или 2,4 млн тонн СПГ. В 2019 году, когда завод еще не вышел на полную мощность,— 17 партий, или 1,2 млн тонн.

В течение практически всего года Европа скупала грузы СПГ со всего мира, чтобы компенсировать снижение трубопроводных поставок из РФ. Военные действия РФ на Украине привели к резкому росту цен на СПГ в Европе: образовавшаяся на континенте европейская премия привлекала больше грузов на континент, отбирая грузы у ведущих азиатских импортеров — Японии, Южной Кореи, Индии и Пакистана. Как сообщал 14 октября представитель Еврокомиссии Тим Макфи, за девять месяцев 2022 года экспорт российского СПГ в Европу увеличился в полтора раза, до 15 млрд кубометров. Азия в этом году не вступала в серьезную конкуренцию за грузы СПГ с Европой из-за высокого уровня запасов, снижения спроса, в том числе из-за локдаунов в Китае.

Даже сейчас, когда рынки немного успокоились, разница цен на газ в Европе и Азии составляет около $300 за 1 тыс. кубометров, и это без учета разницы логистических расходов, которые ниже в случае европейского экспорта, говорит независимый эксперт Александр Собко. «В этих обстоятельствах скорее возникает вопрос, почему вообще СПГ пошел в Азию»,— говорит он. Хотя долгосрочные контракты НОВАТЭКа предполагают в основном поставку в Азию, сами азиатские покупатели в этом году часто перепродавали газ в Европу.

Михаил Журавлев из Института энергетики и финансов отмечает, что в среднем в январе—октябре спотовые цены на СПГ в Европе были на 12,4% выше, чем в северо-восточной Азии.

НОВАТЭК в этом сезоне открыл навигацию по Севморпути 17 июня, и закрывается она традиционно в декабре. Судя по данным ААНИИ, ледовая обстановка в восточном секторе Севморпути сейчас сложилась достаточно тяжелая, отмечает глава консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев: интенсивное ледообразование началось на десять суток раньше, чем ожидалось.

В предыдущие сезоны НОВАТЭК пытался расширить окно навигации по Севморпути. Самая ранняя проводка на востоке СМП началась 18 мая 2020 года, самая поздняя — 5 и 6 января 2021 года. Но в тот раз при прохождении маршрута танкер «Николай Евгенов» повредил один из трех азиподов (двигательных установок), после чего судно пришлось ремонтировать. После этого инцидента экспериментов с проводкой больше не проводилось.

В июне глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон заявлял, что компания подтвердила возможность ходить на восток по Севморпути девять-десять месяцев в году, а со строительством новых атомных ледоколов ЛК-60 с 2024 года рассчитывает транспортировать СПГ по этому направлению круглый год. «А мы поедем на восток. Нас туда посылают, мы идем»,— добавил господин Михельсон. По оценке зампреда правления НОВАТЭКа Евгения Абросова, ежегодный объем перевозок СПГ по Севморпути к 2026 году составит около 20 млн тонн.

Татьяна Дятел