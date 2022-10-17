Европа берет российский газ танкерами

Несмотря на геополитическое обострение, Европа наращивает закупки российского СПГ на фоне снижения трубопроводных поставок «Газпрома». За девять месяцев 2022 года экспорт российского СПГ в Европу увеличился в полтора раза, до 15 млрд кубометров, поскольку цены на газ в регионе сейчас самые высокие в мире. Часть аналитиков полагает, что рост поставок СПГ демонстрирует устойчивость этого канала экспорта и свидетельствует о необходимости развивать именно его, а не строить новые газопроводы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ

ЕС за девять месяцев 2022 года нарастил импорт российского СПГ на 50%, до 15 млрд кубометров, сообщил 14 октября представитель Еврокомиссии Тим Макфи. «Речь идет о девяти месяцах года. В 2021 году было (импортировано в ЕС.— “Ъ”) всего почти 53 млрд кубометров газа (в виде СПГ.— “Ъ”), в 2022 году — почти 88 млрд кубометров. Что касается России, то (доля от общего импорта СПГ.— “Ъ”) 20% в прошлом году представляют собой 10 млрд кубометров, а 17% этого года — 15 млрд кубометров»,— сказал он, отвечая на вопрос журналистов об объемах импорта российского СПГ в ЕС.

До начала военных действий на Украине, по данным Еврокомиссии, российские поставки составляли около 40% потребления газа в ЕС, сейчас — 7,5%. В частности, поставки «Газпрома» упали с уровня примерно 350 млн кубометров в сутки в начале года до примерно 70 млн кубометров в сутки сейчас.

НОВАТЭК сообщал, что за девять месяцев 2022 года продажа СПГ на международных рынках увеличилась только на 0,2%, до 5,99 млрд кубометров, но в третьем квартале рост составил сразу 12,9%, до 1,93 млрд кубометров. НОВАТЭК учитывает в своей отчетности только 60% СПГ, который производит его основной проект «Ямал СПГ», остальной объем приходится на его партнеров по проекту китайскую CNPC и французскую Total. Тем не менее этот газ, судя по данным Еврокомиссии, тоже в основном приходит в ЕС. НОВАТЭК не сообщает, сколько газа продает в Азию, а сколько — в Европу. «Газпром» за девять месяцев 2022 года снизил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 40,4%, до 86,9 млрд кубометров.

НОВАТЭК продолжает поставки в ЕС в расчетах в валюте, в то время как «Газпром» перешел на оплату в рублях. Как сообщал 13 октября глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон, ситуация с расчетами улучшилась. «Как-то наладилось с платежами за газ в Европе. Буквально во Владивостоке мы встречались (в начале сентября.— “Ъ”): платежи ходили, но были задержки все время. Сейчас, наверное, зима ближе стала»,— добавил он. В сентябре господин Михельсон заявлял, что НОВАТЭК разворачивает поставки на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона, поскольку работа с Европой усложняется. «Покупатель платит, а банки не перечисляют, тормозят. Каждый платеж финансисты пробивают через какие-то другие банки»,— пояснял он.

Независимый эксперт Александр Собко отмечает, что в этом году рынок СПГ в Европе премиален по отношению к АТР. «С учетом более короткого транспортного плеча для поставок российского СПГ из Арктического и Балтийского регионов разница становится еще более существенной. Любопытно, что из-за падения спроса на СПГ в КНР сообщалось, что даже принадлежащие китайским компаниям объемы российского арктического СПГ шли на европейский рынок»,— добавляет он.

Аналитик уточняет, что за последний год увеличились и общие объемы производства СПГ в России: повышена мощность завода «Криогаз-Высоцк» НОВАТЭКа, а недавно запустился и СПГ-завод «Газпрома» на компрессорной станции «Портовая».

Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов отмечает, что СПГ проявляет себя как эффективный инструмент диверсификации российского экспорта газа, в первую очередь из-за отсутствия зависимости от транзитеров и одного конечного покупателя. «Сейчас, после взрывов на "Северных потоках", это стало особенно актуальным. Думаю, что РФ нужно двигаться в этом направлении, не строя новых межгосударственных трубопроводов (кроме, быть может, стран ЕАЭС), как из-за высоких геополитических рисков, так и из-за снижения точности средне- и долгосрочных прогнозов на энергетических рынках»,— считает он.

О намерении построить дублер «Турецкого потока» в октябре заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер. При этом европейские страны, которые потенциально должны получать газ по этой новой трубе, пока не выразили к ней интереса.

Татьяна Дятел