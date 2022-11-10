Принудительное изъятие нечем крыть

Первая грузовая компания Владимира Лисина продает порядка 4,5 тыс. малокубовых крытых вагонов. В целом крытые вагоны — приоритетный сегмент для компании, однако малокубовая техника становится менее востребованной, а ставка на перевозку в ней, по данным аналитиков, на 60% ниже, чем в большекубовой. Кроме того, поясняют в компании, участились случаи «принудительного изъятия этого типа крытых вагонов под перевозки для государственных нужд». По оценкам аналитиков, стоимость парка из-за высокой изношенности не превысит 4,5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Первая грузовая компания (ПГК) Владимира Лисина сообщила, что выходит из подсегмента малокубовых крытых вагонов (в них возят тяжелые грузы: цемент, гипс, сахар, кабели, запчасти и т.п.). Компания уточняет, что продает 4562 малокубовых вагона (120–122 куб. м). Менеджмент должен реализовать это решение за месяц. В компании не уточняют форму продажи и стоимость сделки. «Причиной продажи стали проблемы при планировании деятельности в этом сегменте перевозок и выполнении обязательств перед клиентами на фоне участившихся случаев принудительного изъятия этого типа крытых вагонов под перевозки для государственных нужд»,— сообщает ПГК.

По сходной причине ПГК уже продавала универсальные платформы (см. “Ъ” от 5 апреля). Тогда собеседник “Ъ” в компании тоже пояснял, что сегмент перестал быть интересен из-за принудительного изъятия парка под перевозки для госнужд, что не позволяет нормально выстраивать работу с клиентами.

Но ПГК никогда не рассматривала универсальные платформы как стратегический сегмент. Зато сегмент крытых вагонов остается для нее ключевым: компания всегда заявляла, что фокусируется на полувагонах, крытых вагонах и контейнерных платформах.

По данным ОАО РЖД, на 1 сентября парк крытых вагонов на сети составлял 57,6 тыс. единиц, рабочий парк — 47,4 тыс. единиц. По данным «Infoline-Аналитики», ПГК продолжает оставаться крупнейшим оператором в сегменте крытых вагонов с 20,3 тыс. единиц по итогам девяти месяцев. Заместитель гендиректора ИПЕМ Владимир Савчук отмечает, что у ПГК в управлении 35% всего парка.

Парк малокубовых вагонов (менее 120 кубометров) на сети сокращается, тогда как растет парк большекубовых (более 150 кубометров), отмечает глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. С января 2019 года к сентябрю 2022-го задействованный в перевозках парк малокубовых вагонов сократился почти вдвое, с 12,3 тыс. до 6,5 тыс. единиц. В 2022 году задействование крытых вагонов выросло из-за переориентации части грузовой базы с фитинговых платформ (из-за локального дефицита контейнеров), а также из-за проведения специальной операции на Украине. Если в 2021 году в среднем на выполнение перевозок по заказам ЦФТО РЖД (выступает агентом при выполнении перевозок специального назначения) приходилось около 4% всех отправок крытых вагонов, то в 2022 году доля таких вагоноотправок выросла примерно до 8–9%, говорит господин Бурмистров.

По данным нового мониторинга ИПЕМ основных показателей и тенденций в железнодорожной отрасли, объемы перевозок в крытых вагонах с января по сентябрь 2022 года сократились на 7,3%. В октябре объемы отправок выросли на 4,4%, что привело к росту арендных ставок на малокубовые вагоны, отмечает Владимир Савчук. При этом ставка аренды на малокубовые вагоны в октябре была на 60% ниже ставки на большекубовые.

Господин Савчук отмечает, что у ПГК — самый старый парк крытых вагонов: за ближайшие пять лет компания должна обновить 50% парка и стать лидером по закупкам новых крытых вагонов.

При этом, поскольку производство новых крытых вагонов выполняется ограниченными партиями, можно ожидать приемлемую цену для покупателя на российских заводах. ПГК логично в этих условиях продать старый парк, который должен быть списан в недалекой перспективе. На вырученные средства можно обновить парк большекубовыми вагонами, ставки аренды на которые более выгодны, добавляет Владимир Савчук.

По оценке Михаила Бурмистрова, реализуемый ПГК парк малокубовых крытых вагонов подлежит списанию по сроку службы в течение 2023–2025 годов, поэтому его стоимость не превышает 4,5 млрд руб., причем значительную ее долю составляет стоимость металлолома и запасных частей, которые могут быть реализованы после разделки вагона.

Наталья Скорлыгина