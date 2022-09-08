Недоразвитое перестрахование

Во втором квартале 2022 года ЦБ зафиксировал существенный спад в перестраховании на российском рынке. Часть сегмента, который раньше в основном занимали зарубежные компании, перешла к подконтрольной регулятору РНПК. Но частные компании пока не сумели сформировать перестраховочные пулы. Помочь мог бы выпуск катастрофических облигаций, выплаты по которым привязаны к заранее определенным событиям. Но участники фондового рынка сомневаются, что такие бумаги окажутся интересны широкому кругу инвесторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Объем премий, переданных в перестрахование, по итогам апреля—июня сократился почти на треть по сравнению с прошлым годом, следует из обзора Банка России. Такая динамика, по данным регулятора, связана с сокращением премий по страхованию имущества юрлиц, а также с невозможностью разместить риски за рубежом в прежнем объеме в связи с усилением антироссийских санкций. Доля компаний «недружественных стран» среди взносов, переданных в перестрахование за рубеж, в прошлом году составляла 86%, указывает ЦБ.

Теперь основный объем перестрахования приходится на принадлежащую ЦБ Российскую национальную перестраховочную компанию (РНПК). В начале марта регулятор увеличил ее капитал до 300 млрд руб. Тогда же ЦБ расширил финансовые гарантии по обязательствам компании до 750 млрд руб.

В результате РНПК стала основным перестраховщиком по российским самолетам и морским судам. Как отмечает директор по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгений Шарапов, по сути, страховой риск отрасли по крупным страховым событиям концентрируется на регуляторе.

Однако частный сектор ограничен в создании перестраховочной защиты. В апреле был создан перестраховочный пул только в сегменте ОСАГО. По мнению главного аналитика «РегБлока» Анны Авакимян, российский страховой рынок не обладает той степенью автономности, чтобы моментально сформировать эквивалентный пул перестрахования. Нужны новые механизмы разделения страховых рисков в особенности по имущественным видам страхования, отмечает она.

Участники рынка полагают, что в текущих условиях дополнительным инструментом перестрахования мог бы стать выпуск катастрофических бондов. Выплаты по таким бумагам привязаны к наступлению заранее определенных событий, в частности стихийных бедствий или техногенных катастроф. В случае их реализации страховая компания получает финансирование на покрытие возникающих у страхователей убытков. Инвесторы же получают купоны по облигациям до момента наступления указанных условий. Если убытки от катастрофы превышают объем средств, вырученных от размещения облигаций, инвесторы теряют вложенные средства. По данным ЦБ, срок обращения таких облигаций составляет три—пять лет. В 2021 году в мире было выпущено-таки облигаций на сумму $14 млрд.

Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин отмечает, что высокая концентрация риска в РНПК и фактическое отсутствие конкуренции вызывают обеспокоенность регулятора и участников рынка, так что «идея о выпуске катастрофических облигаций получает дополнительное значение». Старший директор рейтингов финансовых компаний НРА Татьяна Никитина считает, что выпуск катастрофических бондов для эмитентов привлекателен благодаря минимизации риска невыполнения перестраховщиком своих обязательств, более низкой стоимостью и более длительным сроком по сравнению с традиционной перестраховочной защитой.

Однако инвесторы скептически оценивают подобные бумаги, называя их «экзотическим инструментом». Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист отмечает, что катастрофические облигации по своей сути больше похожи на структурные облигации и обладают, безусловно, более высоким риском в сравнении с обычными бондами, поэтому вряд ли подойдут инвесторам, выбирающим классические облигационные продукты. Глава «Арикапитала» Алексей Третьяков добавляет, что в этих бумагах масса риска: кредитный риск, риск ликвидности, некорректного расчета страхового события и т. д.

Поэтому участники финансового рынка считают, что спрос на эти инструменты будет очень ограниченным. Как отмечает портфельный управляющий УК «Открытие» Руслан Мустаев, эти облигации подойдут для «частников и хедж-фондов, однако они будут брать такие бонды, не хорошо просчитав, а просто с целью попробовать».

Юлия Пославская, Виталий Гайдаев