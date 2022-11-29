Он вам не «Москвич»

«После стольких лет? Всегда!» — этой цитатой из «Гарри Поттера» Минпромторг сопроводил новость о возобновлении работы автозавода «Москвич». Видимо, книги Джоан Роулинг не считаются недружественными после того, как Владимир Путин упомянул ее в контексте одной из жертв «культуры отмены». Сам же «Москвич» полностью «дружественный», как говорят его представители, с «восточными» корнями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Никитина

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Ольга Никитина

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Если вы не следите за автоновостями, то машина, названная «Москвич 3» и первой вставшая на конвейер автозавода, может показаться новинкой. Впрочем, ни для кого уже не секрет, что это китайский JAC JS4: марка даже привозила такую модель в РФ. Отличий почти нет: модель «Москвич 3» получила лишь собственный шильдик — той же формы овала, что и у JAC.

С другой стороны, странно было ожидать большего в условиях, когда иностранные инвесторы не хотят официально приходить в российский автопром. Хотя аналитики в разговорах со мной задавались и вопросом, можно ли называть выпуск небольшой партии с помощью крупноузловой сборки полномасштабным перезапуском завода. Действительно, «Москвич» может в любой момент поменять собираемую модель: в презентации завода прямо говорится, что главная сборочная линия заработает только в 2023 году.

Годами промышленные чиновники в автопроме считали крупноузловую сборку профанацией с точки зрения локализации. Но теперь после ухода или приостановки деятельности большинства локальных игроков она стала предметом торжественных официальных рассылок.

Непонятным остается только то, как «Москвич» собирается от данного этапа перешагнуть к обещанной машине «собственной разработки». Компания, в отличие от анонсированных планов «Соллерса» или «Моторинвеста», не говорит о постепенном изменении исходной китайской платформы под российские условия, а намерена затем производить собственный электромобиль. Возможно, это лишь заявления, а суть будет заключаться в интеграции в китайскую платформу отечественных решений — если повезет, узнаем в 2025 году.

Из более приземленных вопросов к первой модели: откуда взялась тройка в названии (если это, конечно, не задумывалось как буква Z). Мы с журналистами автопула пытались найти объяснение еще до запуска производства, и тогда я предположила, что это довольно странная вариация на серии BMW, хотя непонятно, где же остальные. КамАЗ, который официально представлен технологическим партнером «Москвича», выдвинул такое объяснение: с одной стороны, это «характеристика класса» — как у BMW или Mazda, но и поколение тоже. Пока название выглядит как попытка выстроить преемственность между советским «Москвичом», временами Renault и нынешним китайским содержимым с локализованным шильдиком.