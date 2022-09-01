О Карабахе говорят вне Москвы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян третий раз за год встретились в Брюсселе, чтобы обсудить ситуацию вокруг Карабаха. К этой встрече обстановка на земле существенно изменилась: в частности, накануне Баку занял еще три населенных пункта, где оставались армянские семьи. В Азербайджане надеются, что наметившаяся динамика сохранится и уже в ближайшие месяцы приведет к согласованию мирного договора. Однако на этот раз лидеры лишь договорились продолжить «предметные переговоры» на упомянутую тему и увидеться еще раз в ноябре. Причем снова в Брюсселе, а не в претендующей на роль главного посредника Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Армении Фото: Пресс-служба правительства Армении

Новый путь, старые проблемы

Очередная встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна прошла на фоне исторического по региональным меркам события. Во вторник ровно в 20:00 по местному времени дорогу из Еревана в Степанакерт — столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) — через Лачин закрыли для проезда армянских водителей. Теперь им предложено пользоваться другим маршрутом, который был специально оборудован азербайджанской стороной с опережением срока.

Напомним, что этому предшествовало короткое обострение как раз в районе Лачинского коридора, после чего в Ереване и согласились пойти на уступки. Армянам пришлось отдать сам город Лачин, а также села Забух и Сус (в которых, впрочем, оставалось лишь несколько сотен человек), но что еще важнее — в руках азербайджанских войск оказались линии электропередачи, а также газопровод, обеспечивающие весь Степанакерт и окрестные села, где живут армяне. Это позволяет констатировать: жизнь региона полностью переходит под контроль Баку.

Такое стечение обстоятельств позволило властям Азербайджана серьезно поднять планку ожиданий по поводу брюссельской встречи. «Мы надеемся, что на этой встрече будет согласовано создание рабочей группы по подготовке текста мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Но мы видим колебания со стороны Армении в плане этого процесса»,— заявил на международной конференции в Шуше 27 августа помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев.

Напомним, что Арменией и Азербайджаном уже созданы две комиссии — по разблокировке транспортных коммуникаций и по делимитации границы (ее создали в мае, как раз после двух предыдущих встреч в Брюсселе). Однако сказать, что в их работе заметны какие-либо серьезные успехи, нельзя. Например, накануне переговоров на высшем уровне члены комиссии по делимитации встречались в Москве, но, судя по официальным сообщениям, лишь «провели предметный обмен мнениями по дальнейшей работе», не достигнув каких-то существенных результатов. Тем не менее глава МИД РФ Сергей Лавров в среду заявил, что группы «существенно продвинулись в достижении договоренностей», которые, как он надеется, «уже в самое ближайшее время будут оформлены».

Так или иначе, с разработкой мирного договора, по мнению собеседников “Ъ” в Баку, дела пойдут намного быстрее. «Там нечего разрабатывать, нужен текст страницы на полторы. Думаю, работа займет максимум три месяца, а если армяне попытаются ее затянуть — у Баку уже есть отработанные способы давления»,— сказал “Ъ” азербайджанский политолог Фархад Маммадов, явно намекая на силовой сценарий.

В Армении эту логику хорошо понимают. «Очевидно, что Баку оказывает давление для ускорения процесса в целом и особенно в вопросе мирного договора,— сказал “Ъ” армянский политолог Давид Арутюнов.— Но мирный договор должен стать своеобразным подведением итогов переговоров по более узким вопросам: делимитации границы и разблокировке коммуникаций. А результата по ним пока нет».

Другой армянский политолог, Грант Микаелян, также усомнился, что переговоры по такому важному вопросу, как мирный договор, могут идти быстро. «Готовность Еревана к уступкам высокая, но не абсолютная»,— отметил он в беседе с “Ъ”.

Оптимизм, с которым в Азербайджане подошли к переговорам на европейской площадке, оправдался, хотя и не полностью. Итогом встречи, которая продолжалась более четырех часов, стала договоренность «о продолжении предметных переговоров» по поводу мирного договора на уровне глав МИДов. Министры должны увидеться уже в течение месяца, однако никакой комиссии, которая будет отдельно заниматься этим вопросом, решили не создавать. Кроме того, как отметили в пресс-службе правительства Армении, на встрече обсудили вопросы, «связанные с освобождением пленных и выяснением судьбы пропавших без вести, демаркацией и безопасностью границ, разблокированием региона, урегулированием армяно-азербайджанских отношений и нагорнокарабахской проблемой».

Глава Евросовета Шарль Мишель, который был модератором на встрече Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, выразился несколько иначе. По его словам, работу над мирным договором не просто «продолжат», но еще и «активизируют». Он также отметил, что на скорой встрече главы МИДов двух стран займутся именно «проработкой текстов».

Лавры посредника

Судя по всему, Брюссель становится основной площадкой для карабахского урегулирования. Именно там в ноябре пройдет как очередное заседание комиссии по делимитации, так и встреча на высшем уровне.

В свою очередь, в Москве эти усилия незамеченными не остались. «Активность ЕС на Южном Кавказе определяется геополитическими амбициями и, на наш взгляд, к реальному желанию содействовать нормализации азербайджано-армянских отношений не имеет никакого отношения,— заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.— Я бы даже добавила, что это псевдоинициативы европейцев. Они больше похожи на попытку беспардонно присвоить лавры посредничества, под которым ничего нет. Мы как посредники работаем, и эта работа приносит конкретные результаты и соответствующе оценивается сторонами».

По мнению депутата азербайджанского парламента Расима Мусабекова, подобная риторика связана с общим обострением отношений Москвы и Запада. «Евросоюз выступает координатором санкционного давления на Россию. Ожидания, что посредничество в армяно-азербайджанском урегулировании станет одним из немногих партнерских и диалоговых форматов в сложных отношениях Москвы с Евросоюзом, не оправдались. Брюссель выступает по данной теме не как партнер, а как конкурент России»,— заявил “Ъ” депутат.

Однако азербайджанский политолог Фархад Маммадов убежден, что причина сложнее. «Возможное подписание мирного договора, которого добивается Брюссель, в целом снимает остроту противостояния двух стран и уменьшает роль России,— сказал он “Ъ”.— Без мирного договора Москва сохраняет свою роль эксклюзивного посредника и участвует в обсуждении всех вопросов то с одной, то с другой стороной, а в случае подписания мирного договора может потерять целый пласт отношений как с Арменией, так и с Азербайджаном. Согласно российской интерпретации, мирный договор должен стать концом процесса — только после того, как решатся вопросы разблокировки транспортных коммуникаций с участием российских пограничников, начнется процесс определения границ и, к примеру, утвердится мандат миротворцев из России. А с точки зрения Евросоюза, мирный договор создаст атмосферу безопасности для логистических и энергетических проектов в регионе. К мирному договору также привязана нормализация армяно-турецких отношений, что является определенной угрозой российскому влиянию в Армении».

Российский эксперт, старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин также заявил, что в Баку сознательно делают ставку на переговоры именно в Брюсселе. «В Азербайджане считают, что эта площадка может быть более результативной, так как у нее есть финансовый инструментарий. Известно, что Евросоюз пообещал выделить на восстановление Армении €2 млрд. Но на каких условиях — еще непонятно. Правда, пространства для маневра у Еревана все меньше — Армения с каждым днем все больше встраивается в картину, которую ей навязывает Азербайджан».

Однако, с точки зрения Еревана, как пояснил “Ъ” политолог Давид Арутюнов, конкуренция переговорных площадок нужна именно для того, чтобы решить эту проблему. «Наличие двух переговорных площадок может рассматриваться Арменией как определенное пространство для маневра в условиях постоянного давления, которому Ереван подвергается в рамках переговоров»,— отметил эксперт. Но сам же добавил, что после начала российской военной операции на Украине Москва все более нервно реагирует на любые контакты своих союзников с Западом.

Кирилл Кривошеев; Аршалуйс Мгдесян, Ереван