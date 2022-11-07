Не время потреблять

Макроэкономический отчет Росстата за сентябрь и третий квартал 2022 года позволяет наблюдать первые признаки влияния частичной мобилизации и связанной с ней миграции на доходы граждан и рынок труда. Статистика фиксирует резкое усиление спада потребления граждан при снижении их регистрируемых и росте теневых доходов. В сентябре также наблюдалось снижение числа занятых и вакансий. Эксперты ожидают усиления этих тенденций и спада экономики в ближайшем будущем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Реальные доходы граждан (до налогов и процентных платежей) в третьем квартале в годовом выражении упали на 2,4% против падения на 1,9% во втором квартале 2022 года, сообщил Росстат. Основные причины — сокращение фонда оплаты труда и выплат за наемный труд, доходов от собственности при заметном уменьшении соцтрансфертов (см. таблицу). «Предприятия не увольняли сотрудников, но и не могли индексировать зарплаты»,— поясняет Игорь Поляков из ЦМАКП. Положительный вклад в динамику реальных доходов в третьем квартале внесли лишь предпринимательство (из-за восстановления услуг и общепита) и прочие доходы (как уже писал “Ъ”, из-за ухода зарплат в тень, расширения неформального сектора и усиления миграции, что могло послужить недоучету доходов, считает господин Поляков).

Вклады структурных факторов в динамику доходов граждан (процентные пункты) Выйти из полноэкранного режима I кв. 2021 года II кв. 2021 года III кв. 2021 года IV кв. 2021 года I кв. 2022 года III кв. 2022 года II кв. 2022 года Динамика реальных денежных доходов граждан (%, в годовом выражении) -3,84 8,1 8,200000000 0,01 -1,020000000 -1,9 -2,4 Оплата труда работников организаций 0,0 2,2 0,8 1,5 1,7 -2,5 -0,7 Прочее вознаграждение за наемный труд* -0,5 1,6 3,1 0,0 -0,2 -0,3 -0,9 Социальные выплаты -1,7 0,3 2,4 -1,4 -0,5 0,5 -2,0 Доходы от предпринимательства -0,3 2,2 1,0 0,4 0,6 0,2 0,2 Доходы от собственности -0,8 -0,5 -0,5 -0,3 0,2 -0,0 -0,3 Прочие поступления и ненаблюдаемые доходы -0,5 2,2 1,4 -0,2 -2,8 0,3 1,3 Открыть в новом окне Источник: Росстат, расчеты ЦМАКП. *Вознаграждения для работников без договоров найма, работников по найму у физлиц и ИП, иностранных работников и пр.

Ситуация с реальными располагаемыми доходами (после обязательных платежей) ухудшилась еще сильнее. Год к году показатель сократился в третьем квартале на 3,4% против снижения на 0,8% во втором. «Богаче всего россияне были в 2013 году. После четыре года подряд наблюдался обвал доходов — суммарно на 8,4%. В 2018–2019 годах они слабо восстанавливались, что было прервано ковидом. В этом году мы вновь возвращаемся к минимальным уровням. На соцподдержку денег в бюджете в ближайшее время будет все меньше»,— констатируют аналитики Telegram-канала MMI.

С учетом сезонности в третьем квартале ко второму реальные располагаемые доходы также упали — на 0,7% после роста на 1% ранее. В августе сжималась и номинальная зарплата, а сокращение реальной с учетом сезонности за месяц составило 0,4% после снижения на 0,5% за июль, оценили в ЦМАКП (в годовом выражении ее падение замедлилось до 1,2% с 3,2% соответственно). Росли номинальные зарплаты больше всего в РЖД (на 26% и 22% год к году для пассажирских и грузовых перевозок), полиграфии (на 23%) и сельском хозяйстве (на 22%), отмечают авторы Telegram-канала «Твердые цифры». Номинальные зарплаты учителей, например, выросли на 2%.

Частный спрос после оживления в июле—августе в сентябре резко снизился. Год к году оборот розничной торговли упал на 9,8% против снижения на 8,8% в августе, прирост услуг снизился до 0,6% против 3,5%, общепита — увеличился до 3,3% против 1,3%. Среднемесячные расходы граждан с учетом сезонности в третьем квартале росли на 0,5%, но уже в сентябре снижались на 0,5%, оценили в ЦМАКП. Разворот зафиксирован в товарах, потребление которых в сентябре по сравнению с августом сжалось с учетом сезонности на 0,9%.

Доля потребления в третьем квартале снизилась до 78,2% доходов, что меньше, чем в ковидных 2020–2021 годах. Норма же сбережений (отношение прироста сбережений к располагаемому доходу) подскочила до исторического максимума для этого квартала в 7,6% (против обычной чуть менее 1%, в кризисные годы — около 5%). «Население перешло к кризисной модели потребления, что приведет к слабости спроса в ближайшие кварталы, а возможно, и годы. Этот эффект усилен последствиями мобилизации/эмиграции»,— отмечают авторы Telegram-канала MMI. Описанные тенденции в ближайшее время будут только усиливаться, в том числе из-за начавшегося роста безработицы, которая по методологии МОТ в сентябре составила 3,9% против 3,8% в августе. Только за сентябрь численность занятых в экономике уменьшилась на 600 тыс. человек, а предложение вакансий уменьшилось на 18,3%, по данным сайта «Работа.ру», и на 11%, по данным HeadHunter, оценили в ЦМАКП.

По оценке Минэкономики, в сентябре рост ВВП ускорился в помесячном выражении до 2,1% с учетом сезонности против 1,8% в августе. В министерстве отмечают, что такая динамика экономики близка к прогнозной и по итогам 2022 года составит минус 2,9%. Аналитики Райффайзенбанка же считают, что в четвертом квартале рецессия может углубиться до 4% квартал к кварталу с учетом сезонности, что соответствует сжатию экономики на 3,5% по итогам года.

Артем Чугунов