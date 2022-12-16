Сегодня исполняется 90 лет композитору и пианисту, народному артисту СССР и полному кавалеру ордена «За заслуги перед Отечеством» Родиону Щедрину

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Фото: Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ / ТАСС Родион Щедрин

Фото: Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ / ТАСС

Его поздравляет гендиректор Большого театра Владимир Урин:

— Дорогой Родион Константинович! Поздравляю Вас с этим впечатляющим юбилеем! Всегда восхищался тем невероятным симбиозом, той любовью и дружбой, которые соединяли Вас с Маей Михайловной Плисецкой и благодаря чему обогатился мировой балетный репертуар. В истории Большого театра постановки Ваших произведений стали ярчайшей страницей, и сейчас «Кармен-сюита» по-прежнему всегда собирает аншлаги. Вы выдающийся композитор и мощнейшая личность. Россия гордится Вами, и Вами гордится Большой театр. Скажу от всего коллектива — мы Вас очень любим. Всегда счастливы видеть Вас в Большом. И сегодня желаем Вам сил, вдохновения и здоровья. С днем рождения, дорогой Родион Константинович!

Поздравления передает гендиректор Московской государственной академической филармонии Алексей Шалашов:

— Дорогой Родион Константинович! Большая честь быть Вашим современником. Вы обладаете редким даром делать мир гармоничнее и лучше. Спасибо за ту невероятную щедрость, с который Вы делитесь душевным богатством, мудростью и внутренним светом. Каждая встреча с Вами — подарок судьбы, а встреча с Вашей музыкой — возможность прикоснуться к подлинному искусству, чистому и благородному, момент откровения и радости. Пусть Вас всегда согревает тепло друзей и близких, всех, кто Вас искренне любит.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»