Расширение дома

Полтора года «Ночлежка» работала над своим очередным проектом ресоциализации бездомных — приютом под Петербургом для людей пожилого возраста. 21 ноября в поселке городского типа Сиверском приют официально был открыт в присутствии главы местной администрации Дмитрия Румянцева. Ленточку, условно и временно перекрывавшую крыльцо нового дома, перерезали директор «Ночлежки» Данил Краморов и руководитель проектов ресоциализации Виктория Урсова.

Загородный дом в два этажа с белыми стенами неприметно устроился в заснеженном переулке, вдали от главных улиц поселка. За невысокой оградой — участок в несколько соток с березами и елями, весной эта земля превратится в сад-огород. За крепкой светлой дверью — просторное помещение общей площадью 260 кв. м.

Три спальни, две гостиные, столовая, компьютерный уголок, хозяйственные помещения. Дом рассчитан на проживание 15 человек, которым призваны помогать куратор проекта, социальный работник, психолог и дежурный.

Ко дню открытия в доме уже обосновались четыре постояльца — двое мужчин и две женщины. Они своего рода первопроходцы: с их помощью сотрудники приюта поймут, какие процессы в Сиверском нуждаются в отладке, что можно и нужно усовершенствовать для комфортной жизни.

Все четверо перебрались сюда из приюта «Ночлежки» на улице Боровой в Петербурге. Он рассчитан на 52 человека, и жить там непросто. Без сомнения, гораздо лучше, чем на улице, однако тесновато и шумновато, особенно для тех людей, которые не работают по возрасту или состоянию здоровья. Приют в Сиверском — более комфортное место для жизни.

Тут будут жить те, кто только ждет очереди в интернат или дом престарелых, оформления пенсии или инвалидности. Поселятся здесь и бездомные, чью ситуацию специалистам «Ночлежки» не удастся разрешить: бывают случаи, что человеку нужно где-то жить, даже если в государственную систему социального ухода он не вписывается. В Сиверском же, расположенном примерно в 70 км от Петербурга, работает районная больница, развита коммунальная инфраструктура, здесь спокойно, тихо и много свежего воздуха.

Сотрудники «Ночлежки» не снимали дом в поселке: они купили участок земли, разработали проект, построили дом с нуля. Около 20 млн руб.— такова общая сумма затрат на реализацию проекта. Сюда входят и стоимость участка, и план, и строительство, и обстановка, и другие расходы, которые возникают при рождении нового дома, где люди планируют долго и удобно жить. Половину средств специально для проекта пожертвовали крупные компании — постоянные жертвователи «Ночлежки», половину составили частные пожертвования.

— Мы очень примерно предполагаем, что содержание приюта в Сиверском будет обходиться нам в 2 млн руб. ежегодно с учетом зарплат и коммунальных платежей,— говорит Данил Краморов.— Точнее назвать сумму пока невозможно: экономическая ситуация меняется довольно быстро. Однако мы не отказываемся ни от одного из наших проектов ресоциализации, продолжим работать еще интенсивнее.

Ведь всем людям нужен дом. Всегда и в любом возрасте.

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Наталья Волкова, корреспондент Русфонда