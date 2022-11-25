Из свежей почты

Максим Смигасевич, 11 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 148 444 руб.

Внимание! Цена лечения 239 444 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 70 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Иртыш» соберут 21 тыс. руб.

Сын родился в тяжелом состоянии, перенес кровоизлияние в головной мозг и две недели провел в реанимации. Врачи выявили у него поражение центральной нервной системы, в год поставили диагноз ДЦП. Мы делаем все, что в наших силах: возим Максима в клиники, на массаж, плавание. Сын сидит с опорой, стоит с поддержкой, может и шагать, но в ногах перекрест, понимает речь и произносит несколько слов. Сейчас Максима готовы принять в Институте медтехнологий (ИМТ) в Москве, но нам такое дорогое лечение не потянуть. Надежда Завязкина, Омская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Необходимо восстановительное лечение — коррекция тонуса мышц, улучшение моторики и координации, развитие речи».

Данил Зуев, 6 лет, острый лимфобластный лейкоз, спасет трансплантация костного мозга (ТКМ), требуются подбор и активация родственного донора, реагенты. 220 504 руб.

Внимание! Цена лечения 541 504 руб. Компания «Металлоинвест» внесла 122 734 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 177 266 руб. Телезрители ГТРК «Белгород» соберут 21 тыс. руб.

Данилу было почти два года, когда у него поднялась температура, стали болеть ноги. Оказалось, упали тромбоциты и гемоглобин. После пункции костного мозга диагностировали рак крови. Долгая химиотерапия заставила его отступить, но спустя два года болезнь вернулась. Теперь победить ее сможет только ТКМ. Чтобы выбрать родственного донора, мне с мужем, брату и сестре Данила нужно пройти генетическое типирование. Но государство не оплачивает подбор и активацию донора. Также понадобятся специальные реагенты, которых нет в отделении больницы. Евгения Зуева, Белгородская область

Трансфузиолог НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Нара Степанян (Москва): «Данилу необходима ТКМ от родственного донора. Его подбор и активацию организует Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Также требуется набор реактивов».

Даня Цвигун, 1 месяц, врожденная деформация стоп, требуется хирургическое лечение. 146 500 руб.

Внимание! Цена лечения 281 500 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 110 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Красноярск» соберут 25 тыс. руб.

У нашего сына множество патологий: порок сердца, недоразвитие челюсти, проблемы с тазобедренными суставами. А также деформации стоп — правая вывернута, левая подвернута и согнута в подошве, пятка поднята вверх. Мы занимаемся здоровьем Дани и верим, что все удастся исправить. Ортопед говорит, что сына можно поставить на ноги. Для этого надо срочно начать гипсования и операции, после чего Даня будет носить специальную обувь. Но оплатить это лечение мы не в силах. Помогите нам! Елена Цвигун, Красноярский край

Травматолог-ортопед клиники «Новая ортопедия» Глеб Андрианов (Минусинск): «У Дани левосторонняя косолапость и правосторонний вертикальный таран. На правой стопе планируется лечение по методу Понсети — гипсования и ахиллотомия. На левой — по методу Доббса: гипсования, ахиллотомия и фиксация сустава спицей».

Василий Грязев, 16 лет, врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция. 163 875 руб.

Внимание! Цена операции 351 875 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 170 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Томск» соберут 18 тыс. руб.

Когда Вася начал учиться в школе, стал быстро уставать. Мы записали сына в баскетбольную секцию — думали, занятия спортом его взбодрят. Но он стал еще более вялым, также появились странные ощущения в области груди во время занятий. Сельский педиатр списал ощущения Васи на переходный возраст. Тогда мы повезли его в Томск. Там выяснилось, что у сына большой дефект межпредсердной перегородки, сердце работает с перегрузкой. Нужна срочная операция, которую проведут без вскрытия грудной клетки. Помогите ее оплатить! Нина Кузнецова, Томская область

Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «Васе требуется эндоваскулярное закрытие дефекта при помощи окклюдера. После щадящей операции он быстро восстановится и сможет выдерживать все нагрузки».

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