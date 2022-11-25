0,9 пункта составило по результатам ноябрьского опроса предприятий (1–18 ноября) значение индикатора бизнес-климата (ИБК) Банка России. В сравнении с октябрем, когда значение было отрицательным (минус 1,2 пункта), ИБК вырос на 2,1 пункта. Как поясняет ЦБ, рост индекса вызван улучшением краткосрочных ожиданий компаний при некотором снижении негатива в оценках текущей ситуации. Ноябрьские оценки производства и спроса сложились менее негативными, чем при октябрьском опросе. Ожидания же бизнеса в области производства и спроса на ближайшую перспективу после октябрьского ухудшения вернулись к уровням августа-сентября. Ценовые ожидания предприятий повышаются третий месяц подряд.