Деньги загоняют на яму

В России у инвесторов начинает пользоваться все большей популярностью бизнес, связанный с авторемонтами и сервисом. Это происходит на фоне увеличения спроса на услуги независимых станций техобслуживания (СТО), которые, например, все чаще выбирают клиенты страховщиков. Официальные дилеры пока серьезного оттока клиентов не наблюдают, что позволяет аналитикам говорить о перспективе общего расширения сервисного бизнеса по всем направлениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

С начала года спрос на покупку автосервисов и автомастерских в РФ вырос в пять раз, подсчитали в «Авито». Наиболее высокие темпы в январе—октябре наблюдаются в Екатеринбурге (в 14 раз), Краснодаре (в 17 раз), Казани, Перми, Саратове и Красноярске (в 10 раз). Активно искали предложения по продаже готового автосервисного бизнеса и в Санкт-Петербурге (рост в 9,6 раза), Тюмени и Ижевске (в 9 раз), Новосибирске (в 8,5 раза). Предложение же объектов, связанных с обслуживанием и ремонтом автомобилей, в среднем выросло вдвое.

Рост спроса на услуги ремонта и отсутствие формальных ограничений на работу с запчастями, поставляемыми по схеме параллельного импорта, делает покупку готового бизнеса по обслуживанию машин перспективным направлением с быстрой окупаемостью, отмечает Илья Дудковский из «Авито».

В «Автостате» оценивали, что в 2022 году владельцы гарантийных автомобилей стали реже обращаться к официальным дилерам: так поступали 77,3% опрошенных автовладельцев против 87,1% по данным предыдущего опроса в 2018 году. Тогда как к помощи независимых СТО они стали прибегать чаще: 11% и 6,8% соответственно. Глава сервисного направления Fresh Auto Илья Иванский, впрочем, полагает, что в 2023 году спрос и на услуги сервиса у официальных дилеров вырастет на 15–30% в силу общего расширения рынка: владельцы не захотят продавать автомобили в условиях дефицита и взлета цен: «Они будут чаще посещать сервисцентры».

Директор по сервису «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов уточняет, что официальные дилеры, продающие автомобили в 2022 году — китайские и отечественные,— будут видеть рост трафика, тогда как по брендам, ушедшим из РФ, скорее всего, сформируется падение активности. У самого дилера поток клиентов в слесарном и кузовном цехах остается на уровне 2021 года: «У клиентов нет возможности заменить автомобиль, поэтому они стараются поддерживать авто в рабочем состоянии. Число же направлений на ремонт по каско и ОСАГО меньше, чем в 2021 году, примерно на 10–15%. Основные причины — "вымывание" парка новых автомобилей, снижение количества пролонгаций полиса».

В течение этого года были периоды умеренного (например, в августе) и активного трафика (в июне-июле и октябре), говорит заместитель гендиректора по сервису «Авилона» Алексей Гуляев. «Колебания спроса на сервисные услуги можно объяснить сложившимся дефицитом запчастей. Автовладельцы следят за наличием и поставками комплектующих и планируют исходя из этого те или иные несрочные работы»,— поясняет он, добавляя, что параллельный импорт в целом помогает решать вопрос с наличием запчастей и комплектующих.

Зачастую специализированные сервисы предлагают клиенту более широкие возможности для ремонта автомобиля, по согласованию с клиентом используют аналоговые или б/у запчасти, и, как следствие, срок ремонта у них меньше, чем у официального дилера, отмечает директор департамента урегулирования убытков компании «Абсолют Страхование» Игорь Люкин. Доля клиентов, готовых ремонтироваться на специализированном сервисе, увеличилась до 60%, говорит он. У «Абсолют Страхования» доля выплат в денежной форме выросла до 20%.

Директор дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев говорит, что доля денежного возмещения по каско по сравнению с прошлым годом выросла с 1% до 11%. В «Совкомбанк Страховании» говорят, что в основном юридические лица обращаются в мультибрендовые СТО — в том числе из-за скорости ремонта. Но в последнее время, уточняет заместитель гендиректора «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов, идет снижение количества отказов от дилеров и снижение доли калькуляций по мере развития параллельного импорта.

Сергей Удалов из «Автостата» отмечает, что сегмент сервиса в целом будет продолжать расти как у дилеров, так и на мультибрендовых сервисных станциях. Тогда как «гаражные СТО», добавляет он, останутся прерогативой бюджетных машин вроде Lada или же возрастных Hyundai Solaris и Kia Rio.

Ольга Никитина, Юлия Пославская