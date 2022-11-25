Семь «Черных пятниц» на неделе

Прогнозы экспертов, маркетплейсов и ритейлеров на «черную пятницу» радикально разошлись. Аналитики «Тинькофф Кассы» ждут снижения активности покупателей почти на треть, до четырехлетнего минимума. Маркетплейсы, наоборот, рассчитывают на существенный рост. Их прогнозы в том числе опираются на успешные итоги уже прошедших распродаж начала ноября. Однако в «Тинькофф Кассе» и First Data утверждают, что тогда активность покупателей уже оказалась ниже прошлогодней. Ритейлеры, например Baon и Zenden, скорее ориентируются на сдержанно-пессимистические оценки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Потокина, Коммерсантъ Фото: Мария Потокина, Коммерсантъ

Число покупок и сумма трат в «черную пятницу», которая стартует 25 ноября, может сократиться почти на треть год к году, говорится в имеющемся у “Ъ” исследовании сервиса интернет-эквайринга «Тинькофф Касса». Аналитики добавляют, что в этом случае интерес покупателей к акции станет минимальным за последние четыре года.

В отличие от «черной пятницы», распродажи на День холостяка (обычно проходит 11 ноября) в последние четыре года показывают более высокие показатели по объему и числу покупок, отмечают в «Тинькофф Касса». По прогнозу сервиса, в «черную пятницу» россияне потратят на 20% меньше по сумме и на 37% по числу покупок, чем во время распродажи 11 ноября.

По данным аналитиков First Data, в неделю распродаж в начале ноября 2021 года число покупок по основным товарам увеличилось на 10,27%, в то время как за этот же период 2022 года — всего на 1%. В компании также отмечают, что количество покупок в первую неделю ноябрьских распродаж в этом году незначительно сократилось по сравнению с 2021 годом. В «Тинькофф Кассе» считают, что оборот 11 ноября 2022 года упал на 38% год к году, а количество операций — на 20%.

Однако участники рынка и эксперты не согласны с такими прогнозами. Так, гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров утверждает, что, по предварительным оценкам, в ноябрьские распродажи рост оборота в онлайн-сегменте составит 35–40%.

Доля крупнейших маркетплейсов в этот период превысит 65%, добавляет эксперт. В Wildberries прогнозируют в «черную пятницу» двукратный рост год к году. В Ozon отмечают, что пользователи на распродажах делают запасы товаров для дома и покупают подарки для предстоящих праздников. Россияне выбирают недорогие товары, не требующие предварительных накоплений, говорят в First Data. В онлайн-гипермаркете «ВсеИнструменты.ру» отмечают, что основная доля покупок в период распродаж приходится на постоянных клиентов.

Что же касается распродажи в рамках Дня холостяка, то у Wildberries в этот период наблюдался двукратный рост выручки и числа заказов по сравнению с прошлым годом. Оборот Ozon во время распродаж в начале ноября вырос в 2,2 раза к среднему показателю за этот месяц. В «Яндекс.Маркете» отмечают, что с 9 по 13 ноября продажи выросли в три раза, а количество заказов — в 2,7 раза по сравнению с 2021 годом. В Hoff выручка в начале ноября увеличилась на 30% год к году.

Впрочем, с прогнозами «Тинькофф Кассы» соглашается, например, президент Baon Илья Ярошенко. По его мнению, оборот и число покупок в эту «черную пятницу» не превысит уровня 2019 года. По его словам, на снижение покупательской активности россиян влияет падение реальных доходов, негативный информационный фон и неглубокие скидки у ритейлеров из-за дефицита товара. В этом году в период распродаж наблюдается сокращение позиций в чеке, россияне отказываются от спонтанных покупок, добавляет эксперт.

Гендиректор сети обувных магазинов Zenden Александр Сарычев полагает, что в fashion-сегменте у ритейлеров выручка во время «черной пятницы» останется примерно на уровне 2021 года. Но она может превысить прошлогодние показатели в сегментах, где с российского рынка ушли заметные конкуренты, предполагает он.

Тем не менее россияне остаются восприимчивыми к акциям и скидкам, считают в «Тинькофф Касса». По данным сервиса, в период распродажи 11 ноября совершено на 36% больше покупок по сравнению со средним значением за два предыдущих дня. По оценкам аналитиков, в «черную пятницу» этот показатель увеличится на 11%.

Алина Савицкая