Покупатели пропускают праздники

Традиционный период скидок в предновогодний период вряд ли принесет в этом году операторам торговой недвижимости привычные дивиденды. Трафик объектов в ноябре—декабре может оказаться на 8–14% ниже, чем год назад, прогнозируют участники рынка. Сезонные распродажи едва ли переломят ситуацию: дисконты, которые с весны предлагаются уходящими с российского рынка западными брендами, уже приелись покупателям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Показатель Mall Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) в Москве во второй половине ноября — декабре может отставать от аналогичного периода прошлого года на 12–14%, прогнозирует руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев. «Ограничивающим фактором выступает снижение доходов россиян и сокращающееся количество ритейлеров»,— поясняет он. Некоторым торгцентрам, не исключает эксперт, за счет активности ритейлеров и операторов торгцентров этот спад удастся нивелировать до 8–10%. Президент Magic Group (развивает универмаги Slava) Александр Перемятов предполагает, что трафик в предпраздничный период будет отставать от прошлогоднего на 15–20%. Исполнительный директор Glincom Иван Татаринов оценивает снижение в 10–15%, добавляя, что разрыв с уровнем 2019 году уже достиг 35–40%. Такие же прогнозы и у владельца сети «Леонардо» Бориса Каца.

Конец ноября и декабрь — традиционно высокий сезон для торгцентров и ритейлеров. 24 ноября проходят акции в рамках «черной пятницы», а после начинается предновогоднее оживление. Этот год в целом стал для торгцентров непростым: в среднем Mall Index в Москве с января и к началу ноября снизился на 6–10%. «Спад мог быть сильнее, но негативный тренд частично компенсирует хорошее начало этого года»,— говорит господин Васильев.

Александр Перемятов не исключает, что ограничение предновогодних уличных мероприятий в городах из-за военной операции РФ на Украине, о чем уже заявили власти ряда регионов, может стимулировать поток покупателей в торгцентры. У объектов есть шанс привлечь за счет локальных мероприятий больше посетителей, соглашается глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько. Но на выручку ритейлеров это вряд ли серьезно повлияет, сомневается она.

Гендиректор «Этерны» Дмитрий Томилин не уверен, что распродажи переломят тренд, так как с весны они уже приелись потребителям. Об аномально длинной череде скидок говорит и Александр Перемятов, добавляя, что вначале покупатели раскупали товары IKEA, а сейчас — одежду H&M. Оба этих шведских ритейлера заявили об уходе с российского рынка. Такие акции создали эффект преждевременного спроса, поясняет он. По словам господина Томилина, трафик сейчас в принципе хуже конвертируется в продажи из-за снизившейся покупательной способности. Ситуацию усугубляет и непраздничное настроение россиян, добавляет эксперт.

Президент Baon Илья Ярошенко тоже сомневается, что в этом году ритейлеры будут проводить акции в привычном объеме, указывая на дефицит товара у fashion-сетей. «Ассортимент на осень—зиму мы заказываем в феврале—марте, когда курс доллара доходил до 130 руб., а кредиты были недоступны»,— отмечает он.

Директор департамента маркетинга сети «585* Золотой» Андрей Шляев не ждет снижения продаж, так как Новый год — один из поводов для покупки украшений. В Hoff не рассчитывают на восстановление посещаемости торгцентров в ноябре—декабре, но надеются на стабильный трафик покупателей в магазинах мебели и товаров для дома.

Марина Малахатько не ждет восстановления посещаемости торгцентров в обозримом будущем. Директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева добавляет, что адаптация бизнеса к новым условиям вряд ли позволит в краткосрочной перспективе вернуться к допандемийным показателям.

Александра Мерцалова, Алина Савицкая