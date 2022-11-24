Бабушка Агафья снимет угол у «Доктора Столетова»

ГК «Эркафарм», столкнувшись с падением продаж, ищет способы удержать трафик покупателей в своих аптеках. Так, группа решила открыть в своей сети «Доктор Столетов» корнеры с косметической продукцией Natura Siberica. Однако эксперты скептично оценивают перспективы проекта, особенно для производителя, которому придется вкладываться в разработку новых марок специально для фармритейла без очевидной отдачи от инвестиций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Производитель косметики Natura Siberica открыл корнеры в аптеках «Доктор Столетов» в ГУМе в Москве и на Красной Поляне в Сочи, рассказали “Ъ” в ГК «Эркафарм» (управляет сетью аптек) и подтвердили в Natura Siberica. Ассортимент Natura Siberica в ГУМе будет включать в основном премиальные коллекции бренда, уточняют в компании. Аналогичный формат планируется развивать в аптеках «Доктор Столетов» в торговой галерее Seasons на Охотном Ряду и торгцентре «Времена года» на Кутузовском проспекте. Гендиректор ГК «Эркафарм» Анастасия Карпова говорит, что компания не планирует привлекать новые бренды для коллабораций в формате shop-in-shop.

Впрочем, Natura Siberica не исключает сотрудничество и с другими сетями. Помимо аптек косметический бренд уже развивает формат shop-in-shop в сетях «Перекресток» и «Виктория».

Natura Siberica, развивающая одноименную марку, а также бренды «Рецепты бабушки Агафьи» и Organic Kitchen, основана в 2008 году Андреем Трубниковым. Сегодня работает 71 собственный магазин в России. После смерти господина Трубникова в январе 2021 года вокруг Natura Siberica произошел конфликт с участием вдовы бизнесмена Анастасии, ее детей, а также наследников Андрея Трубникова от предыдущих браков. В конце 2021 года сообщалось, что наследники основателя Natura Siberica намерены решить конфликт.

В ГК «Эркафарм» входят, в частности, аптечные сети «Озерки», «Доктор Столетов», «Первая помощь», «СуперАптека». Группа управляет 1 тыс. аптек. По данным DSM Group, за девять месяцев 2022 года совокупные продажи ГК «Эркафарм» и «Мелодии здоровья», контролируемой группой, снизились на 8,4% год к году, до 58,4 млрд руб. «Эркафарм» стала единственным из пяти крупных аптечных операторов, кто показал отрицательную динамику.

Консультант JosDeVries The Retail Company Ирина Болотова отмечает, что это первый пример партнерства косметического бренда и фармритейлера в формате shop-in-shop. Аптечные сети могут использовать подобный формат для увеличения трафика и расширения аудитории, считает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.

Исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский говорит, что с помощью формата shop-in-shop бренды могут выделить свою продукцию в торговых сетях. Это также позволяет размещать больше наименований, в том числе продукцию, которой нет в других точках продаж, добавляет Анастасия Карпова.

В то же время Петр Бобровский скептично оценивает перспективы развития формата shop-in-shop Natura Siberica в аптечных сетях, отмечая, что у компании нет отдельной торговой марки для этого сегмента. Хотя он не исключает, что в перспективе производитель может разработать отдельную марку для этих целей. Однако, предупреждает эксперт, это потребует значительных инвестиций в продвижение продукции, продажи которой будут специально ограничены аптеками, и соответственно, окупаемость вложений будет длительной.

В целом в аптечном сегменте редко встречаются масштабные трансформации и концептуальные изменения помещений, говорит Ирина Болотова. Например, для продажи рецептурных препаратов аптеки не могут отказаться от традиционных прилавков. Эксперт отмечает, что всего пять-шесть фармритейлеров развивают современный формат аптечного супермаркета, что связано с необходимостью значительных вложений в дизайн помещений, обеспечение системами безопасности от потенциальных краж.

Алина Савицкая