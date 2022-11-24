Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бабушка Агафья снимет угол у «Доктора Столетова»

Natura Siberica открывает корнеры в аптеках

ГК «Эркафарм», столкнувшись с падением продаж, ищет способы удержать трафик покупателей в своих аптеках. Так, группа решила открыть в своей сети «Доктор Столетов» корнеры с косметической продукцией Natura Siberica. Однако эксперты скептично оценивают перспективы проекта, особенно для производителя, которому придется вкладываться в разработку новых марок специально для фармритейла без очевидной отдачи от инвестиций.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Производитель косметики Natura Siberica открыл корнеры в аптеках «Доктор Столетов» в ГУМе в Москве и на Красной Поляне в Сочи, рассказали “Ъ” в ГК «Эркафарм» (управляет сетью аптек) и подтвердили в Natura Siberica. Ассортимент Natura Siberica в ГУМе будет включать в основном премиальные коллекции бренда, уточняют в компании. Аналогичный формат планируется развивать в аптеках «Доктор Столетов» в торговой галерее Seasons на Охотном Ряду и торгцентре «Времена года» на Кутузовском проспекте. Гендиректор ГК «Эркафарм» Анастасия Карпова говорит, что компания не планирует привлекать новые бренды для коллабораций в формате shop-in-shop.

Впрочем, Natura Siberica не исключает сотрудничество и с другими сетями. Помимо аптек косметический бренд уже развивает формат shop-in-shop в сетях «Перекресток» и «Виктория».

Natura Siberica, развивающая одноименную марку, а также бренды «Рецепты бабушки Агафьи» и Organic Kitchen, основана в 2008 году Андреем Трубниковым. Сегодня работает 71 собственный магазин в России. После смерти господина Трубникова в январе 2021 года вокруг Natura Siberica произошел конфликт с участием вдовы бизнесмена Анастасии, ее детей, а также наследников Андрея Трубникова от предыдущих браков. В конце 2021 года сообщалось, что наследники основателя Natura Siberica намерены решить конфликт.

В ГК «Эркафарм» входят, в частности, аптечные сети «Озерки», «Доктор Столетов», «Первая помощь», «СуперАптека». Группа управляет 1 тыс. аптек. По данным DSM Group, за девять месяцев 2022 года совокупные продажи ГК «Эркафарм» и «Мелодии здоровья», контролируемой группой, снизились на 8,4% год к году, до 58,4 млрд руб. «Эркафарм» стала единственным из пяти крупных аптечных операторов, кто показал отрицательную динамику.

Консультант JosDeVries The Retail Company Ирина Болотова отмечает, что это первый пример партнерства косметического бренда и фармритейлера в формате shop-in-shop. Аптечные сети могут использовать подобный формат для увеличения трафика и расширения аудитории, считает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.

Исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский говорит, что с помощью формата shop-in-shop бренды могут выделить свою продукцию в торговых сетях. Это также позволяет размещать больше наименований, в том числе продукцию, которой нет в других точках продаж, добавляет Анастасия Карпова.

В то же время Петр Бобровский скептично оценивает перспективы развития формата shop-in-shop Natura Siberica в аптечных сетях, отмечая, что у компании нет отдельной торговой марки для этого сегмента. Хотя он не исключает, что в перспективе производитель может разработать отдельную марку для этих целей. Однако, предупреждает эксперт, это потребует значительных инвестиций в продвижение продукции, продажи которой будут специально ограничены аптеками, и соответственно, окупаемость вложений будет длительной.

В целом в аптечном сегменте редко встречаются масштабные трансформации и концептуальные изменения помещений, говорит Ирина Болотова. Например, для продажи рецептурных препаратов аптеки не могут отказаться от традиционных прилавков. Эксперт отмечает, что всего пять-шесть фармритейлеров развивают современный формат аптечного супермаркета, что связано с необходимостью значительных вложений в дизайн помещений, обеспечение системами безопасности от потенциальных краж.

Алина Савицкая

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...