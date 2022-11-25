Еве Михеевой оплачена протонная терапия

18 ноября на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Кузбасс» мы рассказали историю трехлетней Евы Михеевой из Кемеровской области («Котенок по имени Ева», Оксана Пашина). У девочки злокачественная опухоль головного мозга, удалить ее полностью врачи не смогли. Поможет Еве срочная протонная терапия, которая прицельно убьет раковые клетки. Но стоит такое лечение дорого, а госквоты на него закончились. Рады сообщить: вся необходимая сумма (3 656 678 руб.) собрана. Родители Евы благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 18 ноября 16 257 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей программы «Вести-Москва», ГТРК «Кузбасс», «Вятка», «Калуга», а также 154 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 21 ребенку на 26 105 149 руб.