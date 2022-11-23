Мировая экономика тормозит, но едет

Темпы роста глобальной экономики продолжат снижаться не только в этом, но и в следующем году, когда они могут замедлиться до 2,2%, говорится в опубликованном вчера обновленном макропрогнозе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Во входящих в нее странах темпы роста замедлятся еще сильнее — с 2,8% до 0,8%, инфляция же будет снижаться постепенно, что потребует сохранения повышенных ставок до 2024 года — ФРС США может пройти пик на уровне 5–5,25%, а ЕЦБ увеличит ставку до 4,25%, ожидают аналитики ОЭСР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hiro Komae / AP Фото: Hiro Komae / AP

Рост глобальной экономики в этом году составит 3,1%, что почти в два раза меньше, чем по итогам 2021 года (5,9%, этот показатель, впрочем, отражал восстановление после пандемии). В следующем же году увеличение мирового ВВП может оказаться еще более скромным — 2,2%, говорится в обновленном макропрогнозе ОЭСР. При этом динамика роста будет неравномерной — три четверти придется на развивающиеся страны Азии, тогда как в США и Европе ожидается выраженное замедление темпов прироста ВВП. В 2024 году они могут вновь начать ускоряться — до 2,7% — на фоне снижение ставок ведущими центробанками, ожидают в организации.

Во входящих в ОЭСР экономически развитых странах рост в этом году составит 2,8%, но в следующем замедлится до 0,8% (в 2024-м прирост составит 1,4%). В США вопреки ожиданиям рецессии в организации ждут положительных, хотя и низких темпов роста — экономика может вырасти на 0,5% (против 1,8% в 2022 году). В 2024 году показатель может ускориться до 1%. В государствах зоны евро темпы роста в следующем году будут сопоставимыми (также 0,5% после увеличения на 3,3% в этом году), в 2024-м показатель ускорится до 1,4%. В Японии же темпы роста в следующем году будут выше, чем в этом,— 1,8% против 1,6% (в 2024-м, впрочем, ожидается замедление до 0,9%).

В странах, не входящих в ОЭСР, темпы роста составят 3,4% в этом, 3,3% в следующем и 3,8% в 2024 году, прогнозируют в ОЭСР. В Китае ожидается ускорение с текущих рекордно низких 3,3% до 4,6% с последующим замедлением до 4,1%. В Индии, напротив, рост может замедлиться с 6,6% до 5,7% перед дальнейшим ускорением до 6,9% в 2024-м. В Бразилии темпы роста замедлятся с 2,8% до 1,2% и 1,4% в 2023–2024 годах соответственно.

Основной проблемой для большинства экономик остается высокая инфляция — в третьем квартале этого года в медианной развитой стране рост цен ускорится до 9,6%, в медианной развивающейся — до 10,8%. Ведущий фактор — всплеск цен на энергоресурсы: так, суммарные расходы на них в странах ОЭСР в этом году могут составить почти 17% ВВП (это почти вдвое больше, чем годом ранее). Подобные всплески расходов на энергию имеют тесную связь с рецессионной динамикой, указывают в ОЭСР.

Тем не менее инфляция в основных развитых странах, как ожидается, замедлится с 6,3% в этом году до 4,25% в следующем и 2,5% в 2024-м — более жесткая политика центробанков приведет к снижению спроса (его вклад в инфляцию также считается значительным — в среднем по исследованным развитым экономикам его вклад обеспечил половину суммарного показателя), а логистические издержки нормализуются. В США рост цен может снизиться с 6,2% до 3,5%, в зоне евро — с 8,3% до 6,8%, ставки же вырастут до уровней 5–5,25% и 4,25% соответственно. Напомним, ФРС США по итогам ноябрьского заседания уже подняла ставку до 3,75–4%, в декабре ожидается ее увеличение еще на 0,5 процентного пункта. Инфляция тем временем в октябре уже замедлилась до 7,7%. ЕЦБ, в свою очередь, уже повысил ставку по кредитам до 2%, инфляция в зоне евро, однако, еще продолжает расти — в октябре она составила 10,6%. Повышение процентных ставок затронет и развивающиеся страны, которым также придется столкнуться с ужесточением монетарной политики, ожидают в ОЭСР.

Татьяна Едовина