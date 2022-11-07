Аккаунт как наследство

Эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) предложили ряд инициатив, направленных на юридическое закрепление за цифровыми аккаунтами экономической ценности. Так, они рекомендуют подумать о наследовании и включении таких активов в конкурсную массу, а также над ограничением права поставщиков цифровых услуг их отчуждать. Юристы отмечают, что практика в этой области опережает правовое регулирование, и поддерживают создание новых возможностей. В Минэкономики “Ъ” заявили, что предложения ЦСР могут быть учтены при формировании законодательных инициатив.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Эксперты ЦСР подготовили доклад «Виртуальные активы: DAO, токенизация корпоративных прав и цифровые аккаунты», посвященный вопросам их регулирования (есть в распоряжении “Ъ”). Особое внимание обращают на себя инициативы экспертов, касающиеся цифровых аккаунтов — в отличие от первых двух, они рассматриваются не через призму криптоактивов. Вместе с тем интерес к ним как виду виртуальных активов, как поясняют в ЦСР, обусловлен повсеместным использованием в современном мире и растущей экономической ценностью. «Легальное определение цифровых аккаунтов в российском законодательстве отсутствует»,— говорится в докладе, хотя для практических нужд сложилась даже система их классификации: это бизнес- и личные, почтовые, игровые, аккаунты платежных систем и онлайн-сервисов и т. п. Эксперты предлагают закрепить в российском праве определение цифрового аккаунта с учетом иностранного опыта.

Также в ЦСР рекомендуют подумать об исключении права поставщиков цифровых услуг ограничивать возможность отчуждения цифровых аккаунтов. Эксперты отмечают, что в российском и иностранном законодательстве нормативно не урегулирован вопрос передачи цифровых аккаунтов третьим лицам. Пользовательские же соглашения содержат положения, ограничивающие эту возможность.

Кроме того, в ЦСР предлагают допустить включение бизнес-страниц в соцсетях в состав конкурсной массы при банкротстве. В российской судебной практике нет таких примеров, отмечается в докладе,— вероятно, участникам дела о банкротстве не удается доказать коммерческую ценность таких аккаунтов. Также эксперты предлагают допустить включение цифровых аккаунтов, не содержащих информацию конфиденциального или иного аналогичного характера (например, игровых), в состав наследственной массы по умолчанию, а содержащих — в завещание. «Предложения в отношении цифрового аккаунта вполне могут иметь продолжение. Уже сейчас цифровые аккаунты активно участвуют в гражданском обороте»,— говорит юрист адвокатского бюро Asterisk Степан Хантимиров. Вероятнее всего, скоро судебная практика начнет включать цифровые аккаунты в наследственную массу, поскольку рыночная стоимость некоторых может достигать десятков миллионов рублей, полагает он.

«Проблема будет приобретать все более острый характер с развитием цифровых рынков и метавселенной»,— считает партнер консалтингового бюро D&A Partners Екатерина Смирнова. Уже сегодня многие цифровые активы не просто сравнялись по стоимости с аналоговыми, но и превзошли их, отмечает она,— и игнорировать возможность оборота цифровых аккаунтов означает игнорировать цифровую реальность.

В Минэкономики отмечают, что предложения центра «представляют интерес с точки зрения регулирования DAO (Decentralised Autonomous Organisations; децентрализованных автономных организаций для скоординированных действий.— “Ъ”) и прав собственности на цифровые аккаунты — они могут быть учтены при формировании законодательных инициатив».

DAO позволяют посредством криптотехнологий координировать действия множества лиц в общих интересах, указывает президент ЦСР Владислав Онищенко. Отметим, что интерес экспертов ЦСР к DAO вызван их растущей популярностью для инвестирования — суммарно в них уже аккумулировано более $10 млрд от 1,7 млн инвесторов. При этом DAO функционируют с использованием смарт-контрактов, децентрализованы и управляются сообществом, не имея центрального органа власти. Текущая правовая квалификация DAO как простого товарищества не отвечает потребностям рынка, участникам DAO нужен «корпоративный щит» в виде юрлица, ограничивающий их ответственность, полагают в ЦСР, рекомендуя отрегулировать DAO как разновидность ООО с особенностями правового статуса.

Юристы неоднозначно относятся к идее. Так, по мнению Степана Хантимирова, власти не одобрят внедрения DAO. «Как порождение блокчейна DAO предполагают полную независимость от кого-либо, даже от государства»,— поясняет он. В свою очередь, Екатерина Смирнова считает инициативу нужным решением. «В первую очередь такой подход позволяет разграничить DAO с договором простого товарищества, это действительно важно для бизнеса, а не только для юристов»,— указывает она.

Венера Петрова