Площадки обросли долгами

Волатильная ситуация в экономике стимулировала рост продаж банковской просрочки на электронных торговых площадках. По итогам октября объем предложенной и реализованной задолженности на них достиг максимального значения с начала 2021 года. Работа через площадки делает процесс открытым и конкурентным, при этом участникам сделки не приходится тратить средства на самостоятельный поиск контрагента. Однако развитие этих услуг ограничивает их стоимость, притом что сами по себе продаваемые долги дешевеют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По итогам октября для реализации через российские торговые онлайн-площадки было выставлено 33,4 млрд руб. просроченных долгов, переданных банками по цессионной схеме (когда просроченная задолженность выкупается у кредитора). Это максимальное значение с начала 2021 года и на 66% выше октября предыдущего года.

Такие данные приводятся в исследовании онлайн-площадки по продаже просроченной задолженности Debex. По итогам десяти месяцев объем выставленных банковских долгов составил 173,5 млрд руб., что в 1,6 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года. Объем успешных сделок также показал рост до максимальных за два года значений — свыше 23 млрд руб. по итогам октября и 101 млрд руб. за десять месяцев.

При этом долги в этом году заметно подешевели. Так, в 2021 году средние цены по месяцам составляли 7–11%, то в 2022 году они скорректировались до 4–8%. Как следствие такого падения цены сократилась и доля успешных сделок в общем объеме: 58% в среднем за прошедшие месяцы 2022 года против 82% в среднем за 2021 год. Отчасти это связано с продажей долгов с длительной просрочкой.

По данным ЭТП «Рынок долгов», объемы продаваемой задолженности, просроченной более чем на три года, за 2022 год вырос вдвое. Вместе с тем гендиректор Debex Александр Данилов ожидает, что цены в следующем году могут вырасти на 10–15% за счет притока на рынок новых покупателей.

По данным ПКБ (Первое клиентское бюро, бывшее Первое коллекторское бюро, один из крупнейших участников рынка), за 2021 год через торговые площадки реализовывалось почти 70% долгов, предлагаемых кредиторами по цессионной схеме. По оценкам коллекторской ассоциации НАПКА, в этом году через площадки проходит уже 80% цессионных долгов. По итогам 2022 года банки выставят на продажу через площадки 295 млрд руб., оценивает господин Данилов, при этом объем сделок может достичь 172 млрд руб.

Тренд подтверждают и другие электронные площадки. «Преимущество реализации через площадки в том, что это продажа на торгах. Сейчас на рынке из-за нестабильности отсутствует представление о стоимости имущества. Продавцы ориентируются на прежние цены, сформированные на стабильном рынке, а покупатели хотят получить дисконт,— поясняет исполнительный директор Российского аукционного дома Константин Раев.— Торги же идеальный способ выявить справедливую цену лота в конкретный момент времени. Поэтому можно проследить зависимость: чем более нестабилен рынок, тем больше сделок совершается на торгах».

На площадках могут работать компании, заинтересованные в высвобождении резервов, и те, кто купил долги по рыночной цене, чтобы получить прибыль на взыскании. К ним относятся банки, микрофинансовые организации, коллекторские агентства, продавцы дебиторской задолженности и компании, вовлеченные в процесс взыскания задолженности, подчеркивает руководитель ЭТП «Рынок долгов» Денис Белкин. Кроме того, отмечает управляющий директор ПКБ Павел Михмель, работа через площадки экономит средства как продавцов, так и покупателей, особенно небольших, поскольку нет необходимости тратить ресурсы на налаживание коммуникации между сторонами сделки.

Однако тормозить развитие торговли просрочкой на онлайн-площадках может стоимость их услуг, уточняют в НАПКА. Сейчас, поясняют в ассоциации, оплата услуг торговых площадок полностью лежит на покупателе, хотя в сделке заинтересован и продавец.

Полина Трифонова