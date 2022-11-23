Площадки обросли долгами

Волатильная ситуация в экономике стимулировала рост продаж банковской просрочки на электронных торговых площадках. По итогам октября объем предложенной и реализованной задолженности на них достиг максимального значения с начала 2021 года. Работа через площадки делает процесс открытым и конкурентным, при этом участникам сделки не приходится тратить средства на самостоятельный поиск контрагента. Однако развитие этих услуг ограничивает их стоимость, притом что сами по себе продаваемые долги дешевеют.
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По итогам октября для реализации через российские торговые онлайн-площадки было выставлено 33,4 млрд руб. просроченных долгов, переданных банками по цессионной схеме (когда просроченная задолженность выкупается у кредитора). Это максимальное значение с начала 2021 года и на 66% выше октября предыдущего года.
Такие данные приводятся в исследовании онлайн-площадки по продаже просроченной задолженности Debex. По итогам десяти месяцев объем выставленных банковских долгов составил 173,5 млрд руб., что в 1,6 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года. Объем успешных сделок также показал рост до максимальных за два года значений — свыше 23 млрд руб. по итогам октября и 101 млрд руб. за десять месяцев.
При этом долги в этом году заметно подешевели. Так, в 2021 году средние цены по месяцам составляли 7–11%, то в 2022 году они скорректировались до 4–8%. Как следствие такого падения цены сократилась и доля успешных сделок в общем объеме: 58% в среднем за прошедшие месяцы 2022 года против 82% в среднем за 2021 год. Отчасти это связано с продажей долгов с длительной просрочкой.
По данным ЭТП «Рынок долгов», объемы продаваемой задолженности, просроченной более чем на три года, за 2022 год вырос вдвое. Вместе с тем гендиректор Debex Александр Данилов ожидает, что цены в следующем году могут вырасти на 10–15% за счет притока на рынок новых покупателей.
По данным ПКБ (Первое клиентское бюро, бывшее Первое коллекторское бюро, один из крупнейших участников рынка), за 2021 год через торговые площадки реализовывалось почти 70% долгов, предлагаемых кредиторами по цессионной схеме. По оценкам коллекторской ассоциации НАПКА, в этом году через площадки проходит уже 80% цессионных долгов. По итогам 2022 года банки выставят на продажу через площадки 295 млрд руб., оценивает господин Данилов, при этом объем сделок может достичь 172 млрд руб.
Тренд подтверждают и другие электронные площадки. «Преимущество реализации через площадки в том, что это продажа на торгах. Сейчас на рынке из-за нестабильности отсутствует представление о стоимости имущества. Продавцы ориентируются на прежние цены, сформированные на стабильном рынке, а покупатели хотят получить дисконт,— поясняет исполнительный директор Российского аукционного дома Константин Раев.— Торги же идеальный способ выявить справедливую цену лота в конкретный момент времени. Поэтому можно проследить зависимость: чем более нестабилен рынок, тем больше сделок совершается на торгах».
На площадках могут работать компании, заинтересованные в высвобождении резервов, и те, кто купил долги по рыночной цене, чтобы получить прибыль на взыскании. К ним относятся банки, микрофинансовые организации, коллекторские агентства, продавцы дебиторской задолженности и компании, вовлеченные в процесс взыскания задолженности, подчеркивает руководитель ЭТП «Рынок долгов» Денис Белкин. Кроме того, отмечает управляющий директор ПКБ Павел Михмель, работа через площадки экономит средства как продавцов, так и покупателей, особенно небольших, поскольку нет необходимости тратить ресурсы на налаживание коммуникации между сторонами сделки.
Однако тормозить развитие торговли просрочкой на онлайн-площадках может стоимость их услуг, уточняют в НАПКА. Сейчас, поясняют в ассоциации, оплата услуг торговых площадок полностью лежит на покупателе, хотя в сделке заинтересован и продавец.