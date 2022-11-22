Ничто не забито

Сборная Дании, в прошлом году завоевавшие кучу симпатий за яркое выступление на чемпионате Европы, выдала блеклый матч против команды Туниса. У обеих команд в этой игре были моменты, но итоговый счет 0:0, наверное, можно признать вполне справедливым исходом противостояния.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между сборными Дании и Туниса

Фото: Kai Pfaffenbach, Reuters Матч между сборными Дании и Туниса

Фото: Kai Pfaffenbach, Reuters

Сборную Дании трудно отнести к фаворитам первенства мира. Да, собственно, делать это никому и в голову не приходило. Но хорошего результата, может, даже полуфинала, от датчан многие все же ждут. Вполне возможно, потому, что помнят, как в прошлом году на чемпионате Европы сборная Дании, уже в первом матче лишившаяся чуть не скончавшегося прямо на поле Кристиана Эриксена, со скрипом все же протиснулась в play-off и уже там раскрылась во всей красе, дойдя до полуфинала. А еще потому, что датская команда блестяще прошла отборочный турнир чемпионата мира, заняв в своей группе первое место. Или потому, что команда за последние полтора года в том, что касается состава, изменилась мало. Да и Эриксен поправился и вернулся в строй.

В общем, все указывало на то, что со сборной Туниса датчане справятся. Да, тунисская команда — соперник непростой, умеющий играть в закрытый футбол и, кажется, даже получающий от этого удовольствие. Отметим, что за 11 месяцев, на протяжении которых команду возглавляет Джалел Кадри, она провела 13 матчей. Если оставить за скобками разгром, учиненный ей бразильцами (5:1), то в других 12 играх она пропустила всего три мяча.

Однако в матче против команды Дании сборная Туниса совсем не выглядела готовой заранее отдать инициативу и работать просто на удержание нулевого счета. Напротив, центр поля надолго переходил под контроль тунисцев, что ломало датчанам все планы на игру. Фланговые проходы, острые прострелы в штрафную, во многом определяющие датский стиль, получались редко (тот же Эриксен вынужден был смещаться в центр поля, чтобы все-таки найти мяч). А если и получались, то выходили корявыми или же выливались в угловые удары, после которых не случалось ровным счетом ничего.

А Тунис тем временем огрызался, и датской обороне отбиваться удавалось не без труда. На 11-й минуте после дальнего выстрела Мохамеда Дрэгера мяч срикошетил от Андреаса Кристенсена и чудом разминулся с воротами. А в середине тайма Иссам Джебали распечатал ворота, правда, из офсайда, и его, разумеется, не засчитали. На то, как изящно тунисцы организовали контратаку, завершившуюся этим самым незасчитанным мячом, должно было насторожить главного тренера датчан Каспера Юльманна. А уж после того, как Джебали на исходе тайма уже в полном соответствии с правилами вывалился на Каспера Шмейхеля и подсек мяч над падающим вратарем (к счастью для датчан, у их голкипера удивительно быстрые руки, и каким-то чудом угрозу он отвел), от настороженности Юльманну нужно было срочно переходить к действиям.

Датский тренер на свою команду повлиял. Во втором тайме она прибавила в скорости, и тут же тунисская защита, это было видно, вышла на критические для нее режимы работы. Но этот быстрый футбол закончился тоже быстро. Хотя шансы у сборной Дании были. Тот же Эриксен так здорово приложился по мячу, что голкиперу сборной Туниса Аймену Дамену пришлось сильно постараться, чтобы выручить команду. Ну а в моменте, когда Андреас Кристенсен сделал скидку на Андреаса Корнелиуса, который чиркнул по мячу головой, но угодил в штангу, сборную Туниса выручила уже только фортуна.

Как бы то ни было, а сказать, что сборная Дании наработала на победу или что сборная Туниса не заслужила ничью, нельзя. На табло так и остались нули.

Александр Петров