Арабское счастье

Первая громкая сенсация чемпионата мира в Катаре случилась в матче, открывшем турнир в группе C. Сборная Аргентины, считавшаяся чуть ли не главным фаворитом первенства, ведя после первого тайма благодаря голу с пенальти Лионеля Месси, проиграла считавшейся безнадежным аутсайдером квартета, но во второй половине встречи оседлавшей гигантскую волну футбольного вдохновения команде Саудовской Аравии — 1:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пятый поход лидера сборной Аргентины Лионеля Месси за Кубком мира начался с поражения от Саудовской Аравии

Фото: Ebrahim Noroozi / AP Пятый поход лидера сборной Аргентины Лионеля Месси за Кубком мира начался с поражения от Саудовской Аравии

Фото: Ebrahim Noroozi / AP

Самая драматичная, самая исчерпывающая картинка дня, которую фотографы и телеоператоры, работавшие на первом матче в группе C, безусловно, не могли позволить себе упустить. Через минуту после финального свистка футболисты Саудовской Аравии бегут к трибуне со своими фанатами, и во все стороны от них летят искры запредельного счастья, выплескивающегося тоннами. А на заднем плане, опустив головы, стараясь не встретиться взглядами с теми, кто за них переживал, бредут к тоннелю в раздевалки аргентинцы. И ниже всего голова опущена у их лидера Лионеля Месси, словно ставшего еще ниже, словно прячущегося от чужих глаз.

На нынешнем чемпионате мира, может быть, произойдет еще немало неожиданностей. Но не будет ничего странного, если эта сенсация так и останется на верхушке рейтинга наиболее звучных. Вообразить, что сборная, считавшаяся едва ли не главным фаворитом всего чемпионата, проиграет сборной из шестого десятка рейтинга Международной федерации футбола (FIFA), в принципе было нелегко. А вообразить замысловатый сюжет, увенчанный саудовским карнавалом и аргентинским траурным маршем,— просто нереально.

Презентация катарского варианта сборной Аргентины некоторое время ведь шла довольно гладко, грозя превратить матч в событие скучное и мало чем примечательное.

Спустя полторы минуты после его начала аргентинские сектора на стадионе Lusail Iconic уже стояли на ногах, готовясь восторгаться своим кумиром, а кое-кто даже успел прокричать «Гол!». Действительно, позиция, в которой оказался Лионель Месси — прямо напротив ворот, впереди — лишь голкипер Мохаммед аль-Овайс,— буквально кричала о том, что гол должен состояться. И удар с левой семикратного обладателя «Золотого мяча» был на самом деле хорош — прямо в нижний угол. Но спустя секунду после преждевременного, как выяснилось, аргентинского торжества ликовали уже саудовские сектора: аль-Овайс мяч умудрился отбить.

Впрочем, вскоре аргентинцы все-таки забили. Этот пенальти был из разряда тех, что в «ламповую эпоху» были фактически исключены. Лишь VAR мог разглядеть, что Леандро Паредеса во время обычной при стандартах борьбы в штрафной прихватывали немножко откровеннее, жестче, чем рекомендуют судейские инструкции.

Одиннадцатиметровый бил, разумеется, Месси и исполнил его с ледяным хладнокровием.

Что-то подобное в Катаре уже было. Воскресный матч открытия. Сборная-хозяйка, почти идентичная в смысле рейтинга, яркости заявки саудовской, несколько минут чудом держалась в матче с котировавшимися выше южноамериканскими оппонентами, а потом пропустила от эквадорцев и больше головы поднять не могла.

Фотогалерея Церемония открытия чемпионата мира по футболу Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Церемония прошла на стадионе «Эль-Байт» в Катаре Фото: Reuters / Pawel Kopczynski В самом начале церемонии на сцене появились актер Морган Фриман (слева) и посол чемпионата мира по футболу в Катаре Ганим аль-Муфта Фото: Hassan Ammar / AP Фейерверк на стадионе во время церемонии открытия Фото: Thanassis Stavrakis / AP Церемония открытия чемпионата мира Фото: Reuters / Pawel Kopczynski Лаиб — талисман ЧМ-2022 по футболу в Катаре Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach Выступление на церемонии открытия Фото: Reuters / Fabrizio Bensch Певец Чон Кук из южнокорейской K-pop группы BTS Фото: Reuters / Fabrizio Bensch Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани (слева) и президент ФИФА Джанни Инфантино Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach Шоу на церемонии открытия Фото: Reuters / Fabrizio Bensch Танец на церемонии открытия Фото: Natacha Pisarenko / AP Выступление на ударных инструментах Фото: Reuters / Molly Darlington Шоу на церемонии открытия Фото: Reuters / Amr Abdallah Dalsh Дым от фейерверков над стадионом Фото: Reuters / Matthew Childs Надувные талисманы прошлых чемпионатов мира по футболу Фото: Reuters / Kim Hong-Ji Выступление на церемонии открытия Фото: Reuters / Kim Hong-Ji Выступление с флагами перед первым матчем между командами Катара и Эквадора Фото: Natacha Pisarenko / AP Фейерверк над стадионом в Катаре Фото: Reuters / Hamad I Mohammed Вид с трибуны Фото: Reuters / Amr Abdallah Dalsh Следующая фотография 1 / 18 Церемония прошла на стадионе «Эль-Байт» в Катаре Фото: Reuters / Pawel Kopczynski В самом начале церемонии на сцене появились актер Морган Фриман (слева) и посол чемпионата мира по футболу в Катаре Ганим аль-Муфта Фото: Hassan Ammar / AP Фейерверк на стадионе во время церемонии открытия Фото: Thanassis Stavrakis / AP Церемония открытия чемпионата мира Фото: Reuters / Pawel Kopczynski Лаиб — талисман ЧМ-2022 по футболу в Катаре Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach Выступление на церемонии открытия Фото: Reuters / Fabrizio Bensch Певец Чон Кук из южнокорейской K-pop группы BTS Фото: Reuters / Fabrizio Bensch Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани (слева) и президент ФИФА Джанни Инфантино Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach Шоу на церемонии открытия Фото: Reuters / Fabrizio Bensch Танец на церемонии открытия Фото: Natacha Pisarenko / AP Выступление на ударных инструментах Фото: Reuters / Molly Darlington Шоу на церемонии открытия Фото: Reuters / Amr Abdallah Dalsh Дым от фейерверков над стадионом Фото: Reuters / Matthew Childs Надувные талисманы прошлых чемпионатов мира по футболу Фото: Reuters / Kim Hong-Ji Выступление на церемонии открытия Фото: Reuters / Kim Hong-Ji Выступление с флагами перед первым матчем между командами Катара и Эквадора Фото: Natacha Pisarenko / AP Фейерверк над стадионом в Катаре Фото: Reuters / Hamad I Mohammed Вид с трибуны Фото: Reuters / Amr Abdallah Dalsh Смотреть

Но тут была история немного иного рода. Подаренным Лионелем Месси пенальти электронная система помощи арбитрам, оказалось, открыла большое шоу. Саудовцы, в отличие от катарцев, отказались от применения совсем уж простенькой системы игры в обороне — ну, когда практически вся команда отходит глубоко назад и пытается остановить соперников числом. Четверка защитников сборной Саудовской Аравии постоянно и чрезвычайно синхронно выдвигалась вперед, сооружая офсайдные ловушки. За первый тайм аргентинцы залезли в них семь раз, в трех случаях попадание в капкан лишало их — Месси, а вслед за ним дважды Лаутаро Мартинеса — уже забитого гола. Причем в случае с первым из мячей Мартинеса во вне игры очутилась маленькая часть руки аргентинского форварда.

Но было и еще кое-что, заставлявшее внимательно следить за матчем, помимо этой срабатывавшей на тоненького хитрости саудовцев.

Спустя некоторое время после одиннадцатиметрового Месси приходилось признать: и на чужой половине саудовцы постепенно себя находят, а аргентинской обороне не так уж просто.

И какого-то абсолютно подавляющего превосходства во владении мячом и территорией у фаворита нет. А в чатах футбольных разделов сайтов ведущих ресурсов уже делились наблюдениями по поводу инертности сборной Аргентины, напоминая, что в стартовом составе у нее вышли сразу четыре человека, которым не меньше 34 лет: Месси, Анхель Ди Мария, Алехандро Гомес и Николас Отаменди. Такого на чемпионатах мира не было никогда. А «пожилые» команды иногда бывают довольно уязвимы, какой бы объем класса в них ни был заложен.

И все равно даже эти привыкшие во всем искать повод для сомнений люди не могли, конечно, догадаться, что сотворит после перерыва уже оставшаяся без травмированного капитана Сальмана аль-Фараджа сборная Саудовской Аравии. Это было одно из тех замечательных чудес, что изредка дарит, наплевав на рациональность и логику, футбол.

Скромненькая, составленная сплошь из игроков местного чемпионата команда, мало чем отличающаяся от той, что проиграла — 0:5 — россиянам в матче открытия предыдущего чемпионата мира, выскочила после перерыва на поле, словно голодный лев, выпущенный из клетки поохотиться на антилопу, и сразу же больно цапнула аргентинцев. Прошел проникающий пас, на который рванул Салех аш-Шехри. Возле него был Кристиан Ромеро, но аргентинский защитник все равно не сумел помешать аш-Шехри пробить. Закатившийся в сетку мяч привел в экстаз саудовскую трибуну. Он уже был для нее пределом мечтаний. Однако до предела-то саудовцы пока не добрались.

Гол, счет сравнявший, еще можно было принять за ЧП, за случайную вспышку, которую гранд обязательно переварит. Но вот гол, который вывел аутсайдеров вперед, на шальное озарение точно не тянул.

Он созревал весь коротенький, в пять минут, промежуток между двумя саудовскими укусами. Это был отрезок настоящей аргентинской паники, бессмысленных метаний по собственной штрафной в поисках спасения от невероятного по мощи, по энергетике натиска противника. Аргентинцы сами оказались в аутсайдерской шкуре, а их поклонники были вынуждены наблюдать за тем, как неизвестный им чужой игрок, трансформируя гигантское игровое превосходство в успех материальный, исполняет такой номер, какой, по идее, должен был выдать в этом матче футбольный король века Месси. Салему аль-Давсари мяч достался на углу штрафной. Его окружал целый отряд аргентинских игроков, но аль-Давсари на этом пятачке ловко ушел от них и пальнул в дальний угол. Пальнул практически идеально — вратарь Эмилиано Мартинес слегка задел мяч рукой, однако его касания было чересчур мало, чтобы избавить свою сборную от беды.

В этот момент было страшно смотреть на аргентинских болельщиков и аргентинского тренера Лионеля Скалони. Он представлял собой классический пример человека, угодившего в состояние полной прострации, не понимающего, что предпринять. Замена разом трех футболистов выглядела совершенной на автомате, просто потому, что что-то же предпринимать надо, даже если не знаешь, что именно.

Но катастрофа все приближалась и приближалась. Потому что аргентинцы, хотя и избавились от симптомов паники, все равно никак не могли взломать по-прежнему крепкую саудовскую оборону с ее ловушками.

Потому что Мохаммед аль-Овайс играл как бог, справляясь со всем, чем его испытывали на прочность,— ударами с близкого и дальнего расстояния, навесами, а однажды даже подстраховал защитников, выбежав за пределы штрафной и сыграв в подкате. Потому что хитрый тренер саудовцев француз Эрве Ренар угадывал с каждой заменой. Потому что, в конце концов, Лионель Месси на футбольного короля никак не походил, и штрафной с любимой точки, чуть правее центра, загубил, отправив мяч высоко над перекладиной.

Обреченная на поражение сборная Саудовской Аравии дотерпела до своей победы и, перемешав расклад в группе C, сполна воспользовалась своим правом на карнавал. А тем, кому дороги аргентинцы, оставалось разве что утешать себя воспоминаниями, связанными с 2010 годом. Для фаворитов южноафриканского чемпионата мира испанцев он тоже открылся конфузом — проигрышем швейцарцам, а завершился золотом.

Алексей Доспехов

Король Саудовской Аравии объявил выходной день Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд объявил среду выходным днем по случаю победы национальной команды по футболу над сборной Аргентины. Об этом сообщило во вторник Саудовское агентство печати (САП). Саудовский монарх распорядился «предоставить выходной во всех частях государственного и частного секторов, а также школьникам и студентам всех учебных заведений в королевстве», информирует САП. ТАСС