Истикляль привела к союзникам

Турецкие власти объявили о задержании предполагаемого исполнителя воскресного теракта в Стамбуле — гражданки Сирии Ахлам Альбашир, состоящей в Рабочей партии Курдистана (РПК). Кроме того, они дали понять, что Анкара возлагает ответственность за теракт на «так называемых союзников, которые либо укрывают террористов», либо их финансируют. В этом прозвучал неприкрытый намек на США, от которых Турция отказалась принимать даже соболезнования. То, что след теракта в Стамбуле ведет к сирийским курдам, может помочь Анкаре легитимизировать вероятное начало военной операции против них.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Стамбуле оплакивают жертв теракта

Фото: Umit Bektas, Reuters В Стамбуле оплакивают жертв теракта

Фото: Umit Bektas, Reuters

«За почти шесть лет у нас не было ни одного серьезного террористического акта, подобного тому, который мы пережили вчера вечером в Стамбуле. В связи с этим нам стыдно перед нашим народом»,— сказал в понедельник журналистам глава МВД Турции Сулейман Сойлу. Так он прокомментировал события, произошедшие на пешеходной улице Истикляль, где в результате теракта погибли шесть человек и более 80 получили ранения.

Свой стыд турецкие власти постарались искупить очень быстро. Не прошло и суток после теракта, как они отчитались о поимке исполнителя.

В ночь на понедельник в квартире в районе Эсенлер была задержана гражданка Сирии Ахлам Альбашир, которая, как утверждается, и оставила на улице Истикляль сумку с взрывным устройством.

На допросе она призналась, что является членом Рабочей партии Курдистана (РПК), внесенной Анкарой в свой список террористических организаций.

В самой РПК ответственность за теракт взять на себя отказались. Тем не менее Сулейман Сойлу сообщил, что все следы ведут в Сирийский Курдистан. «Есть подозрение, что указание поступило из Кобани, исполнитель прошел через Африн. Сейчас все это выясняется»,— сказал он. И тут же пообещал, что «и организаторы, и исполнители нападения, причинившие боль Турции, получат жесткий ответ».

Кобани и Африн — курдские города на севере Сирии. Африн был взят Турцией в ходе военной операции в начале 2018 года. Кобани (арабское название Айн-аль-Араб) остался под контролем курдских Отрядов народной самообороны (YPG), которые Анкара считает связанными с РПК и причисляет к террористам.

За последние несколько лет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не единожды декларировал намерение создать на турецко-сирийской границе «зону безопасности», чтобы курдские отряды не могли проникать на территорию Турции.

Однако по итогам нескольких военных операций, начавшихся в результате терактов в Турции 2015–2017 годов, Анкара получила лишь несколько районов контроля на севере Сирии, сплошную линию для буферной зоны установить так и не удалось. Еще в мае господин Эрдоган заговорил о подготовке новой военной операции против курдских отрядов. Назывались и потенциальные районы ее проведения: Телль-Рифъат, Айн-Иса, Манбидж и как раз Айн-аль-Араб (Кобани). Установка на то, что след теракта в Стамбуле ведет к сирийским курдам, может помочь Анкаре легитимизировать проведение операции против YPG. Возражать на этом фоне кому-либо будет трудно. Москве и Вашингтону, конечно, такое развитие событий совсем ни к чему. Но если с Россией турецкие власти при необходимости, вероятно, договорятся, то с США все выглядит сложнее.

После теракта в Стамбуле соболезнования Турции выразили десятки государств, в том числе и те, с кем у нее достаточно напряженные отношения,— Греция и Армения. Не остались в стороне и в Вашингтоне.

«США решительно осуждают акт насилия, который произошел сегодня в Стамбуле, Турция. Мы мыслями с теми, кто пострадал, и шлем глубочайшие соболезнования тем, кто потерял своих любимых. Мы стоим плечо к плечу с нашим союзником по НАТО Турцией в борьбе с терроризмом»,— говорится в заявлении представителя Белого дома Карин Жан-Пьер. Свои соболезнования выразили также госсекретарь США Энтони Блинкен и еще раньше — американское посольство в Анкаре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гражданка Сирии Ахлам Альбашир. Турецкая полиция утверждает, что именно она оставила сумку с бомбой на улице Истикляль

Фото: Reuters Гражданка Сирии Ахлам Альбашир. Турецкая полиция утверждает, что именно она оставила сумку с бомбой на улице Истикляль

Фото: Reuters

В то же время Сулейман Сойлу в комментариях СМИ заявил: «Мы не принимаем послание посольства США с соболезнованиями. Мы отвергаем его. Налицо неискренность ряда наших так называемых союзников, которые либо укрывают террористов у себя, либо на оккупированных ими территориях позволяют им существовать, либо из своих сенатов официально отправляют им деньги». Этот намек был очевидно направлен в адрес США, которые всегда выступали защитой для сирийских курдов, а также выделяли финансирование Силам демократической Сирии (SDF), куда входят YPG, а также тренировали их.

Кроме того, Анкара затаила обиду на Вашингтон, а также Хельсинки и Стокгольм из-за отказа сотрудничать в вопросе выдачи лиц, которых Турция подозревает в терроризме.

По словам господина Сойлу, до сих пор, несмотря на переданные списки, Турция получила от союзников только несколько человек. Этот вопрос стал одним из ключевых препятствий на пути ратификации Анкарой членства Швеции и Финляндии в НАТО.

Помимо внешнеполитического аспекта, теракт в Стамбуле вызвал также вопросы, связанные с внутренней политикой Турции. Летом следующего года в стране предстоят парламентские и президентские выборы, и многие вспомнили, что предыдущая волна терактов началась в 2015 году как раз на фоне избирательной кампании. При этом рейтинги президента Эрдогана, а также правящей Партии справедливости и развития существенно упали по сравнению с предыдущими выборами в 2018 году.

Как полагают собеседники “Ъ” в Турции, на ситуацию в стране теракт в Стамбуле может повлиять очень по-разному — в зависимости от дальнейшего развития событий. «Многие бросились давать прогнозы, как случившееся поменяет расклад перед президентскими и парламентскими выборами,— сказал “Ъ” профессор Университета Анкары, политолог Тогрул Исмаил.— Но до выборов еще больше полугода. Кроме того, не стоит думать, что теракт играет на руку правящей партии, потому что сплачивает нацию. Ситуацию можно преподнести и иначе: если террористка попала в Турцию из Африна, и никто ни разу не попытался ее проверить, это вызывает вопросы о безопасности — как на границе, так и в самих турецких городах».

По словам эксперта, «нельзя исключать и того, что случившееся приведет к новой волне антимигрантских настроений, которые активно используют в своих целях оппозиционные партии».

«"Курдский вопрос", о котором любят говорить зарубежные исследователи, не так актуален для Турции, как подозрения в отношении сирийских беженцев. Среди курдов есть много сторонников властей, а вот к сирийским беженцам многие относятся с подозрением»,— отметил господин Исмаил. Политолог, эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» Хасан Селим Озертем отметил: многое зависит от того, последуют ли за событиями в Стамбуле другие теракты. «До сих пор стабильность в стране и отсутствие терактов были одной из главных пропагандистских тем правительства»,— сказал он “Ъ”.

Марианна Беленькая, Кирилл Кривошеев