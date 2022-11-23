Частный бизнес призовут на службу

Целевые задания на поставки техники, материальных средств и вооружений для армии подготовлены и начали выполняться, сообщил вчера на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил премьер-министр Михаил Мишустин. В цепочки будущих поставок власти намерены активнее вовлекать и частный бизнес, в том числе малые предприятия. Одновременно масштабируется «контрсанкционная» практика закупок продукции у единственного поставщика — правительство утвердило перечень ведомств, преимущественно силовых, которые могут закупать продукцию для нужд военной операции, минуя конкурентные процедуры.
На заседании Координационного совета по обеспечению потребностей ВС премьер-министр Михаил Мишустин пояснил, что только часть необходимой войскам продукции носит «закрытый характер»
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Координационный совет по обеспечению потребностей Вооруженных сил завершил подготовку целевых заданий по поставкам вооружений, техники и материальных средств. Как сообщил вчера на заседании совета премьер-министр Михаил Мишустин, планы утверждены и приняты к исполнению. По его словам, всем задействованным ведомствам предстоит отслеживать «актуальность производственных планов, вовремя их уточнять и корректировать с учетом поступающих заявок».
Чтобы целевые задания по поставкам выполнялись, совету необходимо определиться со способами закупок необходимой продукции. Премьер призвал «активнее вовлекать» в работу по поставке материально-технических средств большее число частных, гражданских предприятий, включая представителей малого и среднего бизнеса. Он пояснил, что только часть требуемой продукции носит «закрытый характер» и производится на специализированных предприятиях. Остальное же, например, обмундирование и средства индивидуальной защиты, вполне может поставляться и частными компаниями после доведения до них технических условий и конструкторской документации.
Отметим, что возможное более активное вовлечение бизнеса в поставки для ВС будет происходить на фоне снижения активности его участия в госзакупках. По итогам трех кварталов 2022 года фиксировалась тенденция к снижению количества поставщиков, участвующих в закупках государства и госкомпаний,— это происходило как из-за проблем с логистикой и расчетами, так и из-за невозможности гарантировать в условиях неопределенности выполнение обязательств по твердой цене (см. “Ъ” от 10 октября).
Очевидно, что требуемое включение частных компаний в цепочки поставок для нужд ВС влечет за собой их участие в централизованной координации производственных процессов — ведь, как ранее говорилось, для каждого пункта номенклатуры поставок формируется свой план-график, с которым предприятия должны быть ознакомлены и который может охватывать всю цепочку производства, обеспечение сырьем и комплектующими.
Ясно также и то, что возможности участия бизнеса в поставках в рамках планов Координационного совета будут ограничены как секретностью продукции, так и ведомственной принадлежностью госзаказа. Вчера премьер сообщил об утверждении списка ведомств, которые могут закупать необходимые товары для нужд армии у единственного поставщика. Речь идет о преимущественно силовых структурах: в списке МВД, ФСБ, МЧС, ФСО, СВР, ФСИН, Росгвардия, а также Росрезерв (занимается управлением государственными материальными резервами, которые задействуются для поддержки отраслей в случае нарушений в снабжении важнейшими ресурсами) и Главное управление специальных программ президента России (обеспечивает в том числе исполнение полномочий президента в сфере мобилизации).
Ранее до конца 2023 года для федерального правительства и регионов была продлена возможность устанавливать дополнительные случае закупки товаров или услуг у единственного поставщика, а также определять ведомства, которые могут проводить закупки без конкурентного отбора поставщика, заключая госконтракт напрямую с той или иной организацией. Вызванный этим рост неконкурентных закупок у единственного поставщика уже заметен (см. “Ъ” от 23 сентября). Как пояснил вчера Михаил Мишустин, такой подход позволяет, в частности, «быстрее приобретать амуницию и другие товары, оперативно ремонтировать технику».