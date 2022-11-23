Частный бизнес призовут на службу

Целевые задания на поставки техники, материальных средств и вооружений для армии подготовлены и начали выполняться, сообщил вчера на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил премьер-министр Михаил Мишустин. В цепочки будущих поставок власти намерены активнее вовлекать и частный бизнес, в том числе малые предприятия. Одновременно масштабируется «контрсанкционная» практика закупок продукции у единственного поставщика — правительство утвердило перечень ведомств, преимущественно силовых, которые могут закупать продукцию для нужд военной операции, минуя конкурентные процедуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На заседании Координационного совета по обеспечению потребностей ВС премьер-министр Михаил Мишустин пояснил, что только часть необходимой войскам продукции носит «закрытый характер»

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ На заседании Координационного совета по обеспечению потребностей ВС премьер-министр Михаил Мишустин пояснил, что только часть необходимой войскам продукции носит «закрытый характер»

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Координационный совет по обеспечению потребностей Вооруженных сил завершил подготовку целевых заданий по поставкам вооружений, техники и материальных средств. Как сообщил вчера на заседании совета премьер-министр Михаил Мишустин, планы утверждены и приняты к исполнению. По его словам, всем задействованным ведомствам предстоит отслеживать «актуальность производственных планов, вовремя их уточнять и корректировать с учетом поступающих заявок».

Чтобы целевые задания по поставкам выполнялись, совету необходимо определиться со способами закупок необходимой продукции. Премьер призвал «активнее вовлекать» в работу по поставке материально-технических средств большее число частных, гражданских предприятий, включая представителей малого и среднего бизнеса. Он пояснил, что только часть требуемой продукции носит «закрытый характер» и производится на специализированных предприятиях. Остальное же, например, обмундирование и средства индивидуальной защиты, вполне может поставляться и частными компаниями после доведения до них технических условий и конструкторской документации.

Отметим, что возможное более активное вовлечение бизнеса в поставки для ВС будет происходить на фоне снижения активности его участия в госзакупках. По итогам трех кварталов 2022 года фиксировалась тенденция к снижению количества поставщиков, участвующих в закупках государства и госкомпаний,— это происходило как из-за проблем с логистикой и расчетами, так и из-за невозможности гарантировать в условиях неопределенности выполнение обязательств по твердой цене (см. “Ъ” от 10 октября).

Очевидно, что требуемое включение частных компаний в цепочки поставок для нужд ВС влечет за собой их участие в централизованной координации производственных процессов — ведь, как ранее говорилось, для каждого пункта номенклатуры поставок формируется свой план-график, с которым предприятия должны быть ознакомлены и который может охватывать всю цепочку производства, обеспечение сырьем и комплектующими.

Ясно также и то, что возможности участия бизнеса в поставках в рамках планов Координационного совета будут ограничены как секретностью продукции, так и ведомственной принадлежностью госзаказа. Вчера премьер сообщил об утверждении списка ведомств, которые могут закупать необходимые товары для нужд армии у единственного поставщика. Речь идет о преимущественно силовых структурах: в списке МВД, ФСБ, МЧС, ФСО, СВР, ФСИН, Росгвардия, а также Росрезерв (занимается управлением государственными материальными резервами, которые задействуются для поддержки отраслей в случае нарушений в снабжении важнейшими ресурсами) и Главное управление специальных программ президента России (обеспечивает в том числе исполнение полномочий президента в сфере мобилизации).

Ранее до конца 2023 года для федерального правительства и регионов была продлена возможность устанавливать дополнительные случае закупки товаров или услуг у единственного поставщика, а также определять ведомства, которые могут проводить закупки без конкурентного отбора поставщика, заключая госконтракт напрямую с той или иной организацией. Вызванный этим рост неконкурентных закупок у единственного поставщика уже заметен (см. “Ъ” от 23 сентября). Как пояснил вчера Михаил Мишустин, такой подход позволяет, в частности, «быстрее приобретать амуницию и другие товары, оперативно ремонтировать технику».

Евгения Крючкова