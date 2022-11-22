Технопаркам вернут больше

Правительство расширило механизм компенсации затрат на создание инфраструктуры индустриальных парков и технопарков — нормативы возмещения увеличены вдвое, а лимит для «возврата» затрат частным инвесторам повышен с 50% до 75%. Связано это решение с удорожанием строительства, а также санкционными рисками, которые могут привести к увеличению срока окупаемости проектов. Одновременно с этим правительство назначило Минпромторг единым администратором господдержки технопарков и распространило механизмы компенсации и на технопарки в сфере высоких технологий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель правительства Михаил Мишустин и заместитель председателя правительства, министр промышленности и торговли Денис Мантуров

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Председатель правительства Михаил Мишустин и заместитель председателя правительства, министр промышленности и торговли Денис Мантуров

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Белый дом обновил правила финансовой поддержки при строительстве инфраструктуры индустриальных парков и технопарков, а также определил единого администратора таких госрасходов для всех видов технопарков. Как следует из опубликованного вчера постановления правительства, им стал Минпромторг. Напомним, речь идет о специализированных площадках, подготовленных для быстрого запуска производства за счет уже имеющейся инфраструктуры. Возмещение расходов регионов и инвесторов на создание, модернизацию и реконструкцию инфраструктуры парков будет увеличено. Как пояснил вчера на совещании со своими заместителями премьер-министр Михаил Мишустин, это первое повышение нормативов такой поддержки за восемь лет.

Так, для регионов и инвесторов (частных и государственных) в техно- и индустриальных парках потолок затрат, которые могут быть возмещены, повышен вдвое, с 15 млн руб. до 30 млн руб. на 1 га общей площади парка и с 60 тыс. руб. до 120 тыс. руб. на 1 кв. м общей площади зданий. Частные инвесторы — управляющие компании, вложившиеся в строительство инфраструктуры, смогут вернуть 75% расходов (сейчас 50). Такое увеличение, по словам вице-премьера и главы Минпромторга Дениса Мантурова, позволит учесть рост стоимости строительства. По оценкам чиновника, это должно сократить срок окупаемости проектов до семи-восьми лет — с учетом «новых рисков» из-за санкций сейчас выход на окупаемость без господдержки может занимать и более 15 лет. Кроме того, господдержкой, согласно документу, смогут пользоваться и технопарки в сфере высоких технологий. До этого под «компенсационный» механизм попадали только индустриальные парки и промышленные технопарки.

Директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андрей Шпиленко подчеркивает, что до определения единого госоргана—администратора технопарков существовало множество их видов, не имевших права на меры поддержки, в частности, парки в сфере высоких технологий. Такая ситуация «вызывала некий хаос и недоверие инвесторов». Рост нормативов возмещения затрат, по словам Андрея Шпиленко, стоит рассматривать как приведение норм, утвержденных еще в 2014 году, в соответствие объективным ценам на строительство. Это, полагает он, позволит стимулировать реальный приток инвестиций в создание инфраструктуры.

Как отмечает член генсовета «Деловой России», гендиректор First Investonomika Алексей Порошин, «сегодня есть тренд на импортозамещение и запуск новых производств, но в условиях неопределенности, высокой инфляции и роста цен не каждый предприниматель готов быстро запускать производство» — стартующая промышленная ипотека позволяет предпринимателям быстро покупать производственные площади (льготные кредиты под 3–5%; см. “Ъ” от 6 сентября), но для этого нужны парки с готовой инфраструктурой. Утвержденные изменения, по его словам, ускорят процесс создания таких площадок и позволят проектам остаться в пределах срока окупаемости в восемь-десять лет.

Евгения Крючкова