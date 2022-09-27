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Коммерсантъ FM
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«Электронным» технопаркам оплатят инфраструктуру

Белый дом выделяет субсидии на ее создание

Технопаркам в сфере электронной промышленности правительство субсидирует затраты на создание инфраструктуры и закупку коллективного оборудования. На это в 2023–2025 годах будет выделено 7,2 млрд руб. На реализацию одного проекта может быть выделено до 300 млн руб. в год, для этого технопарки должны пройти двухэтапный отбор, а после получения средств выполнить целевые показатели по заполняемости площадей, созданию рабочих мест и отгрузке товаров собственного производства. Эксперты выделение субсидий поддерживают, отмечая, что отрасль нуждается в готовых площадях.

Правительство запускает программу стимулирования создания инфраструктуры в технопарках в сфере электронной промышленности — на это в 2023–2025 годах планируется выделить 7,2 млрд руб. Как следует из принятого постановления правительства, компенсироваться будут затраченные до 1 января 2020 года средства на проектирование, строительство и модернизацию инфраструктуры, на приобретение оборудования коллективного пользования и подключение промышленных корпусов к инженерным сетям.

Субсидии составят до 300 млн руб. в год на один проект по созданию или модернизации инфраструктуры, но не более 60 тыс. руб. за 1 кв. м общей площади зданий и строений технопарка. Субсидия будет доступна как государственным, так и частным паркам, однако для последних ее размер ограничен 50% затрат. Среди условий — общая площадь работающих или строящихся корпусов должна быть более 10 тыс. кв. м (это минимум для таких технопарков), а обеспечение внебюджетными инвестициями должна составлять не менее 30% стоимости проекта по обеспечению технопарка инфраструктурой.

Средства выделят после прохождения двухэтапного отбора — сначала технопарки проходят региональный фильтр, после чего рассматриваются на федеральном уровне. Сами субсидии привязаны к показателям эффективности, в случае их недостижения полученные средства придется вернуть. Среди них — заполняемость полезной площади технопарка не менее 50% к 2027 году и не менее 80% к 2031 году, удельный объем отгруженных товаров собственного производства — не менее 20 тыс. руб. на 1 кв. м общей площади зданий промпарка, к 2031 году — не менее 30 тыс. руб. Оцениваться эффективность будет и по количеству рабочих мест, созданных резидентами, к 2027 году — не менее 100 рабочих мест, а к 2031 году — не менее 200 рабочих мест.

Как отметил вчера премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями, мера позволит создать не менее 150 тыс. кв. м новых производственных площадей и до 3 тыс. рабочих мест. По словам вице-премьера и министра промышленности Дениса Мантурова, программа направлена на «создание дизайн-центров, центров коллективного проектирования и коллективного пользования опытно-промышленным оборудованием».

Гендиректор ООО «Т.Парк» Евгений Протопопов отмечает, что «огромное количество компаний в сфере электроники, не получающих льготы по линии IT-компаний, также нуждаются в поддержке, в первую очередь в качественной инфраструктуре для своего роста и развития». В связи с этим, полагает он, мера весьма актуальна — механизм позволит создать базу, необходимую для старта проектов. Согласен с этим и вице-президент Ассоциации «НП "Опора"» Максим Третьяков: «Среди компаний в сфере электроники достаточно много предприятий, которые размещаются в уже готовых помещениях, например на базе больших предприятий, сдающих освободившиеся помещения в аренду». По его словам, такая мера позволит технопаркам предоставить больше оборудованных помещений, что может привлечь и больше производственных компаний, однако, добавляет он, сейчас требуется «качественное планирование такой деятельности с привлечением самих компаний, чтобы не получилось так, что готовых помещений много, а приземлиться там некому».

Евгения Крючкова

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