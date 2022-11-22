Турбине не обкатило

Как выяснил “Ъ”, «Северсталь» отказалась от обкатки первого образца газовой турбины ГТЭ-65 «Силмаша». Компании остановили проект из-за экономических проблем на фоне санкций. В результате машину может получить «Т Плюс» для энергоблока по программе модернизации. Однако ставить опытный образец на ТЭЦ рискованно из-за возможных частых остановов новой машины, предупреждают аналитики. По их мнению, в такой ситуации «Т Плюс» может попросить у «Силмаша» существенную скидку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Северсталь» не будет устанавливать первый головной образец газовой турбины ГТЭ-65 производства «Силовых машин» на собственную ТЭЦ-ПВС для энергоснабжения Череповецкого металлургического комбината. Об этом сообщили источники “Ъ” и подтвердили в обеих компаниях. Основной акционер «Северстали» и «Силмаша» — Алексей Мордашов. Исходно предполагалось, что ГТЭ-65 будет поставлена на ТЭЦ «Северстали» в конце 2024 года для обкатки перед выходом в серийное производство.

В России не производятся собственные газовые турбины средней и большой мощности. «Силмаш» разрабатывает две машины — ГТЭ-65 на 65 МВт и ГТЭ-170 на 170 МВт. «Силмаш» получил субсидию из бюджета в 5 млрд руб. на разработку турбин, рассказывал в 2020 году «Ведомостям» Тимур Липатов, тогда занимавший пост гендиректора компании. Он оценивал общую стоимость проекта в 17 млрд руб.

В «Силмаше» и «Северстали» утверждают, что приостановка проекта — совместное решение. В «Северстали» пояснили “Ъ”, что после совместных проработок решили «обеспечить генерацию в сопоставимом объеме за счет других мероприятий, в том числе программ модернизации и реконструкции». «Решение принималось для повышения эффективности капвложений в условиях нестабильной конъюнктуры»,— добавили в «Силмаше». Планируемый срок готовности головного образца ГТЭ-65 — конец 2024 года. Проект прекращен в связи с оптимизацией бюджета и CAPEX «Северстали» в 2022 году, уточнил источник “Ъ”, но к нему могут вернуться. «Северсталь» находится под блокирующими санкциями США и за девять месяцев 2022 года сократила выпуск стали на 8% год к году.

«Силмаш» вряд ли сможет найти другую площадку для обкатки первого образца турбины, считают три собеседника “Ъ”. По их мнению, единственный вариант — установить машину на одном из энергоблоков «Т Плюс»: энергокомпания планировала ставить турбины ГТЭ-65 на Саратовской ТЭЦ-1 и Пермской ТЭЦ-14, но контракт с «Силмашем» еще не подписан. В «Силмаше» сказали “Ъ”, что «находятся в стадии обсуждения условий». В «Т Плюс» не ответили на запрос “Ъ”.

«Т Плюс» будет строить два парогазовых блока на российских газовых турбинах по программе модернизации, их запуск запланирован на 1 апреля 2028 года. Согласно постановлению правительства от 2021 года, CAPEX проекта на Саратовской ТЭЦ-2 (115 МВт) — 8,68 млрд руб., проекта на Пермской ТЭЦ-14 (105 МВт) — 8,21 млрд руб. Компания будет возвращать инвестиции за счет повышенных платежей потребителей. Общая выручка одного энергоблока «Т Плюс» может составить от 18,4 млрд руб. до 27,7 млрд руб. за 15 лет эксплуатации в зависимости от уровня загрузки блока, отмечает Олег Дудихин из Kept.

Первый головной образец ГТЭ-170 «Силмаш» планирует выпустить осенью 2023 года для Нижнекамской ТЭЦ (195 МВт) «Татнефти». Однако «Татнефть» сдвинула запуск на год, до 1 декабря 2025 года (см. “Ъ” от 25 июля). CAPEX проекта составляет 5,42 млрд руб. ГТЭ-170 планируется установить и на энергоблоках Каширской ГРЭС (900 МВт), отобранных в 2021 году на конкурсе проектов на российских турбинах. CAPEX объекта — 63,1 млрд руб., плановый запуск — 1 января 2028 года.

С коммерческой точки зрения ставить на ТЭЦ пилотный образец турбины — достаточно рискованно, предупреждает Олег Дудихин. Он считает, что энергокомпании надо быть готовой к частым остановам турбины и долгим простоям. Опытная эксплуатация выявляет большое количество «детских болезней», к тому же для пилотных образцов еще не сформирована система сервисного обслуживания и поставки запчастей. Эти обстоятельства могут быть использованы в качестве аргументов для значительного торга за сумму контракта с производителем, полагает аналитик, несмотря на возможность отмены штрафов за просрочку ввода.

Полина Смертина, Евгений Зайнуллин