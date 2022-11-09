Микрозаемщики растут в цене

На фоне нестабильной экономической ситуации спрос на заемные средства, в том числе и в микрофинансовых организациях (МФО), сокращается. Не восстановится он полностью и в высокий предновогодний сезон, предупреждают эксперты. С одной стороны, растет конкуренция за каждого потенциального клиента, с другой — сократилось число доступных инструментов продвижения. На этом фоне растет цена привлечения заемщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Средняя стоимость привлечения займа на рынке МФО в третьем квартале составила 3,7 тыс. руб. Это на 19% больше, чем кварталом ранее (3 тыс. руб.), приводят данные аналитики сервиса альтернативного кредитования Moneyman, и на уровне четвертого квартала 2021 года. Между тем именно последний квартал года — традиционно пиковый сезон на рынке займов в связи со значительно возрастающими предпраздничными тратами их клиентов.

В Moneyman отмечают, что в этом году в сегменте сложилась «уникальная ситуация в преддверии высокого сезона». «Геополитическая обстановка повлияла на уровень одобрений на рынке. При этом упал спрос, в третьем квартале — на 15%,— пояснили в компании.— Все это приводит к росту конкуренции, что, в свою очередь, влечет увеличение стоимости привлечения».

Однако, уточнили в Moneyman, далеко не все игроки готовы активно включаться в конкуренцию на таком нестабильном рынке. По данным исследования, большая часть игроков МФО (45%) предпочитает вкладывать в привлечение одного клиента не более 1–3 тыс. руб., еще 40% направляют на эти задачи 3–5 тыс. руб. и лишь пять крупнейших игроков тратят более 5 тыс. руб.

Участники рынка тренд подтверждают. Несмотря на формально «высокий сезон», до конца года существенных изменений спроса на микрозаймы, а значит, снижения стоимости привлечения заемщиков не будет, уверен гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров. В компании по итогам квартала этот показатель вырос на 20%.

Некоторое оживление спроса под Новый год произойдет, признает топ-менеджер, однако «оно будет как минимум вдвое слабее, чем обычно: напряженность населения сохраняется, предпосылок для отказа от сберегательной модели поведения нет». Сейчас это уже явно заметно в более «дорогих» сегментах потребительского кредитования, таких как автомобильные или потребительские кредиты, но «волна докатится и до МФО», соглашается операционный директор ГК Eqvanta Иван Меринов.

«В то же время кредиторы, рассчитывающие все же наверстать упущенную прибыль из-за спада спроса, который продолжается с весны, будут только обострять конкурентную борьбу за клиентов. Поэтому стоимость привлечения в ноябре—декабре продолжит расти. И такой тренд продлится по крайней мере до весны следующего года»,— полагает господин Макаров.

Глобальная тенденция на изменение средней стоимости привлечения проявится не ранее конца первого квартала 2023 года, подтверждает коммерческий директор МФК «МигКредит» Марат Аббясов. Помимо общеэкономической ситуации, приводящей к сберегательной модели поведения заемщиков, это объясняется и регуляторными изменениями — возможное снижение дневной ставки до 0,8%, что снизит маржинальность микрофинансового рынка. «Это найдет отражение в стоимости привлечения клиентов, в тех суммах, которые готовы будут платить компании»,— опасается он.

Кроме удорожания привлечение заемщиков осложняется и ограничением количества доступных инструментов продвижения, в первую очередь в связи с блокировкой или уходом из России ряда западных соцсетей и интернет-сервисов, что «давит на стоимость привлечения», отмечают участники рынка.

Наблюдается общий рост цен при одновременно более высоких требованиях к качеству трафика, поясняет гендиректор экосистемы Unicom Дмитрий Африканов. На этом фоне часть МФО пересматривают свои рекламные портфели и увеличивают долю инструментов, которые при снижении стоимости за клиента могут сохранить качество.

В результате, хотя компании ищут более бюджетные каналы привлечения, по итогам января—сентября абсолютные затраты на маркетинг выросли практически у всех публичных МФО, в большинстве случаев на 10–20%, добавляет главный аналитик ИК «Иволга Капитал» Марк Савиченко. Теперь, полагает он, «каждый клиент становится для МФО более ценным».

Полина Трифонова