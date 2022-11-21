Братья по китайскому оружию

Министр обороны США Ллойд Остин посетил с визитом Индонезию, где недавно прошел саммит G20, участники которого затем плавно переместились в Таиланд на саммит АТЭС. Призыв к созданию «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона» для сдерживания Китая не побудил Джакарту к пересмотру отношений с Пекином. Как заявил глава Минобороны Индонезии Прабово Субианто, его страна не откажется от оборонного сотрудничества с Москвой и Пекином. Перед этим Прабово Субианто договорился с главой Минобороны КНР Вэй Фэнхэ о возобновлении совместных учений, свернутых из-за пандемии. Стало окончательно ясно: получив на год председательство в АТЭС после саммита в Бангкоке, США не могут выстроить единый антикитайский фронт в Азии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министры обороны США Ллойд Остин (справа) и Индонезии Прабово Субианто

Фото: Willy Kurniawan, Reuters Министры обороны США Ллойд Остин (справа) и Индонезии Прабово Субианто

Фото: Willy Kurniawan, Reuters

Завершившийся в понедельник визит главы Минобороны США Ллойда Остина в Джакарту стал прелюдией к совещанию министров обороны стран АСЕАН с диалоговыми партнерами («СМОА плюс»), которое пройдет 22–23 ноября в Камбодже. Созданный в 2010 году по инициативе Вьетнама, «СМОА плюс» задуман как механизм взаимодействия между оборонными ведомствами десяти стран АСЕАН и партнеров по диалогу (Россия, Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Южная Корея, США, Япония). Декларируемая задача — обсуждение вопросов обороны и безопасности, углубление доверия в регионе, налаживание взаимодействия между военными стран-участниц.

Одной из интриг совещания глав оборонных ведомств в Пномпене станет вопрос о том, встретятся ли на нем министры обороны США и Китая.

Как заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, «Ллойд Остин часто говорил о важности поддержания открытыми линий связи с Китаем и приветствует возможность встретиться со своим коллегой из КНР в Камбодже». Схожее заявление прозвучало и в Пекине. «Китай открыт для контакта с США во время встречи министров обороны в формате "СМОА плюс", оба ведомства поддерживают связь»,— заявил представитель Минобороны КНР Тань Кэфэй.

Учитывая усиливающееся противостояние в регионе, в центре которого оказались США и провозглашенный их главным стратегическим вызовом Китай, накануне встречи «СМОА плюс» стороны показали свои козыри в споре о лидерстве в Азии.

Ключевым итогом визита Ллойда Остина в Джакарту стали достигнутые на уровне глав оборонных ведомств предварительные договоренности о приобретении Индонезией американских истребителей F-15. «Теперь решение за индонезийским правительством. Финальное политическое решение. Переговоры продвигались очень хорошо»,— сообщил глава Минобороны Индонезии Прабово Субианто, добавив, что он рекомендовал правительству одобрить сделку.

В свою очередь, как заявил на итоговой пресс-конференции в Джакарте Ллойд Остин, США всемерно поддерживают усилия Индонезии по «модернизации оборонных систем и возможностей».

«Приобретение F-15, безусловно, повысит оперативную совместимость. США продолжат помогать Индонезии всем, чем возможно»,— пообещал Ллойд Остин.

Еще в феврале Госдепартамент США одобрил продажу Индонезии истребителей F-15 и сопутствующего оборудования на $13,9 млрд. Как заявили тогда в Пентагоне, оборонная сделка с Джакартой будет «содействовать внешнеполитическим целям США и задачам обеспечения национальной безопасности путем повышения безопасности важного партнера в регионе». Однако решающий шаг к крупному контракту в области ВТС Вашингтон и Джакарта сумели сделать только к концу года.

Обязательной частью визита Ллойда Остина в Джакарту стало напоминание о готовности США наращивать военную помощь Киеву. «Мы предоставили Украине более $20 млрд помощи. Мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько потребуется»,— отметил глава Пентагона. «По мере приближения к зиме мы сделали много чего, чтобы подготовить украинцев вести бои зимой и дать им возможность оказывать давление на противника. Я думаю, они будут в гораздо более хороших условиях, чем их противники, благодаря тому, что мы им предоставили»,— перечислял глава Пентагона, несмотря на то что его отчет об американской работе на украинском фронте не вызвал у его индонезийского партнера никакого отклика.

Более того, глава Минобороны Индонезии утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли Джакарта уместным и дальше не оглядываться на Вашингтон в своем военно-техническом сотрудничестве с Москвой и Пекином. «Как независимое и суверенное государство, мы заслужили право использовать и закупать военное оборудование у разных стран. У нас есть история долгих и плодотворных отношений с Россией и Китаем. Наши отношения с Россией, в частности, насчитывают уже много лет. Наша армия использует российское оборудование и технику. Так происходит уже несколько десятилетий»,— пояснил Прабово Субианто, также назвав отношения с Китаем «весьма хорошими».

Перед визитом Ллойда Остина в Джакарту свои козыри в военно-техническом сотрудничестве с Индонезией выложил и Пекин.

В минувшую пятницу министр обороны КНР Вэй Фэнхэ встретился с Прабово Субианто в китайском городе Сиане и договорился с ним о перезапуске совместных военных учений, проведение которых было приостановлено из-за пандемии коронавируса.

Как заявил по итогам переговоров Вэй Фэнхэ, Пекин рассчитывает на продолжение тесного взаимодействия с Джакартой в области национальной обороны. «Надеюсь, что вооруженные силы двух стран будут углублять прагматическое сотрудничество, усилят координацию и сохранят хорошую тенденцию в развитии китайско-индонезийских межармейских отношений»,— подчеркнул он.

«Китай и Индонезия должны играть более значительную роль в обеспечении региональной безопасности и стабильности»,— добавил Вэй Фэнхэ, призвав отнестись со всей серьезностью к тем вызовам, с которыми столкнулись страны региона. По сообщению Минобороны КНР, на встрече также обсуждались украинский кризис и ситуация в Южно-Китайском море.

Таким образом, продвижение «общего видения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона» как инструмента сдерживания Китая, о котором напомнил в Джакарте Ллойд Остин, наталкивается на вежливый, но твердый отказ многих партнеров и союзников США включиться в создание единого антикитайского фронта в Азии. «Необходимо решительно защищать систему многосторонней торговли, основанную на правилах, защищать безопасность и стабильность глобальных производственных цепочек и поставок, выстраивать открытую, справедливую, недискриминационную торговую и инвестиционную среду»,— заявил в конце прошлой недели на саммите АТЭС в Бангкоке председатель КНР Си Цзиньпин.

На этом фоне, став председателем АТЭС после саммита в Таиланде, США по-прежнему не могут реализовать стратегическую задачу своей региональной политики.

По завершении саммита премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча вручил вице-президенту США Камале Харрис плетеную бамбуковую корзину (чалом) — символ страны, принимавшей АТЭС. Однако складывать яйца в одну американскую корзину страны региона не спешат.

Сергей Строкань