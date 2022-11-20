Кто противостоял Касым-Жомарту Токаеву

Из шести участников предвыборной гонки в Казахстане широко известен был только один — действующий президент Касым-Жомарт Токаев. Хотя бы немного узнать о пяти его конкурентах помогли телевизионные дебаты, состоявшиеся 11 ноября, а также заявления в ходе предвыборных поездок. Каких-то острых противоречий не обнаружилось, но приоритеты кандидатов стали ясны.

Так, глава Ассоциации фермеров Казахстана Жигули Дайрабаев (партия «Ауыл») обещал превратить Казахстан в «аграрную державу, где каждый дастархан (сервированный стол.— “Ъ”) будет наполнен качественной и доступной по цене отечественной продукцией». В ходе кампании он встретился с сельскими учителями, разъяснив им принципы степной демократии, подковал на камеру лошадь, а также продемонстрировал силу, во время застолья ударом руки переломив толстую баранью кость пополам.

Представитель Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев много говорил о необходимости дальнейших ограничений полномочий президента, а также о борьбе с коррупцией и олигархами. В ходе кампании он несколько раз посетил могилы уважаемых им людей и возлагал цветы к памятникам — например, карагандинским шахтерам.

Экономист Мейрам Кажыкен встречался с производителями хлебобулочных и молочных изделий, посетил опытную станцию НИИ сельского хозяйства (и спел с его сотрудниками песню), а также обещал не держаться за власть (и, более того, занимать пост президента не все семь лет, а «три-четыре года», а потом «уступить молодым»).

Правозащитница Салтанат Турсынбекова выдвигалась от общественного объединения «Казахские матери — путь к традициям», и это название говорило само за себя. Среди прочего она обещала в случае избрания снизить пенсионный возраст для женщин, посещала приют для бездомных животных, а также встречалась с экологами и правозащитниками (в числе тем для обсуждения с ними был, например, буллинг в школах).

Наконец, пятым кандидатом была основательница института культурно-нравственного воспитания «Казак Кызы» («Казахская девушка») Каракат Абден (известная также как автор книги «Ты — казашка. Гордись!»). В ходе кампании она подоила кобылицу в фермерском хозяйстве, предложила ввести налог для казашек, выходящих замуж за иностранцев, и выступила за запрет в стране Хэллоуина.

Павел Тарасенко, Астана