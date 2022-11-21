Цемент теряет ценителей

Снижение в кризис спроса на жилье в новостройках и деловой активности в целом в стройиндустрии начало негативно сказываться на производителях цемента. Ожидаемое сокращение в четвертом квартале потребления этого сырья на 10% вынуждает аналитиков пересмотреть сделанный ранее годовой прогноз. На рынке ждут, что потребление цемента по итогам 2022 года вырастет лишь на 1% против ожидаемых изначально 5%. Негативная тенденция сохранится еще долго, отмечают эксперты: выйти на докризисные объемы рынок может лишь в 2030 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось исследование «Союзцемента» (объединяет крупных производителей этого сырья в России), из которого следует, что в 2022 году общий объем потребления цемента не превысит 61 млн тонн, что всего на 1% больше год к году. Прогноз был пересмотрен в худшую сторону.

Еще месяц назад «Союзцемент» рассчитывал на рост годового потребления на 5%, до 63 млн тонн. Объединение вынуждено скорректировать ожидания из-за начавшегося осенью снижения потребления. В октябре, по его оценкам, сокращение составило 6,5% год к году, а по итогам ноября—декабря потребление может снизиться на 15–20% год к году. Для сравнения: в январе—сентябре этого года потребление сырья, напротив, выросло на 5,1% год к году, до 54,2 млн тонн.

По итогам этого года объем потребления цемента не превысит 62 млн тонн, подтверждает управляющий партнер СМПРО Владимир Гузь. Первый квартал, когда показатель вырос на 20% год к году, оказался рекордным, но уже во втором и третьем кварталах динамика замедлилась до 0,3% и 1,4% соответственно, добавляет эксперт. По его словам, в четвертом квартале потребление стало заметно снижаться: разрыв к аналогичному периоду прошлого года ожидается на уровне 10%.

«2022 год мог бы быть самым успешным для цементной отрасли, спрос только начал восстанавливаться после ограничений, введенных в стройиндустрии в разгар пандемии, и большого объема госстроек»,— поясняет господин Гузь.

Основным драйвером потребления цемента выступает жилищное и офисное строительство, но сейчас из-за кризиса многие проекты в этих сегментах отложены, поясняет старший партнер компании «НЭО Центр» Алексей Романенко. На снижение объемов строительства жилья указывает и Владимир Гузь: «Количество покупателей квартир в новостройках будет сокращаться и дальше».

По расчетам «ЦИАН.Аналитики», в октябре только в Москве и Подмосковье заключено 7,6 тыс. сделок на первичном рынке жилья, что на 44% ниже год к году. Провал отражает реакцию рынка в том числе на частичную мобилизацию. Тренд на снижение потребления цемента свидетельствует о сокращении объемов строительства, что, в свою очередь, связано с обвалом потребительского спроса, замечает гендиректор «Евроцемента» Вячеслав Шматов.

При этом коммерческий директор Holcim Russia Екатерина Молодцова указывает, что потребление цемента колеблется в зависимости от региона и в случае ее компании может вырасти в этом году на 3%. Дальнейший сценарий, по ее мнению, зависит от мер господдержки жилищного строительства и объема госинвестиций в дорожную инфраструктуру.

Начавшийся спад потребления ожидаемо отразится на производстве цемента, которое до сих пор росло. Так, по данным «Союзцемента», в январе—сентябре выпуск вырос на 4,4% год к году, до 47,8 млн тонн, в октябре произведено 5,6 млн тонн, что на 5% ниже за тот же месяц 2021 года.

Помимо падения объема потребления в отрасли называют и другие факторы риска. Например, растет импорт цемента в страну, существуют проблемы с поставками оборудования и ростом стоимости заемного финансирования для отрасли, говорит господин Гузь. В то же время экспорт российского цемента, по данным «Союзцемента», в январе—сентябре 2022 года сократился на 26,1% год к году, до 761,4 тыс. тонн.

Владимир Гузь предполагает, что начавшееся снижение потребления цемента продолжится и в 2023 году. Алексей Романенко ожидает, что потребление цемента в первом полугодии следующего года упадет на 10%.

«По нашему базовому сценарию выход на уровень потребления 2022 года возможен только в 2030 году»,— говорит господин Гузь. По его словам, рынок сталкивался с более масштабными кризисами. Так, в 1989 году потребление цемента снижалось девять лет подряд и общее падение достигло 71%, в кризис 2009 года падение составило 27%. А на объемы потребления цемента 2014 года (почти 72 млн тонн) не удалось выйти до сих пор, добавляет эксперт.

Александра Мерцалова