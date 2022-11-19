От розыска не страховался

Как стало известно “Ъ”, Басманный райсуд Москвы заочно арестовал предполагаемого бенефициара целого ряда разорившихся страховых компаний Михаила Гришина. Наиболее крупными среди них являются «Подмосковье» и «Московия», чей долг перед кредиторами составляет несколько миллиардов рублей. Пока же, по данным “Ъ”, господину Гришину вменяется хищение более 300 млн руб. из малоизвестной СК «ЮжУралЖАСО», экс-гендиректор которой Татьяна Белова была также заочно взята под стражу вместе с Михаилом Гришиным.

Ходатайства главного следственного управления СКР о заочном аресте предполагаемого бенефициара целого ряда разорившихся страховых компаний Михаила Гришина и бывшего гендиректора СК «ЮжУралЖАСО» Татьяны Беловой с небольшим интервалом рассматривала одна и та же судья Басманного райсуда Москвы Елена Ленская. В обоих случаях доводы следствия о необходимости ареста и возражения адвокатов были абсолютно идентичны. Первое утверждало, что виновность фигурантов подтверждается показаниями представителя потерпевшего, свидетелями, а также документами из Центробанка и Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Оставаясь на свободе, утверждал следователь, обвиняемые могут скрыть следы преступления, оказать давление на свидетелей, уничтожить документы или иным образом воспрепятствовать расследованию. В свою очередь, защита просила избрать своим отсутствовавшим клиентам более мягкую меру пресечения, ссылаясь на то, что «доводы следователя необоснованны и голословны, документально не нашли своего подтверждения, а инкриминируемое преступление совершено в сфере предпринимательской деятельности». В обоих случаях суд вполне ожидаемо занял сторону следствия, арестовав Михаила Гришина и Татьяну Белову на два месяца с момента экстрадиции из-за границы или задержания в России.

Уголовное дело о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), фигурантами которого являются подавшиеся в бега экс-страховщики, СКР возбудил 22 июля 2021 года по заявлению АСВ, разбирающегося с долгами СК «ЮжУралЖАСО». По версии следствия, в 2019 году незадолго до банкротства (лицензия отозвана в январе 2018 года) ее приобрел Михаил Гришин, а гендиректором компании вплоть до краха являлась Татьяна Белова. Вместе с арестованным в апреле 2022 года все тем же Басманным райсудом соучредителем этой страховой компании Денисом Буряковым они, как полагают в СКР, вывели из нее свыше 300 млн руб. (АСВ требует в арбитраже взыскать с контролировавших компанию лиц около 460 млн руб.), из-за чего ее клиенты не смогли получить причитавшиеся выплаты. Отметим, что 19 сентября 2022 года суд неожиданно изменил обвиняемому Бурякову, который хоть и не признавал вины, но, по словам его защиты, активно взаимодействовал со следствием и давал показания, меру пресечения на домашний арест.

По данным “Ъ”, Денис Буряков рассказал и о роли в этом деле Михаила Гришина и Татьяны Беловой. Впрочем, его защита утверждает, что у следствия и так о них было предостаточно информации и перевод под домашний арест никак не связан с его показаниями, тем более что следователь настаивал на продлении реального ареста. Под домашний арест, как следует из соответствующего постановления, обвиняемого действительно перевели исключительно по инициативе суда. Впрочем, меньше чем через месяц апелляционная инстанция это решение отменила, вновь отправив Дениса Бурякова в СИЗО. Представляющий его интересы адвокат Николай Фрейтак заявил “Ъ”, что решение Мосгорсуда обжаловано. От дальнейших комментариев защитник воздержался.

Между тем, если для Дениса Бурякова и Татьяны Беловой эпизод с хищением из СК «ЮжУралЖАСО», скорее всего, останется единственным, то Михаилу Гришину грозит едва ли не десяток. По данным “Ъ”, у следствия якобы уже есть сведения о том, что подобные махинации предполагаемый организатор преступления поставил в свое время буквально на поток. Их суть заключалась в том, что господин Гришин через аффилированных лиц скупал находившиеся в предбанкротном состоянии страховые компании, накачивал их деньгами клиентов, как правило, через продажу полисов ОСАГО, которые в итоге похищались. Так произошло, например, в истории с такими некогда крупными игроками на рынке страхования, как «Подмосковье» и «Московия» (обе лишились лицензий в июле и августе 2017 года соответственно). Обязательства первой по ОСАГО на момент краха оценивались в 1 млрд руб. Долги же «Московии» по ОСАГО составили порядка 2,7 млрд руб. После прихода в последнюю так называемой похоронной команды с бумажками вместо полисов обязательного страхования остались обладатели 154 тыс. договоров. Рассчитываться с потерпевшими пришлось Российскому союзу автостраховщиков (РСА), который и предоставляет страховым компаниям полисы ОСАГО.

Отметим, что к 2018 году РСА совершил компенсационные выплаты по долгам 99 страховщиков на сумму более 35 млрд руб. Помимо «Московии» и «Подмосковья» в этом списке есть еще несколько менее крупных страховых компаний, владение которыми приписывают все тому же Михаилу Гришину. В общей сложности, как говорят участники расследования, предполагаемый ущерб от совершенных им хищений может составить порядка 5 млрд руб.

Олег Рубникович