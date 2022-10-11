Суд подстраховался с мерой пресечения

Как стало известно “Ъ”, Басманный суд Москвы отпустил из-под стражи под домашний арест бывшего совладельца страховой компании АО «ЮжУралЖАСО» Дениса Бурякова. Его обвиняют в выводе из находившемся в предбанкротном состоянии АО свыше 300 млн руб., из-за чего клиенты компании не смогли получить причитавшихся выплат. В суде представитель ГСУ СКР требовал продлить господину Бурякову срок содержания под стражей до 19 ноября, однако защите удалось убедить суд в том, что следствие не предоставило доказательств того, что фигурант намерен скрыться или оказать давление на свидетелей. При этом, подчеркнули адвокаты, обвиняемый активно сотрудничает со следствием, поэтому его нахождение под домашним арестом не будет препятствовать дальнейшему расследованию дела.

Денис Буряков был взят под стражу по требованию ГСУ СКР 22 апреля этого года. Мотивируя свое ходатайство, следователь ссылался на результаты оперативно-разыскных мероприятий, которые, по его мнению, давали основания полагать, что подследственный Буряков, находясь на свободе, может скрыться, оказать давление на свидетелей, а также принять меры к уничтожению доказательств. В частности, следователь ссылался на то, что подсудимый якобы обладает значительными финансовыми средствами, имеет счета в кредитных организациях и фактически осуществляет руководство рядом иностранных фирм. Соответственно, он может длительное время скрываться за пределами России, используя безвизовые отношения между РФ и рядом соседних стран, не испытывая при этом каких-либо финансовых затруднений. Немаловажным обстоятельством, по мнению представителя ГСУ, являлось и то, что подсудимый обвиняется в совершении тяжкого преступления — особо крупной растраты (ч. 4 ст. 60 УК РФ), предусматривающей лишение свободы на срок до 10 лет.

Как уже сообщал “Ъ”, Денис Буряков вместе со скрывшимися за границей предполагаемыми сообщниками в 2017 году стали бенефициарами уральской страховой компании «ЮжУралЖАСО». К тому времени она уже испытывала финансовые проблемы, поэтому прежние хозяева решили АО продать. Новым владельцам ситуацию исправить не удалось, акционерное общество вскоре оказалось на грани банкротства. В январе 2018 года Центробанк РФ приостановил у «ЮжУралЖАСО» действие лицензии, а вскоре вообще ее отозвал «за нарушение требований к обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности». Уже в ходе конкурсного управления Агентством страхования вкладов (АСВ) выяснилось, что «контролировавшими страховую организацию лицами были совершены неправомерные действия по отчуждению имущества в пользу аффилированных лиц».

Также новыми руководителями АО совершались «транзитные сделки по приобретению объектов недвижимости, ранее принадлежавших другим страховым организациям, с убытком для страховщика». Мало того, констатировали в АСВ, «контролировавшие страховую организацию лица вносили денежные средства в уставный капитал компании, не осуществляющей реальную хозяйственную деятельность». Таковой, по мнению ГСУ, являлась компания «Российские инвестиции», которой предположительно руководил подследственный Денис Буряков.

Но главное, посчитало следствие, новое руководство АО «способствовало заключению и исполнению договора облигаторного страхования груза с аффилированной компанией-нерезидентом, целью которого являлся вывод активов». Таким образом, говорится в деле, «ЮжУралЖАСО» при участии подследственного Бурякова лишилось более 300 млн руб.

С учетом того, что ранее подследственный уже отбыл срок в колонии-поселении за аналогичное преступление, в ГСУ посчитали, что он, пребывая на свободе, продолжит заниматься преступной деятельностью. Поэтому, указывал следователь в суде, Денису Бурякову необходимо продлить срок содержания под стражей до 19 ноября. Прокурор полностью разделил это мнение.

Защита и сам подследственный выступили против. Так, адвокаты заявили суду, что все доводы следствия являются голословными, а ссылки на намерение Дениса Бурякова скрыться за пределами России безосновательны уже потому, что его загранпаспорт давно изъят. Также не подтверждено фактами, по мнению защитников, и утверждение представителя ГСУ о якобы имеющихся у подзащитного заграничных активах. А о прошлой судимости, отметили адвокаты, упоминать не было повода, потому что она уже погашена.

При этом, указывали защитники, обвиняемый активно взаимодействует со следствием и дает показания. Он зарегистрирован в своей московской квартире, имеет на иждивении несовершеннолетних детей, жену и престарелых родителей. А до своего ареста являлся в ГСУ по первому требованию.

Кроме того, адвокат Дмитрий Файнберг напомнил, что его подзащитный Буряков не упоминается в качестве бенефициара «ЮжУралЖАСО» — ни в документах АСВ, ни в решениях арбитражных судов. Не дают на него показания и сами страховщики. Денис Буряков всегда и везде характеризовался положительно — как по месту жительства и на нынешней работе, так и при отбытии наказания в колонии-поселении.

Защита настаивала, что перевод обвиняемого под домашний арест никак не помешает расследованию дела, и суд согласился с этим мнением. Суд указал, что следствие не представило данных о том, что Денис Буряков когда-либо скрывался, уклонялся от явки в ГСУ либо угрожал свидетелям. Также суд посчитал маловероятной возможность для подследственного Бурякова оказать влияние на запланированные следственные и процессуальные действия.

Под домашним арестом подследственному запрещено пользоваться средствами связи и интернетом, за исключением вызовов скорой помощи и сотрудников МЧС и правоохранительных органов, а также общаться с людьми, имеющими отношение к расследованию его дела, за исключением собственных адвокатов и следователя.

Алексей Соковнин