Футбол без пива — деньги на ветер

За два дня до старта чемпионата мира по футболу разразился, пожалуй, самый громкий скандал в истории еще не стартовавшего первенства. Международная федерация футбола (FIFA) под давлением катарских властей решила запретить продажу пива на территории стадионов. Это вызвало весьма нервную реакцию у болельщиков западных команд, привыкших к тому, что футбола без пива не бывает. Очевидно, давление, оказанное на FIFA, было достаточно сильным. Ведь федерация из-за своего решения рискует столкнуться с претензиями от AB InBev, которая платит по $75 млн каждые четыре года за эксклюзивный статус своего бренда Budweiser как единственного доступного пива на объектах первенства мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Ведерников, Коммерсантъ Фото: Александр Ведерников, Коммерсантъ

Чемпионат мира по футболу, который стартует в воскресенье в Катаре, продолжает укреплять свою скандальную репутацию. История про то, как рабочим, задействованным на возведении объектов для турнира, платили мало, заставляя при этом работать по 60 часов в неделю, все не сходит со страниц европейских газет. Дошло до того, что даже экс-президент FIFA Зепп Блаттер (именно во время его руководства федерацией в 2010 году Катар был выбран местом проведения чемпионата мира) признал, что решение отдать турнир этой стране было ошибочным.

Стоит напомнить и о том, что катарские власти были заподозрены в создании целой шпионской сети (якобы она обошлась государству более чем в $300 млн), направленной на сбор информации, способной помочь в дискредитации противников катарского чемпионата мира. Плюс в четверг руководитель Британского центра ближневосточных исследований Амджад Таха заявил, что Катар якобы подкупил сразу восемь игроков сборной Эквадора (матч этих команд в воскресенье откроет чемпионат мира) за $7,4 млн. Это должно обеспечить Катару победу со счетом 1:0.

Впрочем, к таким заявлениям, основанным на сообщениях неких анонимных источников, стоит относиться осторожно. Но даже несмотря на такой фон, у Катара был хороший шанс вполне успешно провести чемпионат мира, чтобы он понравился болельщикам, а не борцам за все хорошее. С этим, однако, уже возникли сложности.

В пятницу FIFA заявила, что согласованное еще 12 лет назад и закрепленное в контракте на проведение чемпионата мира разрешение на продажу пива на стадионах отменено. Пиво в окрестностях арен (речь идет об огороженной территории стадиона) продаваться не будет. На самих аренах его и ранее не планировали разрешать к реализации. В заявлении FIFA не уточняется, что вызвало столь резкую смену позиции. Как сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров между FIFA и местными властями, катарцы аргументировали требование запретить продажу пива тем, что в страну приедет много гостей из исламских стран. «Идея была в том, что для многих гостей первенства наличие на нем алкоголя не будет способствовать созданию благоприятной атмосферы»,— отметил источник.

В FIFA выразили благодарность AB InBev, владеющей брендом Budweiser, за понимание. В ответ в Twitter-аккаунте Budweiser появилась запись: «Ну, неловко вышло».

Budweiser с 1985 года является единственным пивом, разрешенным к продаже на объектах, задействованных в проведении чемпионата мира. За эксклюзивный статус AB InBev, по информации Fox Sport, платит по $75 млн за каждый четырехлетний цикл. Не исключено, что теперь FIFA придется хотя бы частично вернуть спонсору уплаченные им средства.

В FIFA постарались смягчить реакцию на запрет пива на стадионах, напомнив, что оно по-прежнему будет доступно в фан-зоне в Дохе, а также в некоторых отелях. Проблема в том, что в той же фан-зоне действует ограничение — не более четырех стаканов в руки, и стоит оно $14 за 0,5 литра. И вообще, введенный режим, если оставить за скобками фан-зону, не отличается от того, что действует в Катаре в обычное время — алкоголь доступен, но в отдельных барах при отелях и по высоким ценам. Есть, правда, один на всю страну алкомаркет, но покупка алкоголя в нем доступна не всем.

Реакция на решение FIFA в Европе получилась ожидаемо негативной. Так Ассоциация футбольных болельщиков Англии, главных, наверное, потребителей пива на футбольных турнирах, отметила в своем Twitter-аккаунте, что дело даже не в пиве как таковом, ведь, в конце концов, хватает людей, которые его не любят, а в том, что разворот позиции FIFA случился в последний момент, что свидетельствует об отсутствии должной обратной связи между организаторами и фанами. Случившееся также вызывает опасения относительно того, что уже по ходу чемпионата катарские власти могут еще что-то поменять и поставить прибывших в страну болельщиков в сложное положение.

Александр Петров