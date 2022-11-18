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Коммерсантъ FM
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Футбол без пива — деньги на ветер

FIFA за два дня до старта чемпионата мира запретила продажу алкоголя на территории стадионов

За два дня до старта чемпионата мира по футболу разразился, пожалуй, самый громкий скандал в истории еще не стартовавшего первенства. Международная федерация футбола (FIFA) под давлением катарских властей решила запретить продажу пива на территории стадионов. Это вызвало весьма нервную реакцию у болельщиков западных команд, привыкших к тому, что футбола без пива не бывает. Очевидно, давление, оказанное на FIFA, было достаточно сильным. Ведь федерация из-за своего решения рискует столкнуться с претензиями от AB InBev, которая платит по $75 млн каждые четыре года за эксклюзивный статус своего бренда Budweiser как единственного доступного пива на объектах первенства мира.

Фото: Александр Ведерников, Коммерсантъ

Фото: Александр Ведерников, Коммерсантъ

Чемпионат мира по футболу, который стартует в воскресенье в Катаре, продолжает укреплять свою скандальную репутацию. История про то, как рабочим, задействованным на возведении объектов для турнира, платили мало, заставляя при этом работать по 60 часов в неделю, все не сходит со страниц европейских газет. Дошло до того, что даже экс-президент FIFA Зепп Блаттер (именно во время его руководства федерацией в 2010 году Катар был выбран местом проведения чемпионата мира) признал, что решение отдать турнир этой стране было ошибочным.

Стоит напомнить и о том, что катарские власти были заподозрены в создании целой шпионской сети (якобы она обошлась государству более чем в $300 млн), направленной на сбор информации, способной помочь в дискредитации противников катарского чемпионата мира. Плюс в четверг руководитель Британского центра ближневосточных исследований Амджад Таха заявил, что Катар якобы подкупил сразу восемь игроков сборной Эквадора (матч этих команд в воскресенье откроет чемпионат мира) за $7,4 млн. Это должно обеспечить Катару победу со счетом 1:0.

Впрочем, к таким заявлениям, основанным на сообщениях неких анонимных источников, стоит относиться осторожно. Но даже несмотря на такой фон, у Катара был хороший шанс вполне успешно провести чемпионат мира, чтобы он понравился болельщикам, а не борцам за все хорошее. С этим, однако, уже возникли сложности.

В пятницу FIFA заявила, что согласованное еще 12 лет назад и закрепленное в контракте на проведение чемпионата мира разрешение на продажу пива на стадионах отменено. Пиво в окрестностях арен (речь идет об огороженной территории стадиона) продаваться не будет. На самих аренах его и ранее не планировали разрешать к реализации. В заявлении FIFA не уточняется, что вызвало столь резкую смену позиции. Как сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров между FIFA и местными властями, катарцы аргументировали требование запретить продажу пива тем, что в страну приедет много гостей из исламских стран. «Идея была в том, что для многих гостей первенства наличие на нем алкоголя не будет способствовать созданию благоприятной атмосферы»,— отметил источник.

В FIFA выразили благодарность AB InBev, владеющей брендом Budweiser, за понимание. В ответ в Twitter-аккаунте Budweiser появилась запись: «Ну, неловко вышло».

Budweiser с 1985 года является единственным пивом, разрешенным к продаже на объектах, задействованных в проведении чемпионата мира. За эксклюзивный статус AB InBev, по информации Fox Sport, платит по $75 млн за каждый четырехлетний цикл. Не исключено, что теперь FIFA придется хотя бы частично вернуть спонсору уплаченные им средства.

С чем связано недовольство Катаром как принимающей мундиаль страны, кроме проблемы с пивом

В FIFA постарались смягчить реакцию на запрет пива на стадионах, напомнив, что оно по-прежнему будет доступно в фан-зоне в Дохе, а также в некоторых отелях. Проблема в том, что в той же фан-зоне действует ограничение — не более четырех стаканов в руки, и стоит оно $14 за 0,5 литра. И вообще, введенный режим, если оставить за скобками фан-зону, не отличается от того, что действует в Катаре в обычное время — алкоголь доступен, но в отдельных барах при отелях и по высоким ценам. Есть, правда, один на всю страну алкомаркет, но покупка алкоголя в нем доступна не всем.

Реакция на решение FIFA в Европе получилась ожидаемо негативной. Так Ассоциация футбольных болельщиков Англии, главных, наверное, потребителей пива на футбольных турнирах, отметила в своем Twitter-аккаунте, что дело даже не в пиве как таковом, ведь, в конце концов, хватает людей, которые его не любят, а в том, что разворот позиции FIFA случился в последний момент, что свидетельствует об отсутствии должной обратной связи между организаторами и фанами. Случившееся также вызывает опасения относительно того, что уже по ходу чемпионата катарские власти могут еще что-то поменять и поставить прибывших в страну болельщиков в сложное положение.

Александр Петров

Фотогалерея

Где пройдут матчи чемпионата мира по футболу

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Стадион «Лусаил» станет основной ареной чемпионата. Его вместимость — 80 тыс. человек. Примет 10 матчей, включая финал и один из полуфиналов. Официально открыт 9 сентября 2022 года

Стадион «Лусаил» станет основной ареной чемпионата. Его вместимость — 80 тыс. человек. Примет 10 матчей, включая финал и один из полуфиналов. Официально открыт 9 сентября 2022 года

Фото: Suhaib Salem / Reuters

Стадион «Аль-Байт» был открыт 30 октября 2021 года. Вместимость — 60 тыс. человек. Примет девять встреч, включая матч открытия между сборными Катара и Эквадора и один из полуфиналов

Стадион «Аль-Байт» был открыт 30 октября 2021 года. Вместимость — 60 тыс. человек. Примет девять встреч, включая матч открытия между сборными Катара и Эквадора и один из полуфиналов

Фото: Ibraheem Al Omari / Reuters

Стадион «Халифа» построен в 1976 году и перестроен в 2017-м. Вместимость — 45 тыс. человек. Здесь пройдет восемь матчей

Стадион «Халифа» построен в 1976 году и перестроен в 2017-м. Вместимость — 45 тыс. человек. Здесь пройдет восемь матчей

Фото: Mohammed Dabbous / Reuters

Стадион «Аль-Тумама» был открыт 22 октября 2021 года. Вместимость — 40 тыс. человек. Стадион примет восемь матчей чемпионата

Стадион «Аль-Тумама» был открыт 22 октября 2021 года. Вместимость — 40 тыс. человек. Стадион примет восемь матчей чемпионата

Фото: Ibraheem Al Omari / Reuters

«Стадион 974» — первая футбольная арена, полностью построенная из грузовых контейнеров. Число «974» в названии — это одновременно и международный телефонный код Катара, и количество контейнеров, использованных для строительства. Открыт 30 ноября 2021 года. Вместимость — 40 тыс. человек. Здесь пройдет семь матчей

«Стадион 974» — первая футбольная арена, полностью построенная из грузовых контейнеров. Число «974» в названии — это одновременно и международный телефонный код Катара, и количество контейнеров, использованных для строительства. Открыт 30 ноября 2021 года. Вместимость — 40 тыс. человек. Здесь пройдет семь матчей

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Стадион «Аль-Джануб» открыт в мае 2019 года. Вместимость — 40 тыс. человек. На арене пройдет семь матчей

Стадион «Аль-Джануб» открыт в мае 2019 года. Вместимость — 40 тыс. человек. На арене пройдет семь матчей

Фото: Corinna Kern / Reuters

Стадион «Ахмед Бин Али» открыт 18 декабря 2020 года. Вместимость — 40 тыс. человек. Здесь пройдет семь матчей

Стадион «Ахмед Бин Али» открыт 18 декабря 2020 года. Вместимость — 40 тыс. человек. Здесь пройдет семь матчей

Фото: John Sibley / Reuters

Стадион «Эдьюкэйшн Сити» открыт в городе Эр-Райян в июне 2020 года. Вместимость — 40 тыс. Человек. Арена примет восемь матчей

Стадион «Эдьюкэйшн Сити» открыт в городе Эр-Райян в июне 2020 года. Вместимость — 40 тыс. Человек. Арена примет восемь матчей

Фото: Ibraheem Al Omari / Reuters

Следующая фотография
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Стадион «Лусаил» станет основной ареной чемпионата. Его вместимость — 80 тыс. человек. Примет 10 матчей, включая финал и один из полуфиналов. Официально открыт 9 сентября 2022 года

Фото: Suhaib Salem / Reuters

Стадион «Аль-Байт» был открыт 30 октября 2021 года. Вместимость — 60 тыс. человек. Примет девять встреч, включая матч открытия между сборными Катара и Эквадора и один из полуфиналов

Фото: Ibraheem Al Omari / Reuters

Стадион «Халифа» построен в 1976 году и перестроен в 2017-м. Вместимость — 45 тыс. человек. Здесь пройдет восемь матчей

Фото: Mohammed Dabbous / Reuters

Стадион «Аль-Тумама» был открыт 22 октября 2021 года. Вместимость — 40 тыс. человек. Стадион примет восемь матчей чемпионата

Фото: Ibraheem Al Omari / Reuters

«Стадион 974» — первая футбольная арена, полностью построенная из грузовых контейнеров. Число «974» в названии — это одновременно и международный телефонный код Катара, и количество контейнеров, использованных для строительства. Открыт 30 ноября 2021 года. Вместимость — 40 тыс. человек. Здесь пройдет семь матчей

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Стадион «Аль-Джануб» открыт в мае 2019 года. Вместимость — 40 тыс. человек. На арене пройдет семь матчей

Фото: Corinna Kern / Reuters

Стадион «Ахмед Бин Али» открыт 18 декабря 2020 года. Вместимость — 40 тыс. человек. Здесь пройдет семь матчей

Фото: John Sibley / Reuters

Стадион «Эдьюкэйшн Сити» открыт в городе Эр-Райян в июне 2020 года. Вместимость — 40 тыс. Человек. Арена примет восемь матчей

Фото: Ibraheem Al Omari / Reuters

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