Из свежей почты

Максим и Матвей Полянские, 14 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 159 888 руб.

Внимание! Цена лечения 478 888 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 300 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Алтай» соберут 19 тыс. руб.

Наши близнецы Максим и Матвей родились недоношенными, в тяжелом состоянии. Больше двух месяцев их выхаживали в больнице. Мальчики окрепли, стали держать голову и уже пытались садиться. Но в семь месяцев их развитие остановилось — и обоим поставили диагноз ДЦП. Мы старались помочь сыновьям, возили их на реабилитацию. Очень эффективным оказалось лечение в Институте медтехнологий (ИМТ) при поддержке Русфонда. Лечение надо продолжать, и мы вновь просим вашей помощи. У нас четверо детей, самим с оплатой не справиться. Михаил Полянский, Алтайский край

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Восстановительное лечение необходимо продолжать — нормализовать тонус мышц, увеличить объем движений, улучшить координацию, активизировать развитие мелкой моторики и речи».

Миша Гамзин, 7 лет, расщелина верхней губы и нёба, сужение зубных рядов, требуется ортодонтическое лечение. 139 500 руб.

Внимание! Цена лечения 281 500 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 120 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Ока» соберут 22 тыс. руб.

Миша родился с расщелиной верхней губы, нёба и альвеолярного отростка. Перенес четыре операции: ему зашили губу, провели пластику носовой перегородки и нёба. Лечение у ортодонта начали в московском Центре челюстно-лицевой хирургии. Мише установили аппараты на обе челюсти. У сына верхняя челюсть сужена, зубы растут скученно и криво. Прикус нарушен, ест Миша только протертую пищу. Ему предстоит сложное и дорогое лечение, но нам его не оплатить. Помогите! Мария Гамзина, Рязанская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Мальчику необходимо комплексное ортодонтическое лечение с использованием съемных и несъемных аппаратов. Лечение позволит подготовить ребенка к операции — костной пластике альвеолярного отростка».

Ира Корякина, 4 года, врожденная деформация ног, требуется хирургическое лечение. 145 202 руб.

Внимание! Цена лечения 368 202 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 200 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Вятка» соберут 23 тыс. руб.

Дочка родилась с полусогнутыми ножками, колени не разгибались, стопы были деформированы. В год ей сделали операцию на стопах, подобрали ортезы. В них Ира научилась недолго стоять, потом ходить с двумя тростями, но только на полусогнутых ногах, левую ставит на носочек. Чтобы дочка смогла нормально ходить, нужна операция на коленных суставах. Ее готовы провести ярославские хирурги, но оплата нам не по силам! Екатерина Корякина, Кировская область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «Девочке требуется комплексное хирургическое лечение: курс этапных гипсований и операция — задний релиз коленных суставов с двух сторон».

Володя Мкртычян, 13 лет, первичный иммунодефицит, требуется лекарство на три месяца. 189 764 руб.

Внимание! Цена лекарства 410 764 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 200 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Калуга» соберут 21 тыс. руб.

Володя рос здоровым, не болел, занимался спортом. А когда ему было десять лет, на теле внезапно появилась сыпь, отекла губа. Врач предположила аллергию, назначила лечение. Но лекарства не помогали, стало отекать уже все лицо, поднималась температура. Только через год Володе поставили диагноз. Оказалось, что у сына первичный иммунодефицит. Сейчас мы наблюдаемся в Центре имени Дмитрия Рогачева в Москве. До сих пор лекарства не давали полноценного результата, и сыну подобрали новый комплекс, включающий препарат симзия. Но его нет в отделении, а стоит он очень дорого. Пожалуйста, помогите! Ирина Мкртычян, Калужская область

Аллерголог-иммунолог отделения иммунологии НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Василий Бурлаков (Москва): «Мальчику по жизненным показаниям необходимо включение в комплекс терапии препарата симзия из группы моноклональных антител».

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