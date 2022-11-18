7 миллионов тонн картофеля собрано на середину ноября в РФ, сообщил вчера директор департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов на круглом столе в Совете федерации. В прошлом году сбор составил 6,6 млн тонн. По расчетам министерства, для обеспечения продовольственной безопасности к 2025 году показатель должен вырасти до 7,5 млн тонн — для этого площадь посадок должна достичь 300 тыс. га, урожайность — 256 центнеров с гектара. С 2023 года начинает действовать федеральный проект по развитию овощеводства и картофелеводства — его средства будут «окрашены», до 2030 года на это заложено 5 млрд руб. в год.