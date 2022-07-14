К платежам не переводятся вопросы

Банки попросили ЦБ скорректировать проект положения с требованиями к защите информации, которое регулятор подготовил к запуску трансграничных платежей через СБП. Регулятор большинство предложений банкиров отклонил, что, по мнению участников рынка, может осложнить внедрение нового сервиса. Впрочем, эксперты считают, что главным препятствием станет опасение иностранных банков вторичных санкций за прием денежных переводов из России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, Ассоциация банков России (АБР) подготовила более 20 вопросов и предложений по корректировке проекта положения ЦБ «О требованиях к защите информации в платежной системе». В документе, в частности, регулируются трансграничные переводы через СБП. Сам сервис начал разрабатываться еще в прошлом году. Актуальность же его в условиях ухода с российского рынка иностранных операторов, а также введения санкций против крупнейших банков только возросла.

Однако большинство предложений банкиров по этим вопросам регулятор отклонил. В частности, банкиры просили отразить в проекте «возможность автоматизации процесса формирования и контроля электронных сообщений, а также автоматизацию подписания подписями кодами аутентификации и ключами шифрования электронных сообщений». Это позволило бы снизить расходы и риск компрометации ключей при большом объеме передаваемых в ЦБ электронных сообщений. При этом, как пояснил “Ъ” источник на рынке информбезопасности, без этой оговорки ИТ-специалисты банков не смогут получить средства на доработки системы, для обеспечения автоматизации процесса. «В итоге это сильно ударит по крупным кредитным организациям, скорость обработки на их стороне это существенно снизит»,— уверен собеседник “Ъ”.

Кроме того, банки обеспокоены тем, что положение ЦБ должно вступить в силу через десять дней после опубликования. АБР предлагала перенести вступление на 1 января 2023 года, так как необходимо разработать и принять «большое количество внутренних документов для реализации требований». Источник “Ъ” пояснил, что банкам потребуется не только доработать и перенастроить системы, но и написать внутреннюю документацию, в том числе определяющую внутренний порядок исполнения положения. «Можно этого не делать, но тогда возникают не только риски компрометации, но и риски неуведомления ЦБ об операциях без согласия и об атаках»,— говорит он.

Банки оценивают сервис как полезный и востребованный, и некоторые уже начали его тестировать. Тинькофф-банк провел первую тестовую трансакцию в киргизский MBANK. В банке «Синара» ожидают в СБП банков—косвенных участников из других стран. Однако, когда система трансграничных переводов через СБП начнет полноценно работать, участники рынка предсказать не берутся. По словам главы Национального платежного совета Алмы Обаевой, вопрос упирается в корреспондентские отношения, в возможности и желания иностранных банков принимать переводы из России. «Думаю, что в случае с переводами в Белоруссию будет проще, с банками из ЕАЭС тоже должно все работать, а дальше — большие сомнения, ведь сейчас даже у несанкционных банков возникают проблемы с переводами за границу»,— указывает она. По словам главы правления ассоциации «Финансовые инновации» Романа Прохорова, основная проблема трансграничных переводов — то, что к деньгам из России особо пристальное внимание зарубежного комплаенса. «Это не технологическая проблема, и ее применением технологии СБП не решить»,— отмечает он.

Кроме того, как рассказал “Ъ” источник на банковском рынке, процесс тормозится и из-за того, что пул банков, который тестирует новый сервис, был сформирован давно и в него вошли в том числе и банки, которые попали под санкции. «Банки из ближнего зарубежья боятся вторичных санкций, и в результате процесс ввода в строй нового сервиса осложняется не столько из-за технологических проблем, сколько из-за политических»,— пояснил собеседник “Ъ”. Таким образом, просьба банков отложить вступление в силу положения на 2023 год может фактически реализоваться, если сам сервис трансграничных переводов через СБП не будет запущен до этого срока.

Максим Буйлов