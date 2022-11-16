Банкротам раздвигают границы

Применение механизма внесудебного банкротства граждан планируется расширить — в среду, 16 ноября, на совещании у президента было решено «раздвинуть» диапазон долгов, при которых можно рассчитывать на их упрощенное списание. Сейчас это 50–500 тыс. руб., после принятия изменений будет 25 тыс.—1 млн руб. Кроме того, повторно проходить процедуру банкротства можно будет уже через пять, а не через десять лет, как сейчас. Использовать механизм смогут и граждане, единственным источником доходов которых являются пенсии и соцпособия,— так государство намерено еще и защитить адресную соцподдержку малоимущих от ее «перетекания» к кредиторам. Как отмечают юристы, все эти меры позволят многим гражданам вырваться из «финансовой кабалы», но могут привести к повышению ставок по кредитам для тех, кто по ним исправно платит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Минэкономики в среду на совещании у Владимира Путина представило предложения по расширению механизма внесудебного банкротства граждан — по итогам заседания они были поддержаны президентом, правительством и ЦБ. Напомним, суть запущенного в сентябре 2020 года механизма заключается в том, что граждане, минуя суд, могут признаваться банкротами — физлицо с долгом от 50 тыс. руб. до 500 тыс. руб. и оконченным из-за отсутствия имущества принудительным взысканием может подать в МФЦ заявление о признании его несостоятельным. Через полгода, если не возникнет оснований для прекращения процедуры или кредиторы не переведут банкротство в судебный порядок (например, при появлении сведений об имеющемся у должника имуществе), долги автоматически списываются. После этого на гражданина накладывается ряд ограничений — например, в течение пяти лет он не вправе брать кредиты без указания на факт своего банкротства. С момента запуска такого механизма, сообщил в среду глава Минэкономики Максим Решетников, им воспользовалось порядка 12 тыс. граждан с долгами на 4,2 млрд руб.— из них 2,8 млрд руб. уже списаны.

Сейчас расширить этот механизм планируется за счет увеличения диапазона долгов, подпадающих под процедуру внесудебного банкротства: минимальный порог планируется снизить с 50 тыс. руб. до 25 тыс. руб., максимальный — увеличить с 500 тыс. руб. до 1 млн руб.

Одновременно будет сокращен срок для повторного внесудебного банкротства — с десяти до пяти лет после первого такого обращения. Также к внесудебному банкротству планируется допустить граждан, в отношении которых более семи лет осуществляется принудительное взыскание задолженности.

Еще более существенные поблажки власти предусмотрели для социально уязвимых категорий населения, у которых взыскание стало, по сути, бессрочным. Речь идет о гражданах, единственным источником доходов которых являются соцвыплаты (пенсионеры, семьи с детьми и беременные женщины, живущие на пособия). Подать заявление в МФЦ они смогут уже через год после начала принудительного взыскания долгов. Поясним, сейчас прожиточный минимум защищен от взыскания (в случае подачи должником соответствующего заявления приставам), но сверх этой суммы доходы могут идти на погашение долгов — в таких случаях граждане, проживающие на пособия, могут выплачивать задолженность десятилетиями.

Отметим, что, предлагая новый подход, государство «защищает» в том числе и себя, поскольку стремится сохранить адресность расширяемой сейчас соцподдержки малоимущих, частично защитив ее от «перетекания» к кредиторам — в частности, к банкам.

Старший юрист практики разрешения банкротных споров бюро адвокатов «Де-юре» Дарья Иванова напоминает, что процедура внесудебного банкротства нацелена на снижение нагрузки на суды и упрощение процедуры для граждан, для которых принятая долговая нагрузка непосильна. «Наиболее уязвимой категорией населения являются те, у которых отсутствует доход, кроме пенсий и иных соцвыплат,— классическая процедура банкротства требует дополнительных затрат на ее проведение, что увеличивает долговую нагрузку, но не достигает целей процедуры банкротства»,— говорит она. По словам Дарьи Ивановой, расширение диапазона долга «оправдано для расширения числа граждан, которые смогут этим воспользоваться».

С этим соглашается и советник юрфирмы Orchards Вадим Бородкин, называя это решение «назревшим, поскольку верхний порог в 500 тыс. руб. ограничивал списание долгов во внесудебной процедуре в отношении должников, по которым судебное банкротство являлось абсолютно бесперспективным». Распространение процедуры на граждан, в отношении которых более семи лет осуществляется принудительное взыскание, добавляет он, «позволит должнику вырваться из финансовой кабалы» — те, кто находится за границей бедности, для погашения долга должны были бы при добровольном исполнении перечислять кредитору весь свой доход, а при принудительном взыскании выплата такого долга может растянуться на десятилетия.

Однако, говорит партнер юрфирмы Nasonov Pirogov Алексей Насонов, отсутствие контроля суда, кредиторов и арбитражного управляющего увеличивает риски злоупотребления со стороны должников (например, вывода или сокрытия активов).

По его словам, вряд ли расширение механизма внесудебного банкротства «положительно влияет на общественное сознание, поскольку чем больше инструментов для неисполнения обязательств, тем больше желание их не исполнять». С другой стороны, добавляет он, речь идет о «политическом выборе между интересами населения в условиях тяжелой экономической ситуации и интересами бизнеса в сфере розничного кредитования». В краткосрочной перспективе, считает господин Насонов, можно ожидать роста внесудебных банкротств, в долгосрочной — страхования рисков кредиторами, которые будут учитывать новые условия, повышая ставки и увеличивая обеспечение по займам.

Евгения Крючкова, Анна Занина