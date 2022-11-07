Честным гражданам все спишут

Принятие на себя непосильных кредитных обязательств само по себе не может быть основанием для отказа в списании долгов гражданина-банкрота. Банки как профучастники рынка должны нести риски невозврата займов, если должник предоставил достоверную информацию о своем финансовом положении. Такие выводы сделал Верховный суд РФ (ВС) в деле о банкротстве Елены Щеголевой. Юристы отмечают последовательное развитие позиции ВС в поддержку должников и допускают, что это может привести к пересмотру правил выдачи кредитов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

ВС 3 ноября опубликовал решение по делу об отказе в списании долгов гражданина-банкрота. Пенсионерка Елена Щеголева взяла в Альфа-банке и Сбербанке кредиты на общую сумму 2,25 млн руб., но не смогла их вернуть, поэтому решила обанкротиться. В ноябре 2021 года Арбитражный суд Архангельской области завершил процедуру реализации имущества должницы, но отказался списать ее долги. Апелляция и кассация оставили решение в силе. Суды увидели недобросовестность должника «в наращивании кредиторской задолженности в преддверии банкротства» (последний кредит был взят за три месяца до инициирования процедуры) и «принятии на себя заведомо неисполнимых обязательств — ежемесячные платежи по кредитам превышали доход должника». В судебных актах также говорится, что Елена Щеголева «не доказала целесообразность» займов и «намеренно уклонялась» от погашения долгов.

Госпожа Щеголева подала жалобу в ВС, указывая на отсутствие доказательств ее противоправного и недобросовестного поведения. Дело передали в экономколлегию, которая освободила должницу от обязательств.

ВС пояснил, что наращивание долгов перед банками можно счесть недобросовестным «лишь в случае сокрытия необходимых сведений» (размер дохода, место работы, другие долги и др.) либо «предоставления заведомо недостоверной информации». Но в этом деле ничего подобного не было, не выявлено и признаков преднамеренного и фиктивного банкротства. Длительное неудовлетворение требования кредитора, уточнил ВС, само по себе «не является злостным уклонением». Последнее должно выражаться «в стойком умышленном нежелании должника исполнять обязательство при наличии возможности» и «обычно не ограничивается простым бездействием». Злостный должник может скрывать доходы, отчуждать имущество, менять место жительства без извещения кредитора или вести явно роскошный образ жизни, но таких действий со стороны Елены Щеголевой не установлено.

Более того, коллегия подчеркнула, что «банки, являясь профессиональными участниками кредитного рынка, имеют широкие возможности для оценки кредитоспособности гражданина» и принимают решение о выдаче средств по результатам проверок. Поэтому в случае одобрения кредита «последующая ссылка банка на неразумные действия заемщика, взявшего на себя чрезмерные обязательства в отсутствие источника погашения кредита, не может быть принята во внимание», говорится в решении.

«ВС обозначил разность статусов и компетенций между обычными гражданами и банками, и это справедливо»,— считает гендиректор союза АУ «СРО "Северная столица"» Валерия Герасименко. Новое решение развивает позицию ВС от 2019 года о том, что взятие гражданином кредитов из-за «необъективной оценки финансовых возможностей и жизненных обстоятельств» не является основанием для отказа от списания долгов, говорит исполнительный директор УК «Помощь» Анна Ларина. ВС разграничивает недобросовестность и неразумность должника, и если человек просто неверно рассчитал силы и возможности, то по итогам банкротства долги списываются, объясняет юрист банкротной практики «Лемчик, Крупский и Партнеры» Камбулат Карашев.

ВС возлагает риски некачественной проверки заемщиков на банк, если ему представлены все необходимые и достоверные сведения об имущественном положении гражданина, уточняет адвокат из бюро адвокатов «Де-юре» Роман Волкоморов. По его мнению, сведений о доходе заемщика «объективно достаточно» для того, чтобы определить максимально возможную кредитную нагрузку, тем более по небольшим кредитам. Если гражданин не лгал банку, то ошибкой будет возлагать на него все издержки и отказывать в списании долгов, согласна Анна Ларина, «иначе создается дисбаланс в отношениях кредитора и заемщика». Впрочем, подчеркивает господин Карашев, недобросовестные должники тоже попытаются применить к себе позицию ВС, поэтому судам нужно «внимательно изучать обстоятельства каждого дела».

Камбулат Карашев допускает, что последовательные разъяснения ВС, защищающие добросовестных должников, могут в итоге «подтолкнуть руководство банков к пересмотру инструкций по оценке финансового положения заемщика».

Екатерина Волкова, Анна Занина