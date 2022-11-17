Сбыт платежом красен

Минэнерго хочет заставить энергосбытовые компании отчитываться о финансовых расчетах перед сетевыми компаниями. В министерстве и «Россетях» надеются, что это сократит долги, объем которых превышает 90 млрд руб. Однако энергосбытовые компании напоминают, что уже отчитываются перед регуляторами и стабильно снижают задолженность. Ужесточение правил, по мнению экспертов, вряд ли решит проблему неплатежей комплексно, а также может увеличить долги перед генерирующими компаниями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с законопроектом Минэнерго о финансовом контроле над энергосбытовыми компаниями. Гарантирующие поставщики электроэнергии (ГП) и независимые энергосбытовые компании (ЭСК) будут обязаны отчитываться «о расчетах за электроэнергию и услуги по передаче электроэнергии», следует из документа. Мониторингом финансового состояния и контролем исполнения обязательств займется «Совет рынка» (регулятор энергорынков). Если сбытовая компания не соответствует требованиям, то ее могут лишить статуса участника оптового энергорынка. Законопроект уже внесен в Госдуму для обсуждения. Требования и критерии пока разрабатываются.

Сейчас регуляторы не могут «оперативно реагировать и воздействовать» на недобросовестные компании, говорится в пояснительной записке к проекту. Рост долгов «негативно воздействует на энергетическую отрасль в целом», поскольку сетевые компании не могут проводить ремонты.

«Сейчас особых проблем с оплатой услуг по передаче не наблюдается, задолженность стабильно снижается»,— заявила “Ъ” предправления Ассоциации ГП и ЭСК Наталья Невмержицкая. По данным на январь 2020 года, долг ГП и ЭСК перед сетевыми организациями составлял 93,9 млрд руб., на январь 2021 года — 102,1 млрд руб., а на январь 2022 года — 97,8 млрд руб. (в том числе просроченная задолженность — более 25 млрд руб.), судя по пояснительной записке к законопроекту. На прошлой неделе «Совет рынка» сообщал, что по итогам девяти месяцев текущего года уровень расчетов за услуги по передаче составил 100%, задолженность на начало октября — 90,7 млрд руб.

В отрасли критикуют поправки Минэнерго. Источники “Ъ” напоминают, что система отчетности для ГП и ЭСК уже работает несколько лет, а проект, по сути, дублирует ее и вводит избыточные требования. Собеседник “Ъ” в крупной генерирующей компании недоумевает, почему ГП и ЭСК должны отчитываться о долгах только перед сетями, ведь они также ведут расчеты с производителями электроэнергии.

В «Совете рынка» пояснили “Ъ”, что существующий мониторинг за деятельностью ГП и ЭСК «ограничивается наблюдением и обсуждением результатов» на специальной комиссии, что не стимулирует к более ответственному подходу к оплате услуг по передаче электроэнергии. «Именно этот недостаток должен быть устранен»,— говорят там. Решение о применении санкций к недобросовестным компаниям будет принимать набсовет регулятора.

В «Россетях» поддерживают поправки Минэнерго. Общая задолженность ГП и ЭСК перед группой «Россети» по итогам девяти месяцев 2022 года составляет порядка 100 млрд руб., сообщили “Ъ” в компании. Там считают, что законопроект «позволит создать необходимую основу для внедрения действенного механизма воздействия на недобросовестных ГП и ЭСК». При этом критерии платежной дисциплины не должны быть менее эффективными, чем те, которые уже применяются в качестве основания для лишения статуса ГП на розничных рынках, отмечают в монополии.

Подобные меры вряд ли смогут решить проблему неплатежей системно, поскольку основная причина задолженности ГП — низкий уровень платежной дисциплины конечных потребителей, считает Сергей Сасим из Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ. Если ужесточить требования по оплате услуг сетевым компаниям, это создаст потенциальную угрозу увеличения задолженности перед другими участниками рынка, в частности, перед генерацией, предупреждает он. Эксперт напоминает, что сетевые компании обязаны покупать у ГП электроэнергию для компенсации технологических потерь. «Сами сетевые компании являются одним из крупнейших неплательщиков для ГП в части стоимости потерь. Задолженность за оплату потерь оказывает существенное негативное влияние на финансовое положение ГП»,— отмечает господин Сасим. По последним данным «Совета рынка», на 1 октября объем долгов сетевых компаний за оплату потерь составил 64,1 млрд руб. (рост почти на 4% год к году), и эти долги существенно наращивают компании, не входящие в группу «Россети».

Полина Смертина