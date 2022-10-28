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Коммерсантъ FM
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Кавказ зовут на рынок

Энергетики просят ввести в регионе свободные цены на электроэнергию

Генкомпании и промышленность просят правительство не откладывать перевод Северного Кавказа, Тувы, Бурятии и Карелии на свободные рыночные цены на электроэнергию. Они предлагают снижать льготные тарифы для бизнеса в регионах с 2023 года, но более медленными темпами — по 5% за полгода. Энергетики из-за льготных режимов суммарно недосчитались уже 125 млрд руб. Инициатива лучше продления льгот, полагают аналитики, однако опасаются всплеска неплатежей в республиках из-за роста цен.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Энергокомпании и промпотребители электроэнергии попросили вице-премьера Александра Новака не откладывать вывод республик Северного Кавказа, а также Тувы, Бурятии и Карелии на оптовый энергорынок. Они предлагают начать снижение льготных тарифов, как и планировалось, с 2023 года, но по 5% за полугодие вместо планируемых 10%. Об этом говорится в совместном письме «Совета производителей энергии» и «Сообщества потребителей энергии» (“Ъ” видел документ от 26 октября, в ассоциации подтвердили отправку). В аппарате господина Новака сказали, что документ еще не поступал. В Минэнерго не ответили на запрос.

Сейчас коммерческие потребители девяти регионов, в том числе Северного Кавказа, покупают электроэнергию по низким тарифам, не по свободным рыночным ценам, как остальная часть РФ. Вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго подготовить поправки, откладывающие либерализацию цен в регионах до 2025 года (см. “Ъ” от 18 октября). В Карелии льготный режим должен полностью завершиться в 2023 году, но его могут продлить: по данным “Ъ”, поправка уже поступила в Минюст.

Регулируемые тарифы в республиках в 1,5–2 раза ниже свободных цен оптового энергорынка, иногда даже меньше себестоимости, но эта разница не компенсируется энергокомпаниям, говорится в письме. За 11 лет действия особого режима генкомпании недополучили около 125 млрд руб. Снижение выручки «ограничивает проведение работ» по модернизации объектов, что не приводит к увеличению надежности энергоснабжения, предупреждают авторы. Ассоциации также просят оставить возможность незначительного ускорения отмены льгот в республиках, если сетевые и энергосбытовые компании, например, станут хуже платить по счетам.

Бизнес остальной части страны при этом вынужден, по сути, субсидировать энергетику в льготных республиках: финансовая нагрузка на потребителей других регионов составляет около 30 млрд руб. в год. Такое перекрестное субсидирование искажает экономические стимулы для бизнеса, расположенного «зачастую в одинаковых климатических и социально-экономических условиях». Например, в Ставропольском крае оптовая цена электроэнергии за восемь месяцев текущего года достигла 2,8 руб. за 1 кВт•ч, а в соседней Кабардино-Балкарии — 1,63 руб., говорится в письме.

В «Совете рынка» (регулятор энергорынков) сказали “Ъ”, что письмо потребителей и производителей «говорит об актуальности вопроса для всех участников рынка и единстве позиций, что бывает крайне редко». Там назвали идеи ассоциаций «вполне приемлемыми в качестве компромиссного варианта». Чем дольше будет откладываться переход всех регионов к рынку, говорят в ассоциации, тем труднее и болезненнее будет процесс для них потом, а сокращение объемов межтерриториального перекрестного субсидирования может положительно сказаться на ценах для большинства потребителей страны.

Предложение энергетиков снизить темпы либерализации цен в особых регионах, конечно, лучше бесконечного продления льгот, считает Сергей Роженко из Kept, тема лежит больше в политической, чем в экономической плоскости. «Основная проблема данной схемы даже не в ее наличии, а в низкой гибкости и селективности инструмента: поддержку получают все без исключения потребители, даже не нуждающиеся в ней»,— говорит он.

«Эта проблема, как и проблема "перекрестки", обладает печальным свойством: есть риски роста неплатежей из-за роста цен, но вместе с тем отсрочка решения только усугубляет проблему,— заявила “Ъ” предправления Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний Наталья Невмержицкая.— Необходимо искать нетривиальные пути решения, но для этого пока тоже нет возможности».

Полина Смертина

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